Generatore di Video per Iniziative CSR: Crea Video d'Impatto

Crea video CSR coinvolgenti e aumenta il tuo impatto attraverso lo storytelling personalizzato con avatar AI realistici.

461/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per un video narrativo di 60 secondi che mostri l'impatto recente di un'azienda sulla comunità, l'obiettivo è risuonare con i membri della comunità locale e i potenziali dipendenti. Presentando immagini autentiche e toccanti di coinvolgimento diretto nella comunità e interviste con i beneficiari, questo video utilizzerà i sottotitoli/caption di HeyGen per garantire l'accessibilità, migliorando così lo storytelling personalizzato e la trasparenza.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo conciso di 30 secondi che delinei la visione e i valori generali di CSR di un'azienda. Rivolto a investitori e partner B2B, questo pezzo dovrebbe impiegare un'estetica aziendale professionale e pulita con grafiche nitide e un avatar AI sicuro che presenti le informazioni, realizzato in modo efficiente utilizzando la funzione di avatar AI di HeyGen per trasmettere un forte branding e raccontare efficacemente la tua storia di CSR.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dinamico di 20 secondi per i social media che promuova uno sforzo filantropico specifico. Questo video dovrebbe rivolgersi a un ampio pubblico generale e potenziali donatori con immagini coinvolgenti e veloci che mostrano lo sforzo in azione, accompagnate da una colonna sonora vivace e ottimizzato per varie piattaforme utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per massimizzare la portata dei tuoi video d'impatto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Iniziative CSR

Produci rapidamente video di Responsabilità Sociale d'Impresa coinvolgenti per condividere efficacemente l'impatto della tua organizzazione e coinvolgere il tuo pubblico.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script di iniziativa CSR nel generatore. La nostra piattaforma utilizza capacità avanzate di testo in video da script per convertire istantaneamente la tua narrazione in una storia visiva, ponendo le basi per il tuo video d'impatto.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Migliora il tuo video selezionando tra vari modelli e avatar AI, e applica i tuoi controlli di branding specifici inclusi loghi e colori per mantenere un'identità organizzativa coerente. Questo assicura che il tuo messaggio sia sia professionale che riconoscibile.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Media
Eleva il tuo storytelling con la generazione di voiceover professionali per aggiungere uno strato emotivo al tuo messaggio. Puoi anche caricare i tuoi media, come foto o video, per personalizzare ulteriormente la tua narrazione CSR e mettere in evidenza i momenti chiave.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video d'Impatto
Una volta perfezionato il tuo video, esportalo facilmente nel formato e nel rapporto d'aspetto desiderati. Il tuo video CSR coinvolgente e finito è ora pronto per essere condiviso su tutte le piattaforme per promuovere la consapevolezza e ispirare all'azione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Impatto Comunitario

.

Crea narrazioni video coinvolgenti che evidenziano i benefici reali e il cambiamento positivo generato dai tuoi programmi e partnership CSR.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il nostro storytelling CSR?

HeyGen trasforma il tuo storytelling CSR permettendo la creazione di video coinvolgenti con narrazioni personalizzate. Utilizza avatar AI e voiceover naturali per trasmettere il tuo messaggio con un linguaggio emotivo, rendendo le tue iniziative CSR davvero d'impatto.

HeyGen offre modelli personalizzabili per video di iniziative CSR?

Sì, HeyGen fornisce modelli personalizzabili specificamente progettati per video di iniziative CSR. Puoi facilmente integrare il tuo branding, inclusi loghi, titoli, musica e transizioni, per creare uno storytelling visivo potente e coerente che risuoni con il tuo pubblico.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video d'impatto per la rendicontazione ESG?

HeyGen ti aiuta a creare video CSR potenti che comunicano efficacemente i tuoi sforzi ESG per la rendicontazione. Sfrutta il testo in video da script e i voiceover AI per generare contenuti coinvolgenti che promuovono la consapevolezza e possono essere facilmente condivisi su varie piattaforme, contribuendo a una migliore rendicontazione ESG.

HeyGen può utilizzare avatar AI per personalizzare i messaggi CSR?

Assolutamente, HeyGen ti consente di utilizzare avatar AI per lo storytelling personalizzato nei tuoi video CSR. Questi avatar possono trasmettere il tuo messaggio con autenticità e coinvolgimento, aiutando a connettersi con il tuo pubblico a un livello più profondo per video di impatto comunitario e sforzi filantropici.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo