creatore di video UGC: AI per Contenuti Virali

Genera video UGC autentici con avatar AI realistici che catturano il tuo pubblico e aumentano il coinvolgimento.

Crea un video autentico e vivace di 30 secondi per piccoli imprenditori e marketer digitali, mostrando quanto sia facile diventare un "creatore di video UGC" per generare "video UGC" coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e positivo, con una traccia audio vivace e i punti di forza evidenziati tramite "Sottotitoli/didascalie". Dimostra la semplicità di trasformare un'idea scritta in una storia visiva avvincente utilizzando la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video professionale e informativo di 45 secondi rivolto a creatori di contenuti ed educatori. Questo video dovrebbe evidenziare il potere trasformativo degli "avatar AI", dimostrando come gli utenti possano "creare il proprio AI Avatar" per un branding coerente o contenuti educativi. L'audio dovrebbe essere una "Generazione di voiceover" chiara e articolata, che completi uno stile visivo pulito che enfatizzi le qualità realistiche e la versatilità dell'avatar AI, fungendo davvero da "Attore AI" per vari scopi.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video dinamico e veloce di 60 secondi per marketer di performance e brand di e-commerce, concentrandoti su come "Creare annunci vincenti con AI". L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e moderna, con un voiceover sicuro e persuasivo, illustrando la velocità e l'efficienza nella produzione di "video ads". Evidenzia l'utilità dei "modelli personalizzabili" dalla libreria "Templates & scenes" e la capacità di ottimizzare per qualsiasi piattaforma utilizzando "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" con il supporto dell'ampia "Libreria multimediale/supporto stock".
Prompt di Esempio 3
Crea un video conciso di 15 secondi, alla moda e accattivante, rivolto a influencer sui social media e ambasciatori del brand. L'obiettivo è mostrare come HeyGen funzioni come un "Generatore di Video UGC AI" per creare "video in stile creatore" organici e autentici. Usa uno stile visivo coinvolgente adatto per piattaforme di brevi formati, abbinato a una traccia audio di sottofondo accattivante. Sottolinea la facilità di generare video brevi e d'impatto direttamente da un copione utilizzando "Text-to-video from script" e garantendo l'accessibilità con "Sottotitoli/didascalie".
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video UGC

Crea facilmente video UGC autentici e di alta qualità con strumenti potenziati dall'AI, perfetti per coinvolgere il tuo pubblico e guidare campagne d'impatto.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza Creativo
Inizia selezionando tra una varietà di modelli personalizzabili o semplicemente inserendo il tuo copione per avviare la creazione del tuo video in stile UGC.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Personalizza il tuo video scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI realistici o genera il tuo unico AI Avatar per trasmettere il tuo messaggio.
3
Step 3
Migliora i Tuoi Elementi Visivi e Sonori
Eleva la qualità della produzione del tuo video incorporando B-Rolls, musica, didascalie e transizioni dinamiche per catturare il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Creazione
Finalizza il tuo video UGC utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e poi esporta senza problemi la tua creazione, pronta per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Contenuti Motivazionali Ispiratori

.

Crea video motivazionali ispiratori e edificanti con AI, costruendo connessioni forti e favorendo la comunità tra il tuo pubblico.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen potenziare il mio processo di creazione di video UGC?

HeyGen ti consente di diventare un creatore d'élite di video UGC, trasformando le tue idee in video UGC di alta qualità con la tecnologia all'avanguardia del Generatore di Video UGC AI. Sfrutta facilmente modelli personalizzabili e avatar AI per produrre contenuti coinvolgenti per i social media o creare annunci vincenti con AI.

Posso creare il mio avatar AI personalizzato con HeyGen?

Sì, HeyGen ti permette di creare il tuo AI Avatar per rappresentare il tuo brand o te stesso, rendendo i tuoi contenuti davvero unici. La nostra piattaforma offre avatar AI realistici e Attori AI che offrono performance coinvolgenti, migliorando l'autenticità e il coinvolgimento del tuo video.

Come aiuta HeyGen nella produzione di video ads efficaci?

HeyGen semplifica il processo per creare annunci vincenti con AI, permettendo ai marketer di performance di generare rapidamente video ads coinvolgenti. Utilizza la nostra potente funzione Text to Video per trasformare i copioni in visuali dinamiche con avatar AI e modelli personalizzabili, pronti per qualsiasi piattaforma.

HeyGen offre supporto multilingue per contenuti creativi?

Assolutamente, HeyGen fornisce un robusto supporto multilingue per ampliare la portata dei tuoi video in stile creatore. Con capacità avanzate di Dubbing AI, puoi localizzare i tuoi contenuti senza sforzo, assicurando che il tuo messaggio risuoni con diversi pubblici globali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo