Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video informativo di 45 secondi rivolto ai professionisti delle risorse umane e ai responsabili della formazione e sviluppo, mostrando quanto velocemente possono creare contenuti di sensibilizzazione culturale di impatto. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e conciso con testo animato che evidenzia i benefici chiave, accompagnato da una narrazione autorevole ma accessibile. Sottolinea la funzione efficiente di HeyGen di trasformare il testo in video per una rapida generazione di contenuti.
Sviluppa un video ispiratore di 30 secondi per team aziendali e nuovi assunti, dimostrando l'impatto positivo delle pratiche inclusive sul posto di lavoro. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere stimolante e coinvolgente, utilizzando colori vivaci e musica di sottofondo ottimista, insieme a una voce fuori campo energica. Illustra come la generazione di Voiceover di HeyGen possa dare vita ai video sulla diversità e inclusione con una narrazione professionale.
Crea un tutorial di 50 secondi per aziende internazionali e team di marketing, spiegando la facilità di adattare i materiali di formazione per diversi gruppi linguistici. Lo stile del video dovrebbe essere moderno e semplice, utilizzando un effetto split-screen per mostrare le variazioni linguistiche, accompagnato da un tono professionale ed esplicativo. Mostra il supporto completo di HeyGen per sottotitoli/caption multilingue all'interno della sua piattaforma video AI.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Sviluppo di Corsi di Formazione Globale.
Sviluppa e scala programmi di formazione interculturale a livello globale, garantendo un apprendimento coerente e di impatto per team internazionali diversificati.
Migliora il Coinvolgimento nell'Apprendimento.
Migliora significativamente il coinvolgimento e la ritenzione nella formazione sulla consapevolezza culturale sfruttando avatar AI ed elementi video interattivi per contenuti dinamici.
Domande Frequenti
Come può HeyGen facilitare la creazione di video di formazione interculturale efficaci?
HeyGen è una piattaforma video AI che semplifica la produzione di video di sensibilizzazione culturale coinvolgenti. Sfrutta i nostri avatar AI e le capacità di Testo-in-video per generare rapidamente contenuti diversificati, migliorando i tuoi programmi di formazione aziendale.
Cosa rende HeyGen un creatore di video di formazione AI ideale per le aziende?
HeyGen offre una potente funzionalità di Testo-in-video e una vasta gamma di Template, consentendo la rapida creazione di video di formazione professionali. I nostri avatar AI e il robusto doppiaggio AI assicurano che i tuoi contenuti siano coinvolgenti e accessibili per l'onboarding e la formazione delle risorse umane.
HeyGen supporta contenuti multilingue per un pubblico globale?
Assolutamente. HeyGen fornisce un supporto multilingue completo attraverso un avanzato doppiaggio AI e sottotitoli automatici, rendendo i tuoi video sulla diversità e inclusione accessibili in tutto il mondo. Questo assicura che il tuo messaggio risuoni in vari contesti culturali.
Posso personalizzare gli avatar AI e i contenuti video per adattarli al mio marchio?
Sì, HeyGen consente un'ampia personalizzazione per le tue esigenze di creazione di video di formazione. Puoi scegliere tra vari avatar AI e personalizzare i contenuti con controlli di branding, assicurando che i video esplicativi si allineino perfettamente con la tua identità aziendale.