Il Generatore Definitivo di Video di Formazione Cross-Funzionale
Dai potere ai team di L&D per produrre video di allineamento e onboarding di impatto istantaneamente con modelli video personalizzabili.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video di onboarding di 45 secondi per i nuovi rappresentanti di vendita, dettagliando i compiti essenziali della prima settimana. Il tono dovrebbe essere entusiasta e accogliente, con grafiche pulite e una colonna sonora vivace. Sfrutta i numerosi Template e scene di HeyGen per impostare rapidamente un video di formazione visivamente accattivante e informativo, garantendo una presentazione fluida per tutti i nuovi assunti e fungendo da video di onboarding cruciale.
Produci un tutorial tecnico di 90 secondi che mostri l'ultimo aggiornamento software per i team interni di L&D, enfatizzando le nuove funzionalità per lo sviluppo delle competenze dei dipendenti. Il video dovrebbe mantenere uno stile visivo istruttivo e chiaro con esempi precisi sullo schermo e una voce fuori campo calma e autorevole. Utilizza la potente funzione di HeyGen Text-to-video from script per generare rapidamente contenuti accurati e informativi direttamente dalla documentazione delle funzionalità per i team di L&D, dimostrando la sua potenza per una rapida produzione di video di formazione.
Crea un video di comunicazione interna di 1 minuto e 30 secondi che spieghi un protocollo di sicurezza aziendale rivisto. Questo video è destinato a tutti i dipendenti, richiedendo un'estetica visiva affidabile e accessibile con una voce amichevole ma ferma. Integra il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per arricchire la narrazione con immagini pertinenti e assicurati che il messaggio sia compreso universalmente come un video di allineamento efficace per la formazione aziendale.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Corsi di Formazione Globali.
Sviluppa e consegna numerosi corsi di formazione in modo efficiente, raggiungendo team cross-funzionali e dipendenti globali con supporto multilingue.
Migliora l'Efficacia della Formazione.
Aumenta significativamente il coinvolgimento dei discenti e la ritenzione delle conoscenze nei programmi di formazione aziendale utilizzando contenuti video dinamici e avatar AI.
Domande Frequenti
Come utilizza HeyGen l'AI per generare video di alta qualità?
HeyGen funziona come un avanzato Generatore di Video AI, convertendo script da testo a video in contenuti coinvolgenti. Gli utenti possono scegliere tra una vasta gamma di avatar AI realistici e sfruttare le robuste capacità di Voiceover per produrre video di livello professionale in modo efficiente.
Quali funzionalità di personalizzazione sono disponibili all'interno della piattaforma HeyGen?
HeyGen offre controlli di branding completi, permettendo agli utenti di integrare loghi e colori specifici senza soluzione di continuità. Combinato con un'interfaccia user-friendly e vari modelli video, i nostri Strumenti di Editing Video consentono un controllo completo sull'identità visiva del tuo video.
HeyGen offre supporto multilingue per la creazione di contenuti globali?
Assolutamente. HeyGen supporta capacità multilingue, permettendo la creazione di video di formazione, video di onboarding e contenuti di formazione aziendale per diversi pubblici internazionali. La nostra piattaforma è progettata per semplificare i tuoi sforzi di comunicazione globale.
Come posso assicurarmi che i miei video HeyGen siano ottimizzati per varie piattaforme?
HeyGen assicura che i tuoi contenuti siano versatili con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e diverse opzioni di esportazione. Questo lo rende ideale per generare video di formazione cross-funzionale o video per i social media, adattando senza problemi le tue creazioni da testo a video per qualsiasi formato richiesto.