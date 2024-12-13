Crea Video sul Rispetto sul Posto di Lavoro per una Cultura Fiorente
Aumenta il coinvolgimento e promuovi una cultura lavorativa positiva con video di formazione dinamici. Sfrutta gli avatar AI per contenuti d'impatto che risuonano.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video convincente di 60 secondi specificamente per tutti i dipendenti, inclusi i team leader, evidenziando l'importanza dell'azione dei testimoni e dell'utilizzo dei sistemi di supporto quando si osservano comportamenti inappropriati. Adotta uno stile visivo narrativo con scene brevi e d'impatto e un tono empatico, incoraggiando l'intervento proattivo e la segnalazione. Inizia con un modello predefinito di HeyGen per costruire rapidamente scenari che dimostrino strategie di comunicazione e risoluzione efficaci.
Produci un video conciso di 30 secondi incentrato sulla Formazione alla Diversità per manager e leader di team, delineando gli aspetti chiave della leadership inclusiva. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e dinamico, con immagini diversificate e una voce narrante professionale che trasmetta fiducia e chiarezza. Assicurati che il video includa sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'accessibilità e la ritenzione delle informazioni, rendendo i concetti complessi facili da comprendere a colpo d'occhio.
Sviluppa un potente video di 50 secondi per tutto il personale che richiede aggiornamenti annuali sulla condotta accettabile sul posto di lavoro e sulla formazione alla conformità. Questo video dovrebbe adottare un approccio visivo diretto e senza fronzoli con grafica pulita e una voce ferma ma avvicinabile, rafforzando le definizioni legali e le politiche aziendali. Utilizza la funzione di testo in video di HeyGen per trasformare efficacemente le linee guida politiche in un modulo di formazione visivamente coinvolgente e facilmente digeribile.
Creazione Video Nativa da Prompt
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione della formazione con l'AI.
Migliora l'impatto dei tuoi video di formazione sul rispetto con l'AI, assicurando che i dipendenti si impegnino attivamente e trattengano informazioni critiche.
Crea più corsi e raggiungi più studenti in tutto il mondo.
Scala i tuoi programmi di formazione sul rispetto sul posto di lavoro e HR in modo efficiente per garantire che tutti i dipendenti ricevano un'educazione coerente e vitale.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video professionali sul rispetto sul posto di lavoro?
HeyGen semplifica la creazione di video di formazione sul rispetto coinvolgenti trasformando i copioni in contenuti dinamici con avatar generati dall'AI e copioni personalizzabili, rendendo il processo efficiente per i team HR.
Quali caratteristiche rendono efficaci i video di formazione alla conformità di HeyGen?
HeyGen migliora il coinvolgimento e la ritenzione delle informazioni nella formazione alla conformità attraverso funzionalità come l'AI Spokesperson e i sottotitoli generati automaticamente. Questo assicura che i tuoi video di formazione sul posto di lavoro siano d'impatto e facilmente comprensibili.
HeyGen può personalizzare i contenuti per specifici corsi di formazione sulla cultura aziendale come la Diversità o la Prevenzione delle Molestie?
Assolutamente. HeyGen offre copioni personalizzabili e una varietà di modelli per creare video di formazione specifici su argomenti come la Formazione alla Diversità e la Prevenzione delle Molestie, promuovendo una forte cultura del rispetto.
HeyGen fornisce modelli per semplificare la creazione di video di formazione HR?
Sì, HeyGen fornisce modelli robusti e una piattaforma intuitiva che consente ai team HR di produrre rapidamente video di formazione HR di alta qualità su vari argomenti di condotta accettabile sul posto di lavoro.