Generatore di Video Promozionali per Creatori: Potenziato dall'AI e Facile

Genera senza sforzo video promozionali professionali per i social media. Trasforma le tue idee in straordinarie immagini con il Testo a video da copione potenziato dall'AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo coinvolgente di 90 secondi progettato per creatori di contenuti ed educatori online che hanno bisogno di semplificare argomenti complessi. L'estetica dovrebbe essere pulita, accessibile ed educativa, con infografiche chiare e una voce narrante AI amichevole e informativa. Dimostra quanto sia facile "Generare contenuti e media con AI" direttamente da un copione, utilizzando la funzione "Testo a video da copione" di HeyGen per dare vita alle idee senza sforzo.
Prompt di Esempio 2
Produci un annuncio sui social media incisivo di 45 secondi rivolto a gestori di social media e video editor freelance in cerca di efficienza. Il video dovrebbe avere uno stile visivo veloce e alla moda, incorporando tagli rapidi, testo in stile meme e palette di colori vivaci, il tutto impostato su una clip audio popolare e di tendenza. Evidenzia l'applicazione pratica degli "strumenti di editing video" di HeyGen per una creazione rapida e sottolinea il valore dei "Sottotitoli/didascalie" per la massima accessibilità e coinvolgimento su tutte le piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video tutorial completo di 2 minuti per appassionati di tecnologia e aziende SaaS che dimostri le nuove funzionalità di un ipotetico editor online. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con registrazioni dello schermo di alta qualità e animazioni UI sottili, accompagnate da una colonna sonora strumentale calma e guida. Mostra la potenza di HeyGen come "generatore di video promozionali per creatori" integrando un "avatar AI" realistico per guidare gli spettatori attraverso la dimostrazione, rendendo le informazioni complesse digeribili e coinvolgenti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Promozionali per Creatori

Crea video promozionali coinvolgenti per il tuo marchio o contenuto con la nostra piattaforma intuitiva potenziata dall'AI e modelli pronti all'uso.

1
Step 1
Seleziona un Punto di Partenza
Inizia il tuo viaggio con l'AI Promo Video Maker scegliendo tra una varietà di modelli e scene professionali per impostare istantaneamente il tono del tuo progetto, o converti direttamente un copione in video.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Contenuti e Media
Integra i tuoi media o sfoglia la nostra vasta libreria per filmati di repertorio pertinenti. La nostra piattaforma supporta una ricca libreria di media/supporto di repertorio per dare vita alla tua visione.
3
Step 3
Personalizza e Migliora
Affina il messaggio del tuo video con i nostri strumenti di editing video intuitivi. Aggiungi facilmente sottotitoli automatici per aumentare l'accessibilità e il coinvolgimento del tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza la tua creazione ed esporta il tuo video promozionale di alta qualità in vari formati di aspetto. Prepara i tuoi contenuti per una facile condivisione su tutte le piattaforme desiderate.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Espandi la Portata dei Contenuti Educativi

Sviluppa e distribuisci corsi più coinvolgenti, raggiungendo un pubblico globale più ampio e migliorando le esperienze di apprendimento con video AI.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di editing video per i video promozionali?

L'editor online intuitivo di HeyGen offre potenti strumenti di editing video con un'interfaccia semplice di trascinamento, rendendo facile creare video promozionali professionali. Puoi organizzare le scene in modo efficiente, aggiungere media e personalizzare i tuoi contenuti senza una vasta esperienza tecnica.

HeyGen può davvero generare contenuti e media con AI per i miei video promozionali?

Sì, HeyGen è un avanzato AI Promo Video Maker progettato per generare contenuti e media con AI. Dalle capacità di testo a video e avatar AI alle voci narranti AI naturali, HeyGen ti consente di creare video coinvolgenti con il minimo sforzo.

Quali tipi di funzionalità automatizzate offre HeyGen per il miglioramento dei video?

HeyGen migliora i tuoi video con funzionalità automatizzate chiave, tra cui sottotitoli automatici per l'accessibilità e modelli coinvolgenti per una rapida creazione di contenuti. Questi strumenti di editing video garantiscono un prodotto finale lucido e professionale.

Dove posso accedere alla piattaforma di creazione video di HeyGen?

HeyGen è un editor completamente online, che fornisce una piattaforma basata su cloud per tutte le tue esigenze di creazione di video promozionali. Questa accessibilità ti consente di creare e gestire i tuoi progetti da qualsiasi luogo con una connessione internet, utilizzando potenti strumenti di editing video.

