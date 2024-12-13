creatore di video promozionali: Genera Promo Coinvolgenti

Progetta video promozionali ad alto impatto rapidamente utilizzando Modelli e scene progettati professionalmente per tutte le tue campagne di marketing.

Immagina un video promozionale vivace di 30 secondi pensato per aspiranti creatori di contenuti o piccoli imprenditori, che mostra quanto sia facile lanciare il loro brand. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed energico, utilizzando una palette di colori vivaci e transizioni fluide, accompagnato da una traccia di sottofondo contemporanea e motivante e da un narratore amichevole. Questo video metterà in evidenza l'ampia funzione "Modelli e scene" di HeyGen, permettendo agli utenti di progettare rapidamente contenuti accattivanti senza esperienza precedente di editing video, posizionando HeyGen come il creatore di video promozionali definitivo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale dinamico di 45 secondi rivolto a professionisti del marketing e aziende di e-commerce desiderose di amplificare le loro campagne di marketing. L'estetica dovrebbe essere elegante e professionale, con tagli rapidi, immagini di prodotto accattivanti e grafiche in movimento sofisticate, il tutto sottolineato da una voce narrante autorevole e coinvolgente. Questo video enfatizzerà come la potente "Generazione di voiceover" di HeyGen trasformi semplici testi in audio raffinato, rendendolo un creatore di video promozionali indispensabile per creare pubblicità ad alto impatto.
Prompt di Esempio 2
Crea un video esplicativo accogliente di 60 secondi progettato per educatori, coach e costruttori di brand personali che vogliono trasmettere messaggi personalizzati con un tocco unico. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e invitante, con un amichevole "Avatar AI" che funge da presentatore, utilizzando gesti espressivi e una consegna chiara e articolata. Questa presentazione dimostrerà l'innovativa funzione "Avatar AI" di HeyGen, permettendo agli utenti di creare personalità coinvolgenti e coerenti sullo schermo per i loro contenuti, rendendolo un avanzato creatore di video promozionali AI.
Prompt di Esempio 3
Produci un video conciso e d'impatto di 15 secondi per social media manager e brand globali che cercano di massimizzare la portata e l'accessibilità su tutte le piattaforme. L'esecuzione visiva dovrebbe essere audace e dinamica, con sovrapposizioni di testo incisive, cambi di scena rapidi e una colonna sonora energica che cattura immediatamente l'attenzione. Questo video sottolineerà il valore dei "Sottotitoli/caption" automatici di HeyGen, assicurando che ogni messaggio sia compreso da un pubblico diversificato, consolidando il suo ruolo come versatile creatore di video promozionali online per i social media.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali

Crea video promozionali accattivanti senza sforzo con strumenti potenziati dall'AI, dal copione a immagini sorprendenti, progettati per catturare l'attenzione e aumentare il coinvolgimento.

1
Step 1
Crea la Tua Base
Inizia utilizzando l'AI per generare un copione da semplici suggerimenti di testo o seleziona tra modelli progettati professionalmente per avviare il tuo progetto.
2
Step 2
Aggiungi Media Coinvolgenti
Arricchisci il tuo video con media di qualità. Integra filmati di stock di alta qualità o sfrutta opzioni potenziate dall'AI come immagini generate e voiceover per dare vita alla tua storia.
3
Step 3
Applica il Tuo Brand
Applica i tuoi loghi e schemi di colori unici per mantenere un'identità professionale coerente. Utilizza funzionalità di editing intuitive per perfezionare il tuo video.
4
Step 4
Esporta e Pubblica
Finalizza il tuo video ed esportalo in risoluzione HD 1080p. Ridimensiona per varie piattaforme social per massimizzare l'impatto e raggiungere il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia Storie di Successo dei Prodotti

.

Crea video di prodotto accattivanti o testimonianze dei clienti con l'AI, costruendo efficacemente fiducia e mostrando il valore delle tue offerte al tuo pubblico.

background image

Domande Frequenti

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video promozionali AI?

HeyGen è un efficace creatore di video promozionali AI perché sfrutta l'intelligenza artificiale avanzata per trasformare il testo in video promozionali dinamici. Puoi generare contenuti di alta qualità semplicemente digitando il tuo script, che HeyGen converte in immagini coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e voiceover AI sofisticati.

Quali opzioni creative offre HeyGen per campagne di marketing uniche?

HeyGen offre una vasta gamma di funzionalità creative per migliorare le tue campagne di marketing, inclusi modelli video progettati professionalmente e un ampio archivio di filmati. Puoi anche personalizzare titoli animati, applicare sottotitoli automatici e incorporare loghi del brand per far risaltare i tuoi video promozionali.

HeyGen è un creatore di video promozionali online intuitivo per tutti i livelli di abilità?

Sì, HeyGen è un creatore di video promozionali online intuitivo progettato per utenti di tutti i livelli di abilità. Il suo editor drag-and-drop e gli strumenti di editing video user-friendly rendono semplice creare e perfezionare i tuoi video promozionali, garantendo un flusso di lavoro di produzione fluido ed efficiente.

Come aiuta HeyGen a mantenere la coerenza del brand in tutti i miei video di prodotto?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti per garantire che i tuoi video di prodotto e le promozioni di marketing siano sempre allineati con l'identità del tuo brand. Carica facilmente loghi del brand e colori personalizzati, e utilizza modelli pre-progettati per produrre costantemente video di presentazione aziendale professionali con risoluzione HD 1080p.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo