Generatore di Video per Creatori: Crea Video Straordinari Velocemente

Trasforma il tuo script in video coinvolgenti e di alta qualità generati dall'AI istantaneamente con il nostro potente generatore di testo in video.

Crea un video di marketing vibrante di 45 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e appassionati di tecnologia, mostrando un nuovo prodotto con visuali eleganti e moderne e una voce AI energica ed entusiasta. Utilizza gli avatar AI di HeyGen e la generazione di Voiceover per realizzare video di alta qualità che catturano il tuo pubblico fin dal primo secondo, posizionandoti come un leader nella generazione di video AI.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 60 secondi rivolto a studenti e professionisti, scomponendo un concetto complesso con grafica pulita e una voce AI professionale e calma. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script e Sottotitoli/didascalie per creare video chiari generati dall'AI, rendendo l'apprendimento accessibile e coinvolgente come creatore di video online.
Prompt di Esempio 2
Immagina un clip dinamico di 30 secondi per i social media progettato per creatori di contenuti e influencer, offrendo un rapido consiglio quotidiano con visuali luminose e allegre e una voce AI amichevole e veloce. Utilizza i Template e le scene predefinite di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per produrre rapidamente contenuti coinvolgenti come generatore di video per creatori sui social media.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di comunicazione interna professionale di 75 secondi, ideale per l'onboarding di nuovi dipendenti o team remoti, con una voce AI accogliente, chiara e rassicurante insieme a visuali in stile aziendale. Integra il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per filmati di sfondo e voci AI realistiche per rendere questo video in stile talking heads personale e d'impatto, guidato da un generatore di testo in video.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Creatori

Trasforma senza sforzo le tue idee in video professionali e di alta qualità utilizzando potenti strumenti AI per qualsiasi piattaforma.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Trasforma facilmente le tue idee in video digitando o incollando il tuo script direttamente nel generatore di testo in video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per essere il presentatore coinvolgente nel tuo video.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Musica
Migliora il tuo video con voci realistiche generate dal tuo script utilizzando il nostro generatore di voci AI e aggiungi musica di sottofondo.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Produci video di alta qualità esportando il tuo progetto in output video HD, completo di ridimensionamento del rapporto d'aspetto per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Potenzia la Formazione e l'Istruzione

.

Migliora le esperienze di apprendimento e migliora la ritenzione delle conoscenze con video educativi dinamici e potenziati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la qualità creativa dei miei video?

HeyGen consente ai creatori di produrre video di alta qualità per vari scopi, inclusi video di marketing coinvolgenti e video esplicativi dettagliati. La nostra piattaforma sfrutta la tecnologia avanzata del generatore di video AI, garantendo che i tuoi video generati dall'AI siano professionali e accattivanti per i social media e oltre.

Quali tipi di video generati dall'AI posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi facilmente creare diversi video generati dall'AI, trasformando il testo in video con notevole facilità. Come creatore di video online intuitivo e generatore di video per creatori, HeyGen supporta la produzione di vari contenuti, dalle comunicazioni aziendali alle campagne sui social media, tutto senza filigrane.

HeyGen offre voci AI realistiche e talking heads per i contenuti video?

Sì, HeyGen è specializzato nella generazione di voci AI ultra-realistiche e talking heads sofisticati per dare vita ai tuoi contenuti video. Il nostro avanzato generatore di voci AI assicura che le tue narrazioni siano naturali e coinvolgenti, migliorando significativamente l'immersione dello spettatore.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione video con template predefiniti?

HeyGen semplifica notevolmente la creazione di video offrendo una vasta gamma di template predefiniti professionali adatti a vari settori e usi. Questi template, combinati con i nostri robusti strumenti di editing video, permettono agli utenti di produrre rapidamente output video in HD per marketing, formazione o social media con il minimo sforzo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo