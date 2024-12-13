Sblocca i Mercati Globali con il Nostro Generatore di Video Transfrontaliero

Genera un video dinamico di 30 secondi rivolto alle aziende di e-commerce globali, presentando il lancio di un nuovo prodotto in tre diverse regioni. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con avatar AI che presentano i benefici chiave, accompagnati da una generazione di voiceover chiara e localizzata per garantire che il messaggio risuoni universalmente. Questo video enfatizza il potere di un generatore di video transfrontaliero per una produzione multilingue senza soluzione di continuità.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Crea un video promozionale coinvolgente di 45 secondi per piccoli imprenditori e marketer sui social media, evidenziando una prossima vendita lampo o servizio. Utilizza la funzione di testo in video di HeyGen per trasformare rapidamente il testo di marketing in una narrazione visiva accattivante. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce, visivamente attraente e moderno, utilizzando una libreria di media/stock diversificata per catturare l'attenzione sulle piattaforme social, dimostrando strategie di marketing efficaci.
Produci un modulo educativo di 60 secondi rivolto a formatori aziendali internazionali ed educatori online, spiegando una funzionalità software complessa. Lo stile visivo dovrebbe essere informativo e pulito, con un tono audio autorevole ma amichevole, arricchito da sottotitoli/caption precisi in più lingue. Sfrutta gli avatar AI per fornire il contenuto, dimostrando come una localizzazione efficace elevi i programmi di Educazione e Formazione globali.
Progetta un'introduzione di marca di 20 secondi per creatori di contenuti e marchi personali, mostrando il loro stile unico. Questo breve clip dovrebbe essere visivamente sorprendente e altamente personalizzato, con una consegna audio sicura ed energica. Utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per l'ottimizzazione specifica della piattaforma e sfrutta vari modelli di video per ottenere un aspetto distintivo, enfatizzando la libertà creativa offerta da un generatore di video AI e le funzionalità di personalizzazione.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video Transfrontaliero

Crea e localizza facilmente video professionali per un pubblico globale utilizzando avatar AI, voiceover multilingue e funzionalità di personalizzazione dinamica in pochi minuti.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Modello e Avatar AI
Inizia il tuo progetto video transfrontaliero selezionando dalla nostra vasta gamma di modelli e scene, quindi scegli un avatar AI espressivo che rappresenti al meglio il tuo messaggio a livello globale.
2
Step 2
Crea Narrazioni Multilingue
Inserisci il tuo testo per sfruttare le potenti capacità di generazione di voiceover, traducendo e sincronizzando automaticamente il tuo contenuto per diversi mercati internazionali.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Brand Visivo
Integra i tuoi controlli di branding unici come loghi e colori, e arricchisci il tuo video con media dalla nostra libreria o dai tuoi caricamenti per mantenere una coerenza globale.
4
Step 4
Esporta per una Portata Globale
Finalizza la tua produzione e utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per preparare senza sforzo il tuo video di alta qualità per la condivisione su varie piattaforme e pubblici internazionali.

Coinvolgimento Multilingue sui Social Media

Produci video social media accattivanti e localizzati per connetterti e far crescere il tuo pubblico a livello mondiale istantaneamente.

Come può HeyGen migliorare la produzione creativa di video?

HeyGen consente ai professionisti creativi di generare contenuti visivamente straordinari con facilità. Sfruttando gli avatar AI e la creazione di video potenziata dall'AI, HeyGen offre una libertà creativa senza pari per dare vita alla tua visione, trasformando i testi in video dinamici.

Quali funzionalità offre HeyGen per la produzione di video multilingue?

HeyGen supporta capacità di produzione multilingue robuste, permettendoti di creare contenuti localizzati senza sforzo. Con traduzione video avanzata e generazione di voiceover, i tuoi video possono raggiungere un pubblico globale, garantendo una comunicazione e localizzazione transfrontaliera efficace.

HeyGen può aiutare a personalizzare i video per diverse esigenze di marketing?

Assolutamente. HeyGen offre ampie funzionalità di personalizzazione, inclusa una varietà di modelli di video e controlli di branding, per adattare i tuoi video a specifiche campagne di marketing e social media. Questo assicura un output di alta qualità che risuona con il tuo pubblico di riferimento su varie piattaforme.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione video da un testo?

HeyGen semplifica la creazione di video permettendoti di generare video AI direttamente dal tuo testo. La nostra tecnologia di testo in video, combinata con potenti strumenti di scrittura di testi, automatizza l'intero processo, rendendo la produzione video complessa accessibile a tutti.

