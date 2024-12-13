Crea Video di Navigazione del Posto di Lavoro per un Miglior Onboarding
Dai potere ai team HR e ai formatori di creare video di navigazione coinvolgenti per l'integrazione di nuovi dipendenti utilizzando avatar AI.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di configurazione dinamico di 45 secondi rivolto ai leader delle vendite e ai responsabili del successo del cliente, mostrando un aggiornamento delle funzionalità di un nuovo software. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e energico, utilizzando registrazioni dello schermo vivaci e una voce fuori campo incisiva, con i sottotitoli/caption di HeyGen abilitati per una comprensione universale e un rapido assorbimento delle informazioni.
Produci un video di navigazione del posto di lavoro di 30 secondi semplice per tutti i dipendenti e formatori, affrontando un problema tecnico comune e fornendo una soluzione chiara e concisa. Lo stile visivo dovrebbe essere diretto e utile, utilizzando dimostrazioni passo-passo, con una voce fuori campo di supporto generata rapidamente utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per una creazione di contenuti efficiente.
Progetta un video moderno di 90 secondi per team interfunzionali, fornendo una panoramica di un nuovo strumento di collaborazione interna, enfatizzando i suoi vantaggi per la creazione di video di navigazione del posto di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e collaborativo, incorporando transizioni dinamiche e musica di sottofondo vivace, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per ottenere un'estetica professionale e raffinata.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Sviluppa Corsi di Formazione Completi.
Ottimizza la creazione di video di formazione AI estesi e corsi di navigazione del posto di lavoro per educare efficacemente i dipendenti.
Aumenta il Coinvolgimento e la Retenzione della Formazione.
Migliora la comprensione degli utenti e la ritenzione delle conoscenze con video di navigazione del posto di lavoro e configurazione dinamici e potenziati dall'AI.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video di navigazione del posto di lavoro coinvolgenti?
HeyGen consente ai team HR e ai formatori di creare facilmente video di navigazione del posto di lavoro professionali e video di formazione AI. Utilizza avatar AI e un generatore di testo-a-video per produrre contenuti coinvolgenti per l'integrazione di nuovi dipendenti in modo efficiente.
Quali strumenti AI offre HeyGen per la creazione di video?
HeyGen offre strumenti AI avanzati, inclusi avatar AI sofisticati e un potente AI Spokesperson, che possono trasformare il tuo testo in contenuti video di alta qualità. Questo rende la produzione video complessa accessibile per varie esigenze.
I leader delle vendite e i responsabili del successo del cliente possono utilizzare HeyGen per le loro esigenze specifiche?
Assolutamente. I leader delle vendite e i responsabili del successo del cliente possono sfruttare HeyGen per produrre video di configurazione personalizzati o video di navigazione coinvolgenti con facilità. Questo semplifica la comunicazione e migliora la comprensione per il loro pubblico.
HeyGen supporta più lingue per la creazione di video di formazione AI?
Sì, HeyGen supporta più lingue, rendendolo ideale per creare video di formazione AI diversificati e contenuti efficaci per l'integrazione di nuovi dipendenti a livello globale. Include anche un generatore di sottotitoli AI per una maggiore accessibilità tra diversi pubblici.