Creatore di Video di Formazione CRM: Guide Semplici per il Tuo Team

Crea video di formazione CRM coinvolgenti e guide passo-passo senza sforzo, potenziando l'onboarding del tuo team con video da testo generati dall'AI.

570/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dinamico di 45 secondi che illustri il processo passo-passo per registrare un nuovo lead o un'interazione con un cliente nel CRM, rivolto a team di vendita o marketing esistenti che necessitano di un rapido aggiornamento. La presentazione visiva dovrebbe essere istruttiva e diretta, utilizzando puntatori animati e evidenziazioni su catture dello schermo, accompagnata da una voce fuori campo sincronizzata e sottotitoli generati automaticamente per l'accessibilità. Questo servirà come guida pratica per un inserimento dati efficiente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video incisivo di 30 secondi che condivida tre rapidi consigli di efficienza per utenti esperti di CRM che cercano di ottimizzare il loro flusso di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e moderno, impiegando tagli rapidi, sovrapposizioni di testo audaci e una colonna sonora energica, il tutto consegnato con una voce sicura e chiara. Utilizzare i modelli e le scene video diversificati di HeyGen può aiutare a creare rapidamente questo contenuto coinvolgente e digeribile.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di 90 secondi che affronti le domande frequenti comuni sulla navigazione nel CRM e la risoluzione dei problemi di base, destinato a tutti gli utenti del CRM che cercano risposte rapide e supporto. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere esplicativo, paziente e di supporto, con dimostrazioni semplici da una libreria multimediale/supporto stock per chiarire punti complessi, con una voce rassicurante ed esperta. Questa piattaforma video AI può trasformare il testo in video per costruire una base di conoscenza completa.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Formazione CRM

Crea facilmente video di formazione CRM coinvolgenti e accurati sui prodotti con una piattaforma video AI, semplificando il tuo onboarding e migliorando l'adozione da parte degli utenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Utilizza la funzionalità di video da testo per convertire facilmente la tua documentazione di formazione CRM in uno script completo.
2
Step 2
Scegli il Tuo Stile di Presentazione
Seleziona un avatar AI e personalizza lo sfondo per adattarlo al tuo marchio, creando il contesto per contenuti coinvolgenti.
3
Step 3
Aggiungi Contenuti Specifici del CRM
Integra registrazioni dello schermo della tua piattaforma CRM per dimostrare i processi direttamente all'interno del tuo video.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Genera il tuo video di formazione CRM professionale, completo di sottotitoli automatici, e condividilo facilmente all'interno della tua organizzazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica i Processi Complessi del CRM

.

Scomponi le funzionalità intricate del CRM in tutorial video facilmente comprensibili, migliorando la comprensione e la competenza degli utenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione CRM?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di formazione CRM permettendoti di trasformare il testo in video professionali con avatar AI e voci fuori campo di qualità da studio. Utilizza modelli video personalizzabili e un ambiente senza codice per produrre contenuti di formazione coinvolgenti in modo efficiente, rendendo HeyGen una piattaforma video AI leader per tali esigenze.

HeyGen può migliorare l'esperienza di onboarding con video generati dall'AI?

Sì, HeyGen migliora significativamente l'esperienza di onboarding permettendo la creazione di video personalizzati con avatar AI realistici. Questa piattaforma video AI consente un'automazione video scalabile, garantendo che i nuovi assunti ricevano contenuti di adozione digitale coinvolgenti e coerenti che aumentano l'impegno nella formazione.

Quali capacità offre HeyGen per creare guide passo-passo e documentazione video?

HeyGen fornisce strumenti robusti per creare guide dettagliate passo-passo e documentazione video completa. Gli utenti possono sfruttare la registrazione dello schermo, la generazione di video da testo e le voci fuori campo generate dall'AI per produrre rapidamente guide chiare e costruire una vasta libreria di video tutorial.

Gli avatar AI di HeyGen migliorano l'efficacia dei video di formazione professionale?

Assolutamente, la gamma diversificata di avatar AI di HeyGen e le voci fuori campo di qualità da studio aumentano significativamente l'efficacia e la professionalità dei video di formazione. Combinati con controlli di branding e strumenti di creazione video facili, questi avatar garantiscono un presentatore coerente e coinvolgente per tutti i tuoi video professionali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo