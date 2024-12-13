Generatore di Annunci Creativi: Potenzia le Campagne con l'AI

Crea annunci AI ad alta conversione in pochi minuti utilizzando la nostra capacità di Testo-a-video da script per massimizzare il tuo ROAS.

Crea un video vivace di 30 secondi per i proprietari di piccole imprese, dimostrando come HeyGen funzioni come un generatore di annunci creativo. Utilizza la funzione Testo-a-video da script per produrre rapidamente diversi annunci video, arricchiti da avatar AI amichevoli, il tutto presentato con un'estetica moderna e vivace e una calda voce narrante AI.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video professionale di 45 secondi per i responsabili marketing, illustrando come i modelli pubblicitari estesi di HeyGen garantiscano una superiore Coerenza del Brand in tutte le campagne. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e aziendale con una voce narrante autorevole, evidenziando l'uso di Modelli & scene e il ridimensionamento & esportazione del Rapporto d'aspetto per un adattamento senza soluzione di continuità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video veloce di 60 secondi rivolto ai marketer delle performance e alle agenzie, spiegando come HeyGen semplifichi la creazione e l'iterazione di Annunci AI per un'ottimizzazione rapida degli annunci. Il video dovrebbe avere uno stile visivo elegante e orientato ai risultati e una voce AI sicura, enfatizzando il supporto robusto della Libreria multimediale/stock e la generazione efficiente di Voiceover.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video alla moda di 30 secondi per creatori di contenuti freelance e influencer sui social media, mostrando HeyGen come il miglior Creatore di Annunci AI per coinvolgere le piattaforme social. Utilizza visuali vivaci e una voce narrante energica e conversazionale, impiegando avatar AI per connettersi con il pubblico e sottotitoli/caption generati automaticamente per la massima portata.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Annunci Creativi

Progetta senza sforzo annunci visivi e video ad alta conversione per qualsiasi piattaforma utilizzando strumenti potenziati dall'AI e un editor intuitivo drag-and-drop, accelerando la tua strategia creativa.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Annuncio
Inizia selezionando da una libreria di modelli pubblicitari professionali o parti da una tela bianca per impostare rapidamente la struttura del tuo nuovo creativo. Sfrutta i Modelli & scene di HeyGen per un design efficiente.
2
Step 2
Aggiungi Elementi AI Coinvolgenti
Arricchisci il tuo creativo incorporando avatar AI dinamici e generando voiceover accattivanti dal tuo script. Gli avatar AI di HeyGen danno vita al tuo contenuto pubblicitario, rendendolo più coinvolgente per il tuo pubblico.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Brand
Assicura una forte Coerenza del Brand in tutti i tuoi creativi. Personalizza il tuo annuncio con controlli di Branding specifici di HeyGen, inclusi loghi, colori e font, per allinearsi perfettamente con le linee guida del tuo brand.
4
Step 4
Esporta per il Successo della Campagna
Finalizza il tuo creativo pubblicitario di alta qualità utilizzando il ridimensionamento & esportazione del Rapporto d'aspetto di HeyGen per varie piattaforme social. Prepara il tuo annuncio per diverse campagne pubblicitarie, assicurando una presentazione ottimale ovunque venga distribuito.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Annunci Testimonial di Clienti Potenziati dall'AI

.

Trasforma le storie di successo dei clienti in annunci video AI coinvolgenti, costruendo fiducia e aumentando le conversioni con testimonianze autentiche.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il mio processo di generazione di annunci creativi?

HeyGen funge da Generatore di Annunci AI, permettendoti di produrre rapidamente annunci video e immagini accattivanti. Sfrutta strumenti potenziati dall'AI e modelli pubblicitari per ottimizzare la tua strategia creativa e garantire la coerenza del brand in tutte le tue campagne pubblicitarie.

Che tipo di strumenti potenziati dall'AI offre HeyGen per gli annunci video?

HeyGen fornisce strumenti all'avanguardia potenziati dall'AI, inclusi avatar AI e generazione di testo-a-video, per creare annunci video dinamici. La nostra piattaforma ti consente di trasformare script in contenuti coinvolgenti con voiceover professionali e sottotitoli, migliorando i tuoi sforzi di marketing delle performance.

HeyGen può aiutare nella progettazione di vari creativi pubblicitari?

Assolutamente, HeyGen è un Creatore di Annunci AI che semplifica la progettazione di diversi creativi pubblicitari. Utilizzando il nostro editor drag-and-drop e i modelli pubblicitari estesi, puoi facilmente incorporare asset del brand e generare sia annunci video che immagini per varie piattaforme social.

Come supporta HeyGen la coerenza del brand nelle campagne pubblicitarie?

HeyGen aiuta a mantenere una forte coerenza del brand permettendoti di controllare elementi di branding come loghi e colori all'interno dei tuoi annunci creativi. Questo assicura che tutte le tue campagne pubblicitarie riflettano una strategia creativa unificata, rendendo il tuo messaggio più impattante su tutte le piattaforme social.

