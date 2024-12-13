Creatore di Video Tutorial CRM: Crea Video di Formazione Coinvolgenti

Crea video di formazione CRM coinvolgenti senza sforzo. Trasforma gli script in tutorial accattivanti utilizzando la funzione innovativa di testo-a-video di HeyGen per un onboarding migliorato.

Crea un video di formazione CRM di 1 minuto rivolto ai nuovi assunti nelle vendite, utilizzando avatar AI per introdurre le funzionalità principali del CRM con uno stile visivo professionale ma amichevole e voiceover chiari ed entusiasti. Il video mira a fornire un'eccellente esperienza di onboarding, rendendo i processi complessi facilmente comprensibili.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa una guida completa di 90 secondi per gli utenti CRM esistenti, dimostrando una nuova funzionalità attraverso una presentazione visiva chiara e diretta. Questo video dovrebbe sfruttare la funzione Testo-a-video da script per trasmettere in modo efficiente istruzioni passo-passo con uno stile audio informativo e vivace, garantendo chiarezza e ritenzione per gli utenti che cercano di massimizzare l'utilizzo del loro CRM.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 2 minuti per amministratori CRM e team leader, concentrandoti sui vantaggi dell'automazione video per comunicazioni interne coerenti. Impiega uno stile visivo dinamico e moderno con voiceover autorevoli, utilizzando diversi Modelli e scene dalla libreria multimediale per mostrare varie applicazioni e garantire visuali coinvolgenti che evidenziano efficienza e vantaggio strategico.
Prompt di Esempio 3
Crea un tutorial accessibile di 45 secondi per team globali che affrontano l'implementazione del CRM per la prima volta. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo e audio accogliente e accessibile, arricchito da Sottotitoli per garantire una comprensione universale attraverso diversi background linguistici, migliorando infine l'impegno complessivo nella formazione e l'adozione da parte degli utenti in un ambiente senza codice.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Tutorial CRM

Crea facilmente video di formazione CRM professionali con avatar AI e strumenti automatizzati, migliorando l'onboarding e l'impegno del tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Scegli un Modello
Inizia incollando il tuo script di tutorial CRM in HeyGen. La nostra funzione di testo-a-video genererà istantaneamente scene, oppure puoi selezionare tra vari modelli pre-progettati per avviare il tuo progetto.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Avatar AI e Visuali
Seleziona un avatar AI per presentare i tuoi contenuti, scegliendo da una libreria diversificata di presentatori realistici. Arricchisci il tuo video con visuali coinvolgenti dalla nostra vasta libreria multimediale o carica i tuoi.
3
Step 3
Applica Funzionalità di Branding e Accessibilità
Personalizza il tuo video con i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori. Genera sottotitoli automatici per garantire che i tuoi tutorial CRM siano accessibili a tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video di Formazione
Una volta perfezionato il tuo video tutorial CRM, esportalo facilmente nel formato e nel rapporto d'aspetto desiderati. Condividilo sulle tue piattaforme per aumentare l'impegno nella formazione e accelerare l'apprendimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Video Brevi di Istruzioni CRM

.

Crea rapidamente video tutorial CRM brevi e coinvolgenti e clip per piattaforme come i social media, consentendo una rapida condivisione delle funzionalità chiave.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione CRM utilizzando l'AI?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e tecnologia di testo-a-video per semplificare la produzione di video di formazione CRM accattivanti. Basta inserire il tuo script e HeyGen genera contenuti professionali con presentatori AI realistici, rendendo il processo altamente efficiente.

HeyGen può automatizzare la produzione di contenuti di formazione coinvolgenti per un'esperienza di onboarding migliorata?

Sì, HeyGen offre robuste funzionalità di automazione video, inclusa una libreria di modelli e voiceover di alta qualità, per produrre rapidamente visuali coinvolgenti per le tue esigenze di formazione. Questo accelera significativamente la creazione di contenuti per un'esperienza di onboarding migliorata senza compromettere la qualità.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per il branding dei video tutorial CRM?

HeyGen fornisce un'ampia personalizzazione attraverso i suoi controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo e i tuoi colori senza soluzione di continuità in visuali coinvolgenti. Puoi anche utilizzare una vasta libreria multimediale e modelli e scene personalizzabili per personalizzare i tuoi video tutorial CRM per un'identità di marca coerente.

HeyGen è adatto per utenti senza esperienza di editing video per creare guide complete?

Assolutamente. HeyGen è progettato come una piattaforma video senza codice, permettendo a chiunque di creare Video Tutorial e guide di alta qualità senza sforzo. Include funzionalità come sottotitoli automatici e opzioni di esportazione flessibili, rendendo la produzione video professionale accessibile senza competenze specializzate.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo