Generatore di Comunicazione di Crisi: Risposta AI Immediata

Crea messaggi trasparenti ed empatici istantaneamente. Il nostro generatore di comunicazione di crisi consente una risposta rapida e costruisce la fiducia degli stakeholder con testo-a-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video di 60 secondi che affronta un richiamo di prodotto importante, rivolto ai team di comunicazione aziendale e ai dirigenti C-suite, enfatizzando messaggi trasparenti ed empatici per mantenere la fiducia degli stakeholder. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere calmante e professionale, con un portavoce coerente creato con gli avatar AI di HeyGen per trasmettere il messaggio con sincerità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 30 secondi per i leader della sicurezza IT e i team legali, dimostrando come redigere una dichiarazione di comunicazione di crisi precisa dopo una violazione dei dati. Il video dovrebbe avere uno stile visivo moderno e informativo e una narrazione chiara e concisa generata utilizzando la generazione di voce fuori campo di HeyGen, evidenziando la velocità e l'accuratezza che un generatore di comunicazione di crisi AI offre.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video educativo di 75 secondi per studenti di PR e nuovi manager di PR, illustrando le migliori pratiche per comunicazioni di crisi efficaci durante un problema di pubbliche relazioni imprevisto. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo educativo, basato su casi di studio, con una voce autorevole, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen per strutturare una guida chiara e attuabile.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Comunicazione di Crisi

Crea e consegna rapidamente messaggi cruciali durante momenti difficili con la generazione di comunicazione di crisi potenziata da AI e strumenti video professionali.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Crisi
Sfrutta il tuo generatore di comunicazione di crisi AI scelto per redigere uno script solido, che sarà l'input per la capacità di testo-a-video da script di HeyGen, garantendo che il tuo messaggio venga rapidamente verbalizzato.
2
Step 2
Seleziona la Tua Presentazione Visiva
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per consegnare la tua Dichiarazione di Comunicazione di Crisi, garantendo una presenza sullo schermo professionale ed empatica.
3
Step 3
Applica Branding e Tono
Integra i controlli di branding della tua azienda per un aspetto coerente e affidabile, rafforzando i tuoi messaggi trasparenti agli stakeholder.
4
Step 4
Esporta e Condividi Rapidamente
Finalizza il tuo video di comunicazione di crisi utilizzando opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazione, consentendo una risposta rapida su varie piattaforme per informare prontamente gli stakeholder.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Rapidamente Dichiarazioni di Crisi Ufficiali

Crea memorie e dichiarazioni di crisi generate da AI ad alto impatto in pochi minuti, garantendo chiarezza e professionalità per comunicazioni di crisi efficaci.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen le comunicazioni di crisi per le aziende?

HeyGen consente alle organizzazioni di generare dichiarazioni di comunicazione di crisi rapide ed efficaci e memorie di crisi generate da AI utilizzando avatar AI avanzati e capacità di testo-a-video, garantendo messaggi trasparenti durante i momenti critici.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare un generatore di comunicazione di crisi AI?

HeyGen fornisce una piattaforma robusta per costruire un generatore di comunicazione di crisi AI con avatar AI personalizzabili, generazione di voce fuori campo e controlli di branding, permettendoti di distribuire rapidamente messaggi empatici su misura per il tuo marchio.

Come posso garantire comunicazioni di crisi efficaci con gli strumenti video di HeyGen?

HeyGen aiuta a produrre comunicazioni di crisi efficaci permettendoti di trasmettere messaggi urgenti con avatar AI professionali, aggiungere sottotitoli per l'accessibilità e utilizzare modelli per vari scenari come richiami di prodotto o interruzioni di servizio. Questo aiuta a costruire la fiducia degli stakeholder attraverso una comunicazione chiara.

HeyGen supporta una risposta rapida per problemi di pubbliche relazioni?

Sì, HeyGen è progettato per una risposta rapida, consentendo alle aziende di generare rapidamente dichiarazioni video di alta qualità per problemi di pubbliche relazioni e interruzioni operative. Questo garantisce la consegna tempestiva di informazioni critiche per mantenere la fiducia degli stakeholder e gestire qualsiasi esigenza di dichiarazione di comunicazione di crisi.

