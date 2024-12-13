Crea Video di Formazione sugli Strumenti del Lavoro che Coinvolgono

Crea facilmente video di formazione efficaci utilizzando il text-to-video from script per un'educazione dei dipendenti di alta qualità e coinvolgente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 45 secondi su come fare per i dipendenti esistenti che necessitano di rapidi aggiornamenti su specifiche funzionalità all'interno di un sistema interno complesso. Questo video dovrebbe presentare registrazioni dello schermo pulite e nitide con annotazioni a schermo, una voce narrante chiara e concisa e un audio di sottofondo minimo, reso più accessibile utilizzando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per stili di apprendimento diversi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione online professionale di 90 secondi per manager di livello medio, introducendo una nuova politica aziendale o un aggiornamento importante a uno strumento critico del luogo di lavoro. Impiega un design visivo elegante e aziendale con presentatori avatar AI autorevoli e una voce narrante calma e informativa, creando l'intero script in modo efficiente attraverso la funzionalità Text-to-video from script di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Crea un pezzo promozionale dinamico di 30 secondi per un prossimo workshop interno sull'aumento della produttività con funzionalità software avanzate, rivolto a giovani professionisti desiderosi di sviluppo professionale. Il video dovrebbe avere uno stile visivo basato su scenari a ritmo veloce con effetti sonori energici e una voce narrante coinvolgente, utilizzando efficacemente i Template & scene di HeyGen per illustrare rapidamente le sfide e le soluzioni comuni del luogo di lavoro.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Formazione sugli Strumenti del Lavoro

Produci rapidamente video di formazione chiari e coinvolgenti per qualsiasi strumento del luogo di lavoro, potenziando il tuo team con un apprendimento accessibile e on-demand.

Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Delinea il tuo contenuto e utilizza il Text-to-video from script per generare le scene video iniziali, assicurando un flusso di formazione strutturato e completo, offrendo uno script flessibile.
Step 2
Seleziona Immagini e Avatar
Migliora la chiarezza incorporando filmati di registrazione dello schermo del tuo strumento del luogo di lavoro in azione o utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni in modo dinamico.
Step 3
Aggiungi Voce e Annotazioni
Raffina il tuo video con la generazione di Voiceover di alta qualità per una narrazione chiara e includi annotazioni per evidenziare le caratteristiche o i passaggi chiave all'interno dello strumento.
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di formazione utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme e poi condividilo e incorporalo direttamente nel tuo LMS o canali interni.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Guide Rapide su Come Fare

Genera rapidamente brevi clip video coinvolgenti e guide su come fare per funzioni specifiche degli strumenti del luogo di lavoro, consentendo un apprendimento rapido e un facile riferimento.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione professionale?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di formazione efficaci convertendo i tuoi script in contenuti visivi coinvolgenti utilizzando avatar AI e generazione di voiceover. Questo consente una produzione rapida di materiali di formazione di alta qualità e coerenti senza complessi montaggi video.

Quali funzionalità offre HeyGen per sviluppare video di formazione coinvolgenti per nuovi strumenti del luogo di lavoro?

HeyGen offre funzionalità robuste per i video di formazione sugli strumenti del luogo di lavoro, inclusi template personalizzabili, supporto per la registrazione dello schermo e la possibilità di aggiungere annotazioni. Puoi facilmente produrre video tutorial e demo di prodotto, assicurando che i tuoi dipendenti comprendano nuovi strumenti in modo efficiente.

È possibile creare rapidamente video di alta qualità su come fare con HeyGen?

Sì, HeyGen rende facile creare video di alta qualità su come fare. Sfrutta la sua funzionalità di text-to-video e l'ampia libreria multimediale per produrre tutorial coinvolgenti, assicurando che i tuoi video di formazione online siano chiari e incisivi senza richiedere un ambiente di registrazione.

Posso mantenere la coerenza del marchio in tutti i miei video di formazione online utilizzando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding per incorporare il tuo logo e i tuoi colori in tutti i tuoi video di formazione online. Questo assicura un aspetto coerente e professionale per tutti i contenuti, inclusi quelli destinati all'integrazione con il tuo LMS.

