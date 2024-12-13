Generatore di Video Creativi: Crea Contenuti Straordinari con l'AI

Trasforma idee in video accattivanti in pochi minuti utilizzando il nostro generatore di video creativo e la potente funzionalità Text-to-video from script.

Produci un video promozionale dinamico di 45 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e marketer, mostrando come possano facilmente sfruttare un generatore di video creativo. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e professionale, incorporando grafiche eleganti e una colonna sonora moderna e vivace, mentre l'audio presenta un narratore chiaro ed entusiasta. Evidenzia la facilità di iniziare con Template e scene progettati da esperti per creare rapidamente video social accattivanti che catturano l'attenzione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video esplicativo di 60 secondi progettato per creatori di contenuti ed educatori, dimostrando come trasformare idee complesse in contenuti visivi coinvolgenti utilizzando un generatore di video AI. Adotta uno stile visivo chiaro e informativo con transizioni fluide e una voce narrante autorevole e calma. Utilizza avatar AI realistici come 'teste parlanti' per presentare le informazioni chiave, rendendo il contenuto altamente digeribile e professionale per scopi educativi.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un annuncio di reclutamento coinvolgente di 30 secondi rivolto a imprenditori e startup che cercano di espandere il loro team, enfatizzando la velocità e l'innovazione dei video generati dall'AI. L'estetica visiva dovrebbe essere dinamica e veloce, con testi ispiratori sullo schermo e musica di sottofondo energica. Illustra quanto sia semplice creare video inserendo semplicemente il tuo messaggio e lasciando che la funzione Text-to-video from script costruisca l'intera narrazione visiva.
Prompt di Esempio 3
Crea un cortometraggio unico di 50 secondi per artisti digitali e agenzie di marketing, esplorando i confini del controllo creativo nella produzione video. Impiega uno stile visivo artistico e sperimentale con grafiche in movimento astratte e una colonna sonora atmosferica per evocare un senso di innovazione. Mostra la funzione precisa di generazione del Voiceover, permettendo una perfetta sincronizzazione audio e mood, assicurando che la tua visione artistica si realizzi con il minimo sforzo, anche partendo da template predefiniti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Generazione di Video Creativi

Trasforma facilmente le tue idee in video straordinari generati dall'AI con gli strumenti intuitivi di HeyGen, dando vita alla tua visione creativa in pochi minuti.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script nella piattaforma. La nostra AI convertirà automaticamente il tuo testo in un video dinamico, fungendo da base per il tuo progetto creativo.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Rafforza il tuo messaggio selezionando da una vasta libreria di avatar AI. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarli perfettamente al tuo brand e alla narrazione dei tuoi video generati dall'AI.
3
Step 3
Applica Elementi di Branding
Personalizza ulteriormente il tuo video applicando il logo, i colori e altri elementi creativi del tuo brand. Assicura coerenza e rendi i tuoi video unici con un controllo creativo preciso.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Una volta soddisfatto, esporta il tuo video ad alta risoluzione come file MP4. Condividi il tuo video creativo professionalmente realizzato con il tuo pubblico su tutte le piattaforme senza sforzo.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Contenuti Motivazionali Ispiratori

.

Sviluppa potenti video motivazionali che risuonano profondamente con gli spettatori e favoriscono connessioni positive.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il mio processo di generazione di video creativi?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di alta qualità e coinvolgenti con il suo avanzato generatore di video AI. Sfrutta i template predefiniti, personalizza gli avatar AI e mantieni il pieno controllo creativo per produrre contenuti unici in modo efficiente.

Quali tipi di video generati dall'AI posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi produrre una varietà di video generati dall'AI, dai contenuti social coinvolgenti ai professionali 'talking heads'. Basta inserire il tuo testo e il potente motore text-to-video di HeyGen darà vita alle tue idee con avatar AI realistici.

HeyGen offre strumenti per un'efficiente modifica dei video AI?

HeyGen fornisce un software completo per l'editing di video AI, semplificando il processo di creazione. Include funzionalità come la generazione di voce AI, sottotitoli automatici e opzioni per esportare la tua produzione finale come file MP4 ad alta risoluzione, ottimizzando il tuo flusso di lavoro.

Posso personalizzare i miei video generati dall'AI per scopi di branding utilizzando HeyGen?

Assolutamente, HeyGen ti offre un ampio controllo creativo per brandizzare i tuoi video generati dall'AI. Puoi facilmente aggiungere il logo della tua azienda, regolare i colori per adattarli all'identità del tuo brand e personalizzare gli avatar AI per garantire un aspetto coerente e professionale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo