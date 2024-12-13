Il Creatore di Video in Stile Creator Definitivo per Contenuti Potenziati dall'AI

Crea video professionali e coinvolgenti istantaneamente. Il nostro generatore di video AI utilizza potenti avatar AI per catturare la tua audience.

Genera un video coinvolgente di 1 minuto che spieghi la funzionalità principale del nostro generatore di video AI, rivolto a appassionati di tecnologia e sviluppatori. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con un tono informativo ma coinvolgente, sfruttando gli avatar AI di HeyGen e la generazione di Voiceover robusta per la chiarezza.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un tutorial di 2 minuti che dimostri una nuova funzionalità all'interno del nostro editor video, rivolto a nuovi utenti in cerca di istruzioni rapide per l'installazione. Immagina una presentazione visiva dinamica e passo-passo, completata da una traccia audio chiara e vivace, utilizzando la funzione Testo-a-video di HeyGen da script e Sottotitoli/caption automatici per la massima comprensione.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di annuncio di 45 secondi per un recente aggiornamento software nella creazione di video potenziati dall'AI, progettato per utenti software esistenti e professionisti del settore. L'estetica dovrebbe essere elegante e moderna con animazioni nitide e una voce sicura e professionale, integrando perfettamente Template e scene diversi con supporto della libreria multimediale/stock.
Prompt di Esempio 3
Produci un video esplicativo conciso di 30 secondi che mostri un vantaggio chiave del nostro creatore di video in stile creator, destinato a leader aziendali e appassionati di innovazione. L'approccio visivo dovrebbe adottare un aspetto autentico, diretto alla telecamera, presentato con un tono conversazionale e perspicace, garantendo una consegna perfetta su tutte le piattaforme con il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video in Stile Creator

Produci senza sforzo video in stile creator accattivanti e professionali con l'AI, trasformando le tue idee in storie visive coinvolgenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Inizia con un Modello
Inizia digitando o incollando il tuo script direttamente nell'editor, oppure scegli da una libreria di modelli professionali per dare il via ai tuoi contenuti. La capacità avanzata di testo-a-video da script di HeyGen trasforma le tue parole in una base video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e i Visual
Dai vita alla tua storia scegliendo tra una gamma diversificata di avatar AI realistici per rappresentare il tuo messaggio. Migliora ulteriormente il tuo video con filmati stock e immagini pertinenti dalla nostra libreria multimediale.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Branding
Genera audio dal suono naturale con la generazione avanzata di Voiceover in più lingue e accenti. Applica il logo, i colori e i font unici del tuo brand utilizzando controlli di branding completi per garantire coerenza.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video in Stile Creator
Finalizza il tuo video con sottotitoli automatici e regola il rapporto d'aspetto per diverse piattaforme. Esporta il tuo contenuto di alta qualità, pronto per coinvolgere il tuo pubblico su vari canali social media e oltre.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Annunci Video AI ad Alte Prestazioni

Sviluppa rapidamente annunci video potenziati dall'AI per aumentare la portata e le conversioni del tuo brand.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video potenziati dall'AI per gli utenti?

HeyGen offre un'interfaccia utente senza soluzione di continuità che trasforma i testi in script video in contenuti professionali senza sforzo. Gli utenti possono sfruttare una gamma diversificata di avatar AI realistici per presentare i loro messaggi con impatto ed efficienza.

Posso personalizzare l'output del mio generatore di video AI con elementi di branding specifici?

Assolutamente, HeyGen fornisce controlli di Branding robusti, permettendoti di integrare il logo, i colori e i font della tua azienda direttamente nei tuoi video. Puoi anche utilizzare la nostra vasta libreria di modelli video e filmati stock per mantenere un'estetica di brand coerente in tutte le tue creazioni.

Quali funzionalità di generazione di voiceover e accessibilità offre HeyGen?

HeyGen eccelle nella generazione di voiceover, fornendo voci di alta qualità per narrare i tuoi contenuti da script. Inoltre, HeyGen genera automaticamente sottotitoli e caption AI accurati, migliorando l'accessibilità e il coinvolgimento per un pubblico più ampio.

Che tipi di video posso creare utilizzando il generatore di video AI di HeyGen?

Con HeyGen, puoi produrre una vasta gamma di contenuti, dai video di marketing dinamici e video esplicativi dettagliati ai video animati coinvolgenti. La nostra piattaforma ti consente di agire come un creatore di video in stile creator, portando alla vita visioni diverse in modo efficiente.

