Crea Video di Facilitazione per Workshop con AI

Produci senza sforzo video professionali di facilitazione per workshop online coinvolgenti e collaborazione a distanza utilizzando modelli e scene personalizzabili.

486/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 1 minuto e 30 secondi che dimostri i passaggi chiave per una facilitazione efficace del workshop, in particolare per i team che intraprendono design sprint. Rivolto a project manager e leader dell'innovazione, questo video informativo e dinamico sfrutterà il Text-to-video da script per convertire senza soluzione di continuità istruzioni dettagliate in immagini coinvolgenti, utilizzando scene personalizzabili per illustrare ogni fase dello sprint con audio chiaro e conciso.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 60 secondi sulle migliori pratiche per migliorare la collaborazione a distanza durante i workshop virtuali, progettato per leader di team remoti e project manager distribuiti. Questo video elegante e pratico impiegherà sottotitoli/caption automatici per garantire l'accessibilità a tutti i partecipanti, incorporando filmati di repertorio pertinenti dalla libreria multimediale per rafforzare visivamente le strategie di comunicazione chiave e favorire il coinvolgimento.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di riepilogo di 2 minuti che riassuma i punti salienti di una serie di video di formazione AI multi-sessione, mirato a rafforzare l'apprendimento per i partecipanti al workshop. Lo stile visivo motivazionale e professionale utilizzerà vari modelli e scene per evidenziare concetti chiave e azioni da intraprendere, offrendo ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni per una facile distribuzione su diverse piattaforme, rendendo l'apprendimento memorabile e attuabile.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Facilitazione per Workshop

Produci senza sforzo video professionali e coinvolgenti per guidare i partecipanti attraverso i tuoi workshop online e sessioni di collaborazione a distanza.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona tra una varietà di modelli e scene pronti per la facilitazione del workshop, o inizia con una tela bianca per costruire il tuo video.
2
Step 2
Aggiungi Contenuti Coinvolgenti
Integra il materiale del tuo workshop, poi miglioralo selezionando e personalizzando avatar AI per narrare le tue istruzioni e facilitare le discussioni.
3
Step 3
Migliora e Affina
Genera una narrazione voiceover di alta qualità per il tuo script o inserisci direttamente la tua voce. Aggiungi media dalla libreria per chiarire i punti chiave.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Guida
Finalizza il tuo video impostando il rapporto d'aspetto preferito, poi esportalo, pronto per guidare workshop online di successo e formazione a distanza.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Promuovi i Workshop con Clip sui Social Media

.

Genera rapidamente clip video accattivanti dai tuoi contenuti di workshop per i social media, aumentando la visibilità e attirando più partecipanti ai tuoi workshop online.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri video di formazione AI?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e generazione di video da testo per creare video di formazione AI professionali e coinvolgenti in modo efficiente. Puoi trasformare script in presentazioni dinamiche con scene personalizzabili, migliorando significativamente i risultati di apprendimento per i workshop online.

Quali strumenti offre HeyGen per creare video di facilitazione per workshop?

HeyGen fornisce strumenti di design robusti e scene personalizzabili per creare video di facilitazione per workshop di grande impatto. Con una vasta gamma di modelli e la possibilità di integrare la registrazione dello schermo, puoi progettare in modo efficiente contenuti visivamente attraenti per i tuoi workshop online e sforzi di collaborazione a distanza.

HeyGen può migliorare il coinvolgimento nei workshop online di collaborazione a distanza?

Sì, HeyGen aumenta significativamente il coinvolgimento per la collaborazione a distanza e i workshop online attraverso contenuti video dinamici. Utilizza funzionalità come avatar AI e sottotitoli/caption per garantire che i tuoi video di facilitazione per workshop siano inclusivi e chiaramente compresi da tutti i partecipanti.

È facile creare video di formazione AI usando HeyGen?

Assolutamente, HeyGen semplifica il processo di creazione video con il suo intuitivo Generatore di Video da Testo Gratuito. Puoi rapidamente produrre video di formazione AI di alta qualità o video di facilitazione per workshop utilizzando modelli pre-progettati e funzionalità di portavoce AI, ottimizzando la produzione dei tuoi contenuti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo