AI Creator Partnership Video Maker: Potenzia le tue Campagne

Guida campagne coinvolgenti e connettiti con più clienti grazie a potenti avatar AI.

Immagina un video dinamico di 30 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e responsabili marketing, che mostri quanto sia facile lanciare la loro prossima campagna di partnership con i creatori. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con tagli rapidi e grafiche vivaci, accompagnato da una colonna sonora motivazionale e una voce narrante professionale. Evidenzia la facilità d'uso dimostrando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per generare narrazioni coinvolgenti per i loro sforzi di marketing con influencer.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di 45 secondi visivamente accattivante rivolto a creatori di contenuti e agenzie creative, illustrando la potenza di un generatore di video con influencer AI. L'estetica dovrebbe essere futuristica e pulita, utilizzando transizioni fluide e musica elettronica ambientale, mentre un avatar AI amichevole e sicuro di sé presenta un pitch convincente per una collaborazione con il brand. Sottolinea come gli avatar AI di HeyGen e i vari modelli e scene possano elevare i loro pitch e ampliare la loro portata per vari video sui social media.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video ispirazionale di 60 secondi per strateghi del brand e aziende di e-commerce, narrando una campagna video di successo alimentata dall'AI costruita attorno a una partnership con un creatore. Lo stile visivo dovrebbe essere cinematografico e raffinato, impiegando immagini potenti di integrazione del prodotto e contenuti autentici del creatore, sottolineato da una colonna sonora orchestrale edificante e una narrazione coinvolgente. Mostra come il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen possa migliorare la narrazione visiva e come i sottotitoli automatici garantiscano il massimo coinvolgimento del pubblico su diverse piattaforme per una narrazione del brand d'impatto.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video tutorial passo-passo di 30 secondi rivolto a creatori emergenti e stagisti di marketing, dimostrando la semplicità di creare un annuncio di video maker per partnership con creatori. L'approccio visivo dovrebbe essere luminoso e user-friendly, con registrazioni dello schermo chiare e sovrapposizioni di testo utili, completato da musica di sottofondo allegra e una voce narrante calda e guida. Evidenzia quanto facilmente gli utenti possano adattare i contenuti utilizzando i vari modelli video di HeyGen ed esportare istantaneamente per qualsiasi piattaforma con ridimensionamento ed esportazioni in vari formati.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creator Partnership Video Maker

Genera facilmente video coinvolgenti per le tue campagne di marketing con i creatori grazie all'AI, trasformando la narrazione e il coinvolgimento del tuo brand.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia incollando o scrivendo il tuo script desiderato. La nostra piattaforma utilizza una tecnologia avanzata di trasformazione del testo in video da script per trasformare le tue parole in una narrazione video dinamica, gettando le basi per contenuti di partnership con i creatori coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Influencer AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo brand o prodotto. Questi influencer virtuali sono perfetti per trasmettere il tuo messaggio in uno stile coerente e autentico, migliorando la tua esperienza con il generatore di video con influencer AI.
3
Step 3
Aggiungi Tocchi Professionali
Raffina il tuo video con generazione di voiceover di alta qualità e sottotitoli/caption generati automaticamente. Assicurati che il tuo messaggio sia chiaro e accessibile, rendendo i tuoi video di marketing con influencer raffinati e d'impatto.
4
Step 4
Esporta per le Campagne
Una volta completato il tuo video, esportalo in vari formati ottimizzati per diverse piattaforme social. Distribuisci le tue campagne video alimentate dall'AI senza problemi e connettiti con il tuo pubblico attraverso video social coinvolgenti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e solleva il pubblico con video motivazionali

Crea video ispirazionali e motivazionali per connetterti con il pubblico, rafforzando i messaggi del brand attraverso le voci dei creatori.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video di partnership con i creatori?

HeyGen consente a brand e creatori di produrre video di alta qualità e autentici per potenti campagne di marketing con influencer. Utilizza il generatore di video con influencer AI di HeyGen per creare rapidamente video coinvolgenti sui social media che costruiscono campagne efficaci e generano risultati per il tuo brand.

Quali caratteristiche uniche offre HeyGen per la generazione di video AI?

HeyGen offre un avanzato generatore di video con influencer AI, trasformando il testo in video da script con avatar AI realistici e generazione sofisticata di voiceover. La nostra interfaccia user-friendly e i numerosi modelli video semplificano la creazione di contenuti, permettendoti di produrre video professionali senza sforzo.

HeyGen è adatto a tutti i livelli di creatori di contenuti?

Assolutamente. HeyGen è progettato come un editor video intuitivo, rendendo la creazione di contenuti accessibile per podcaster, YouTuber, blogger e cineasti esperti. La nostra interfaccia user-friendly, combinata con modelli video personalizzabili e un'ampia libreria multimediale, aiuta ogni creatore a produrre video social coinvolgenti in modo efficiente.

Posso personalizzare i video con l'identità del mio brand usando HeyGen?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare senza problemi il tuo logo e i colori del brand in ogni video. Migliora la narrazione del tuo brand e aumenta la consapevolezza del marchio con promozioni di prodotto di qualità professionale e altri video di marketing, completi di sottotitoli personalizzabili e rapporti d'aspetto ottimali.

