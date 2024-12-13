Generatore di Video Messaggio del Creatore: Video AI Facili

Trasforma le tue idee in video professionali istantaneamente con avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa una pubblicità dinamica di 45 secondi per i social media, rivolta ai Content Creators che desiderano produrre video professionali in modo efficiente. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce, con transizioni coinvolgenti e scene diverse, mostrando video di alta qualità che catturano l'attenzione. Lo stile audio necessita di una voce narrante vivace ed energica, enfatizzando il potere di utilizzare avatar AI e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per creare contenuti accattivanti per varie piattaforme social.
Prompt di Esempio 2
Crea una demo prodotto di 90 secondi per i team di marketing che presenta una nuova funzionalità software, utilizzando un formato video esplicativo. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e informativo, con registrazioni dello schermo nitide e grafiche in movimento sottili per illustrare le funzionalità chiave. Una voce narrante professionale e articolata, migliorata dalla generazione di Voiceover di HeyGen, guiderà il pubblico, con un avatar AI che fornisce un tocco umano e aggiunge credibilità alla presentazione.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di formazione interna di 2 minuti per i nuovi assunti, concentrandosi su una procedura di onboarding complessa. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro, passo dopo passo e facile da seguire, incorporando immagini rilevanti dalla libreria multimediale/supporto stock per illustrare i concetti. Lo stile audio impiegherà una voce calma e didattica, perfettamente sincronizzata con le azioni sullo schermo, e le informazioni critiche saranno rinforzate attraverso sottotitoli generati automaticamente per garantire la massima comprensione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Messaggio del Creatore

Trasforma senza sforzo i tuoi messaggi di testo in video coinvolgenti e professionali perfetti per i social media e oltre, grazie all'AI avanzata.

1
Step 1
Incolla il Tuo Copione
Inizia inserendo il tuo messaggio o copione nel generatore di Testo a Video. La nostra AI analizzerà il tuo contenuto per prepararsi alla creazione del video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona tra una gamma diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo brand o trasmettere il tuo messaggio, aggiungendo un tocco umano al tuo video.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Immagini
Personalizza il tuo video con i controlli di branding, inclusi loghi, colori e media di sfondo, per garantire coerenza del brand e appeal visivo.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video ed esportalo in formato di alta qualità, utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per una condivisione ottimale su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Annunci Video ad Alte Prestazioni

Produci rapidamente annunci video efficaci e ad alta conversione con strumenti potenziati dall'AI.

Domande Frequenti

Come trasforma HeyGen il testo in video professionali?

HeyGen utilizza un avanzato AI di Testo a Video per trasformare il tuo copione in contenuti video coinvolgenti. Basta inserire il tuo testo, selezionare un avatar AI e una voce narrante, e HeyGen genera un video completo con audio e immagini sincronizzati.

Quali tipi di avatar AI offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen offre una gamma diversificata di avatar AI realistici, permettendoti di scegliere il presentatore perfetto per il tuo messaggio. Questi avatar AI possono essere personalizzati per presentare il tuo copione con espressioni e movimenti naturali, rendendo i tuoi video altamente professionali.

Posso personalizzare i video generati da HeyGen con il mio branding e i miei asset?

Assolutamente! HeyGen offre strumenti di editing video robusti e controlli di branding, permettendoti di aggiungere il tuo logo, i colori del brand e media personalizzati. Questo assicura che i tuoi video generati dall'AI mantengano un aspetto professionale coerente e di alta qualità.

Quanto è user-friendly HeyGen per creare contenuti video rapidamente?

HeyGen è progettato con un'interfaccia drag-and-drop, rendendolo incredibilmente intuitivo per i Content Creators per generare video professionali in modo efficiente. Puoi trasformare rapidamente un copione in un video messaggio del creatore coinvolgente con il minimo sforzo.

