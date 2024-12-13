Il Generatore Definitivo di Video di Formazione Cross-Funzionale

Dai potere ai team di L&D per produrre video di allineamento e onboarding di impatto istantaneamente con modelli video personalizzabili.

Sviluppa un video di formazione cross-funzionale di 1 minuto che spieghi un nuovo flusso di lavoro tecnico per lo sviluppo del prodotto. Questo video dovrebbe essere rivolto ai team di ingegneria e marketing, adottando uno stile visivo elegante e professionale con una voce sicura e articolata, utilizzando efficacemente gli avatar AI di HeyGen per presentare informazioni complesse in modo chiaro e conciso, fungendo da generatore avanzato di video di formazione cross-funzionale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di onboarding di 45 secondi per i nuovi rappresentanti di vendita, dettagliando i compiti essenziali della prima settimana. Il tono dovrebbe essere entusiasta e accogliente, con grafiche pulite e una colonna sonora vivace. Sfrutta i numerosi Template e scene di HeyGen per impostare rapidamente un video di formazione visivamente accattivante e informativo, garantendo una presentazione fluida per tutti i nuovi assunti e fungendo da video di onboarding cruciale.
Prompt di Esempio 2
Produci un tutorial tecnico di 90 secondi che mostri l'ultimo aggiornamento software per i team interni di L&D, enfatizzando le nuove funzionalità per lo sviluppo delle competenze dei dipendenti. Il video dovrebbe mantenere uno stile visivo istruttivo e chiaro con esempi precisi sullo schermo e una voce fuori campo calma e autorevole. Utilizza la potente funzione di HeyGen Text-to-video from script per generare rapidamente contenuti accurati e informativi direttamente dalla documentazione delle funzionalità per i team di L&D, dimostrando la sua potenza per una rapida produzione di video di formazione.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di comunicazione interna di 1 minuto e 30 secondi che spieghi un protocollo di sicurezza aziendale rivisto. Questo video è destinato a tutti i dipendenti, richiedendo un'estetica visiva affidabile e accessibile con una voce amichevole ma ferma. Integra il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per arricchire la narrazione con immagini pertinenti e assicurati che il messaggio sia compreso universalmente come un video di allineamento efficace per la formazione aziendale.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione Cross-Funzionale

Crea in modo efficiente video di formazione coinvolgenti e di alta qualità per i tuoi team con la nostra piattaforma AI intuitiva, garantendo un messaggio coerente tra i dipartimenti.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Formazione
Inizia incollando il tuo contenuto di formazione direttamente nell'editor. La nostra AI analizza il tuo script per prepararsi alla generazione del video, consentendo una rapida creazione di contenuti con la tecnologia da testo a video.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per essere il presentatore della tua formazione cross-funzionale. Questo porta un tocco umano ai tuoi contenuti video senza bisogno di un attore dal vivo.
3
Step 3
Aggiungi Immagini e Branding
Arricchisci il tuo video di formazione con immagini pertinenti dalla libreria multimediale e applica il branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per mantenere la coerenza in tutti i materiali utilizzando i controlli di branding.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione Finito
Una volta finalizzato, genera il tuo video ed esportalo nel rapporto d'aspetto desiderato. Condividi il tuo nuovo video di formazione cross-funzionale su tutte le piattaforme rilevanti per migliorare l'allineamento e la conoscenza del team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Favorisci l'Allineamento e la Motivazione del Team

Genera potenti video motivazionali che allineano i team cross-funzionali, articolano la visione aziendale e aumentano il morale all'interno delle iniziative di formazione aziendale.

Domande Frequenti

Come utilizza HeyGen l'AI per generare video di alta qualità?

HeyGen funziona come un avanzato Generatore di Video AI, convertendo script da testo a video in contenuti coinvolgenti. Gli utenti possono scegliere tra una vasta gamma di avatar AI realistici e sfruttare le robuste capacità di Voiceover per produrre video di livello professionale in modo efficiente.

Quali funzionalità di personalizzazione sono disponibili all'interno della piattaforma HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding completi, permettendo agli utenti di integrare loghi e colori specifici senza soluzione di continuità. Combinato con un'interfaccia user-friendly e vari modelli video, i nostri Strumenti di Editing Video consentono un controllo completo sull'identità visiva del tuo video.

HeyGen offre supporto multilingue per la creazione di contenuti globali?

Assolutamente. HeyGen supporta capacità multilingue, permettendo la creazione di video di formazione, video di onboarding e contenuti di formazione aziendale per diversi pubblici internazionali. La nostra piattaforma è progettata per semplificare i tuoi sforzi di comunicazione globale.

Come posso assicurarmi che i miei video HeyGen siano ottimizzati per varie piattaforme?

HeyGen assicura che i tuoi contenuti siano versatili con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e diverse opzioni di esportazione. Questo lo rende ideale per generare video di formazione cross-funzionale o video per i social media, adattando senza problemi le tue creazioni da testo a video per qualsiasi formato richiesto.

