Crea facilmente video di formazione efficaci utilizzando il text-to-video from script per un'educazione dei dipendenti di alta qualità e coinvolgente.
Sviluppa un video di 45 secondi su come fare per i dipendenti esistenti che necessitano di rapidi aggiornamenti su specifiche funzionalità all'interno di un sistema interno complesso. Questo video dovrebbe presentare registrazioni dello schermo pulite e nitide con annotazioni a schermo, una voce narrante chiara e concisa e un audio di sottofondo minimo, reso più accessibile utilizzando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per stili di apprendimento diversi.
Produci un video di formazione online professionale di 90 secondi per manager di livello medio, introducendo una nuova politica aziendale o un aggiornamento importante a uno strumento critico del luogo di lavoro. Impiega un design visivo elegante e aziendale con presentatori avatar AI autorevoli e una voce narrante calma e informativa, creando l'intero script in modo efficiente attraverso la funzionalità Text-to-video from script di HeyGen.
Crea un pezzo promozionale dinamico di 30 secondi per un prossimo workshop interno sull'aumento della produttività con funzionalità software avanzate, rivolto a giovani professionisti desiderosi di sviluppo professionale. Il video dovrebbe avere uno stile visivo basato su scenari a ritmo veloce con effetti sonori energici e una voce narrante coinvolgente, utilizzando efficacemente i Template & scene di HeyGen per illustrare rapidamente le sfide e le soluzioni comuni del luogo di lavoro.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Sviluppa Librerie di Formazione Complete.
Produci facilmente una vasta gamma di video di formazione online per tutti gli strumenti del lavoro, assicurando che risorse di apprendimento coerenti siano accessibili a ogni dipendente.
Migliora l'Efficacia della Formazione.
Utilizza l'AI per creare video di formazione coinvolgenti che catturano l'attenzione, migliorano la comprensione e aumentano significativamente la ritenzione delle conoscenze per strumenti complessi del luogo di lavoro.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione professionale?
HeyGen semplifica il processo di creazione di video di formazione efficaci convertendo i tuoi script in contenuti visivi coinvolgenti utilizzando avatar AI e generazione di voiceover. Questo consente una produzione rapida di materiali di formazione di alta qualità e coerenti senza complessi montaggi video.
Quali funzionalità offre HeyGen per sviluppare video di formazione coinvolgenti per nuovi strumenti del luogo di lavoro?
HeyGen offre funzionalità robuste per i video di formazione sugli strumenti del luogo di lavoro, inclusi template personalizzabili, supporto per la registrazione dello schermo e la possibilità di aggiungere annotazioni. Puoi facilmente produrre video tutorial e demo di prodotto, assicurando che i tuoi dipendenti comprendano nuovi strumenti in modo efficiente.
È possibile creare rapidamente video di alta qualità su come fare con HeyGen?
Sì, HeyGen rende facile creare video di alta qualità su come fare. Sfrutta la sua funzionalità di text-to-video e l'ampia libreria multimediale per produrre tutorial coinvolgenti, assicurando che i tuoi video di formazione online siano chiari e incisivi senza richiedere un ambiente di registrazione.
Posso mantenere la coerenza del marchio in tutti i miei video di formazione online utilizzando HeyGen?
Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding per incorporare il tuo logo e i tuoi colori in tutti i tuoi video di formazione online. Questo assicura un aspetto coerente e professionale per tutti i contenuti, inclusi quelli destinati all'integrazione con il tuo LMS.