Generatore di Video Marketing per Creatori di Contenuti Virali

Trasforma la tua strategia di marketing; genera video accattivanti con avatar AI realistici.

486/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 45 secondi rivolto a responsabili marketing e team di piccole agenzie, dimostrando come produrre rapidamente "video di marketing" efficaci senza un editing estensivo. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con animazioni nitide e una traccia di sottofondo rilassante, mentre l'audio consiste in una voce narrante AI chiara e coinvolgente. Sottolinea il processo senza soluzione di continuità di trasformare uno "script AI" direttamente in video utilizzando "Testo-a-video da script" e garantendo l'accessibilità con "Sottotitoli/caption" automatici.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo elegante di 60 secondi progettato per aziende di e-commerce e sviluppatori di prodotti, illustrando come creare "Video di prodotto" accattivanti che catturano l'attenzione. Mantieni un'estetica visiva raffinata con transizioni fluide e una traccia di sottofondo moderna e discreta. Questo video dovrebbe presentare in modo prominente la generazione di "Voiceover personalizzati" e un ricco supporto visivo proveniente dalla "Libreria multimediale/supporto stock", trasformando funzionalità complesse in "video AI" facili da comprendere.
Prompt di Esempio 3
Crea un annuncio sui social media vivace di 15 secondi su misura per i marketer dei social media e gli influencer online, evidenziando la facilità di produrre contenuti "Video UGC AI" coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e alla moda, incorporando grafiche dinamiche e una traccia musicale di sottofondo popolare, con una voce narrante rapida ed energica. Concentrati nel dimostrare come adattare i contenuti senza sforzo per varie piattaforme utilizzando "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" e iniziando con "Template e scene" moderni per iterazioni rapide di "contenuti personalizzati".
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Marketing per Creatori

Trasforma senza sforzo le tue idee in video di marketing accattivanti con il nostro generatore potenziato dall'AI, progettato per coinvolgere il tuo pubblico e potenziare la presenza del tuo brand.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script per il video di marketing. La nostra piattaforma sfrutta script AI avanzati per convertire istantaneamente il tuo testo in contenuti video dinamici.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da una libreria diversificata di template e scene progettati professionalmente per stabilire rapidamente la base visiva per il tuo video di marketing.
3
Step 3
Aggiungi Tocchi Personalizzati
Migliora il tuo video aggiungendo un voiceover dal suono naturale, generato direttamente dal tuo script, per fornire una narrazione chiara e coinvolgente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video con controlli di branding precisi, quindi esportalo facilmente in vari rapporti d'aspetto per una condivisione senza soluzione di continuità su tutte le tue piattaforme social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Raccontare Storie di Successo dei Clienti

.

Crea storie di successo dei clienti potenti e autentiche utilizzando video AI per costruire fiducia e credibilità.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di marketing?

HeyGen funge da generatore di video AI intuitivo, permettendo agli utenti di creare facilmente video di marketing coinvolgenti. Sfrutta avatar AI realistici e script AI, combinati con template progettati professionalmente, per semplificare l'intero processo creativo per i creatori di video di marketing.

Posso personalizzare gli elementi visivi nei video generati da HeyGen?

Sì, HeyGen offre strumenti robusti per garantire che i tuoi video riflettano un branding coerente. Puoi personalizzare gli elementi di design, incorporare i tuoi asset creativi e temi, e utilizzare l'editor drag-and-drop per animazioni e transizioni all'interno di template di video di marketing personalizzati.

Quali possibilità creative offrono gli avatar AI di HeyGen per contenuti personalizzati?

Gli avatar AI realistici di HeyGen sbloccano ampie possibilità creative per generare contenuti personalizzati su larga scala. Possono consegnare i tuoi script AI con vari voiceover, consentendo la rapida produzione di video AI diversificati e coinvolgenti per il tuo pubblico.

Quanto velocemente può HeyGen produrre video promozionali di alta qualità?

HeyGen ti consente di generare rapidamente video promozionali di alta qualità e altri video di marketing utilizzando le sue avanzate capacità di generatore di video AI. Con il suo AI testo-a-video, puoi trasformare script in contenuti visivi accattivanti in pochi minuti, accelerando significativamente la tua produzione video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo