Creator Product Video Generator per Aumentare le Vendite con l'AI

Genera video di prodotto AI accattivanti che convertono, utilizzando capacità intuitive di text-to-video from script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video dimostrativo del prodotto di 45 secondi, su misura per i digital marketer che introducono una nuova funzionalità software. Adotta uno stile visivo pulito, incentrato sulla cattura dello schermo, dove un "avatar AI" guida gli spettatori passo dopo passo attraverso le funzionalità del software, supportato da una voce fuori campo professionale e articolata. Questo approccio "creator product video generator" rende le funzionalità complesse facili da comprendere.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video aspirazionale di 60 secondi per marchi di e-commerce che presentano un nuovo prodotto lifestyle. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e invitante, utilizzando riprese cinematografiche del prodotto che evocano emozioni, accompagnate da una musica di sottofondo dolce e ispiratrice. Sfrutta la potente "Voiceover generation" di HeyGen per narrare una storia di marca avvincente, creando video di prodotto coinvolgenti generati da un AI Product Video Generator che risuonano profondamente con i consumatori.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video conciso di 20 secondi problema/soluzione rivolto alle startup tecnologiche che mirano a semplificare servizi complessi. Impiega uno stile visivo esplicativo animato con grafica dinamica, garantendo chiarezza e accessibilità con i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen. Questo approccio "product video maker" trasmetterà un messaggio chiaro, trasformando concetti complessi in video di prodotto AI facilmente digeribili per un pubblico più ampio.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creator Product Video Generator

Genera senza sforzo video di prodotto di alta qualità con l'AI, trasformando le descrizioni dei tuoi prodotti in immagini coinvolgenti in pochi clic.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script per il video di prodotto. La nostra funzione di script AI aiuta a generare contenuti coinvolgenti rapidamente.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli tra una vasta gamma di modelli video per trovare lo stile perfetto per la presentazione del tuo prodotto.
3
Step 3
Aggiungi Voce e Branding
Arricchisci il tuo video con una generazione di voiceover dal suono naturale per articolare chiaramente i benefici del tuo prodotto.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta soddisfatto, esporta i tuoi video dimostrativi di prodotto coinvolgenti, ottimizzati per vari rapporti d'aspetto per una condivisione senza problemi su tutte le piattaforme.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo del Prodotto

Crea facilmente video AI coinvolgenti per evidenziare le testimonianze dei clienti e mostrare l'uso reale del prodotto, costruendo fiducia e credibilità.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare rapidamente video di prodotto coinvolgenti?

L'AI Product Video Generator di HeyGen consente agli utenti di produrre video di prodotto di alta qualità e coinvolgenti in modo efficiente. Sfrutta la nostra piattaforma intuitiva con AI Avatars, modelli video personalizzabili e potenti funzionalità di editing per presentare efficacemente il tuo prodotto.

Quali capacità AI offre HeyGen per generare video dimostrativi di prodotto?

HeyGen utilizza avanzate capacità AI per semplificare la creazione di video di prodotto, inclusa la generazione di text-to-video from script, avatar AI realistici e voiceover automatizzati. Questi strumenti ti aiutano a produrre video dimostrativi di prodotto professionali con facilità.

Il product video maker di HeyGen è adatto per utenti senza esperienza approfondita di editing video?

Assolutamente! HeyGen è progettato per essere user-friendly, permettendo a chiunque di diventare un product video maker. Il nostro editor drag-and-drop, i modelli video predefiniti e la libreria di media stock rendono la creazione di video professionali accessibile a tutti, indipendentemente dalle competenze tecniche.

Posso personalizzare i miei video di prodotto AI per allinearmi con l'identità del mio marchio?

Sì, HeyGen offre ampi controlli di branding per garantire che i tuoi video di prodotto AI si adattino perfettamente al tuo marchio. Incorpora facilmente il tuo logo, regola i colori e seleziona tra varie scene per mantenere una presenza di marca coerente e professionale.

