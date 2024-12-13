Creatore di Video per Procedure di Crisi: Semplifica la Formazione

Crea rapidamente video di formazione sulla sicurezza coinvolgenti per una risposta efficace alle emergenze utilizzando avatar AI.

376/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 45 secondi progettato per i nuovi assunti e il personale esistente, dettagliando una procedura di crisi specifica come un piano di evacuazione. Questo video dovrebbe presentare un approccio chiaro e passo-passo con visual dinamici e una narrazione audio urgente ma calma, facilmente prodotto utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per un messaggio preciso.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione coinvolgente di 60 secondi per i lavoratori in fabbrica, mostrando i comuni pericoli per la sicurezza e le corrette misure preventive in uno scenario relazionabile. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace e illustrativo, utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per fornire sfondi visivi accattivanti che risuonano con il pubblico.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di formazione sulla sicurezza AI di 30 secondi rivolto ai team di comunicazione aziendale, evidenziando l'importanza di aderire alle nuove linee guida di conformità. Il video dovrebbe avere uno stile visivo moderno e raffinato con una voce fuori campo ferma e professionale, e garantire l'accessibilità per tutti con sottotitoli/caption automatici.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Procedure di Crisi

Semplifica la creazione di video di formazione sulla sicurezza critica e risposta alle emergenze per la tua organizzazione con gli strumenti intuitivi AI di HeyGen, garantendo comunicazione chiara e preparazione.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inserisci il tuo script preparato che dettaglia le procedure di crisi o la risposta alle emergenze. La capacità di HeyGen di trasformare il testo in video trasformerà il tuo testo in un video dinamico, ideale per la comunicazione sulla sicurezza sul lavoro.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Arricchisci il tuo messaggio selezionando un modello professionale e un "avatar AI" espressivo. Questi elementi visivi aiutano a dimostrare chiaramente i "video di formazione sulla sicurezza" e rendono le informazioni complesse coinvolgenti e facili da comprendere.
3
Step 3
Personalizza con il Branding
Assicurati che il tuo video sia in linea con l'identità della tua organizzazione utilizzando i "controlli di branding (logo, colori)". Questo rafforza il tuo messaggio e rende il contenuto di gestione delle crisi immediatamente riconoscibile ai "team di comunicazione aziendale".
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video di procedure di crisi e utilizza la "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen per generarlo nel formato desiderato. Condividi facilmente il tuo video su vari canali, incluse le "piattaforme LMS", per una distribuzione e apprendimento efficaci.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica argomenti medici e migliora l'educazione sanitaria

.

Semplifica protocolli di emergenza complessi e procedure mediche per istruzioni chiare ed efficaci.

background image

Domande Frequenti

Come consente HeyGen la creazione di video di sicurezza sul lavoro altamente coinvolgenti?

HeyGen trasforma il tuo script in video di formazione sulla sicurezza accattivanti utilizzando avatar AI realistici e modelli personalizzabili. Questo approccio creativo assicura che il tuo contenuto di sicurezza sul lavoro sia coinvolgente e memorabile per tutti gli spettatori, semplificando il processo per creare video di sicurezza sul lavoro in modo efficiente.

HeyGen può servire come un efficace creatore di video per procedure di crisi per le aziende?

Assolutamente. HeyGen consente ai team di comunicazione aziendale di produrre rapidamente video di istruzioni chiare per la gestione delle crisi e la formazione alla risposta alle emergenze. Utilizza la trasformazione del testo in video e i sottotitoli e caption automatici per trasmettere informazioni critiche in modo efficace come un robusto creatore di video per procedure di crisi.

Quali controlli di branding offre HeyGen per i video di formazione sulla sicurezza aziendale?

HeyGen offre robusti controlli di branding, permettendoti di integrare il logo della tua azienda, i colori e altri elementi visivi direttamente nei tuoi video di formazione sulla sicurezza. Questo assicura coerenza e rafforza la tua identità aziendale, anche quando si utilizzano avatar AI e modelli pre-progettati.

Come possono le organizzazioni creare e distribuire in modo efficiente video di istruzioni per vari pubblici con HeyGen?

HeyGen semplifica la generazione di video AI con un'interfaccia facile da usare e modelli pronti all'uso, rendendo veloce la produzione di video di istruzioni. Puoi facilmente esportare e condividere il tuo contenuto, o integrarlo con piattaforme LMS, migliorando la portata per pubblici diversi.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo