Sviluppa un video conciso di 60 secondi che chiarisca le politiche aziendali comuni per tutti i dipendenti, in particolare per coloro che necessitano di un aggiornamento sulle politiche aziendali come i protocolli di comunicazione o le linee guida per il lavoro a distanza. Visivamente, utilizza un approccio moderno in stile infografica con sovrapposizioni di testo chiare, accompagnato da un tono amichevole e informativo fornito da un avatar AI, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per presentatori coerenti e accoglienti.
Crea un video istruttivo dinamico di 30 secondi per manager e team leader sull'uso efficace del nuovo software aziendale, mostrando le caratteristiche principali e i miglioramenti del flusso di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e pulito, incorporando registrazioni dello schermo e animazioni pulite, supportato da una traccia musicale di sottofondo vivace. Questo può essere rapidamente assemblato utilizzando i modelli e le scene estensive di HeyGen, semplificando la produzione di più segmenti di formazione mirati.
Progetta un video inclusivo di 50 secondi per stabilire standard chiari sul posto di lavoro per una forza lavoro diversificata, garantendo che le informazioni vitali sulla condotta e le aspettative siano accessibili a tutti, compresi i dipendenti internazionali. I visual dovrebbero presentare avatar AI diversificati e iconografia inclusiva, con una narrazione chiara, criticamente migliorata dai sottotitoli/caption di HeyGen per garantire comprensione e conformità universali attraverso le barriere linguistiche.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video sugli Standard Aziendali

Ottimizza la formazione dei dipendenti e garantisci la conformità alle politiche generando rapidamente video chiari e professionali sugli standard aziendali con l'AI.

Step 1
Seleziona un Modello o Inizia da uno Script
Inizia scegliendo tra una varietà di modelli di video o incollando il tuo script di politiche per utilizzare la funzione Testo in video da script di HeyGen per una rapida generazione di contenuti.
Step 2
Personalizza con Avatar AI e Branding
Migliora il tuo video selezionando un avatar AI per presentare i tuoi standard aziendali, rendendo le tue politiche coinvolgenti e facili da comprendere per i dipendenti.
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Accessibilità
Migliora la chiarezza e l'inclusività generando automaticamente Sottotitoli/caption per il tuo video, garantendo che i tuoi standard aziendali siano accessibili a tutti i dipendenti.
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video di Formazione
Finalizza il tuo video di formazione professionale esportandolo nel formato desiderato, rendendolo pronto per una distribuzione senza problemi ai tuoi dipendenti o piattaforme LMS.

Casi d'Uso

Demistifica le Politiche Aziendali Complesse

Trasforma le politiche e le procedure aziendali complesse in video AI chiari e facili da comprendere, migliorando l'adesione e la comprensione dei dipendenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video efficaci sugli standard aziendali?

HeyGen ti consente di generare rapidamente "video sugli standard aziendali" e "video di formazione per i dipendenti" coinvolgenti utilizzando "avatar AI" e "Testo in video da script". Questo semplifica il processo di comunicazione delle "politiche aziendali" e delle migliori pratiche in modo efficiente.

È facile creare video di formazione per i dipendenti con HeyGen?

Sì, HeyGen semplifica il processo per "creare video di formazione" per la "formazione dei dipendenti" attraverso "modelli di video" intuitivi e una ricca "libreria multimediale/supporto di repertorio". Puoi produrre contenuti professionali in modo efficiente per "politiche aziendali" e "video sulla sicurezza sul lavoro".

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare i video di formazione dei dipendenti?

HeyGen offre funzionalità robuste come "Sottotitoli/caption" per l'accessibilità, "Controlli di branding" per allinearsi con le "politiche aziendali", e una varietà di "Modelli e scene" per migliorare i materiali di "formazione dei dipendenti". Questi strumenti garantiscono che le tue "politiche aziendali" siano chiaramente comprese da tutti.

Come semplifica la creazione di video per le aziende il generatore di video AI di HeyGen?

Il "generatore di video AI" di HeyGen consente alle aziende di "creare rapidamente video di formazione" e "video sulla sicurezza sul lavoro" senza bisogno di attrezzature complesse o competenze specializzate. La sua piattaforma intuitiva permette agli utenti di trasformare script in video professionali con "avatar AI" e "generazione vocale" in modo efficiente.

