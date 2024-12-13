Crea Video di Preparazione al Lavoro Facilmente con l'AI

Potenzia il tuo team con lo sviluppo cruciale delle competenze trasversali. Genera rapidamente video di formazione coinvolgenti utilizzando la funzione Text-to-Video di HeyGen.

380/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video informativo di 60 secondi sulla preparazione alla carriera rivolto a chi cerca lavoro e si prepara per i primi colloqui professionali. Questo video dovrebbe presentare un'estetica visiva raffinata e leggermente formale e una voce narrante chiara e rassicurante, generata direttamente dal tuo script utilizzando la funzione Text-to-video di HeyGen, per guidare gli spettatori attraverso le domande comuni dei colloqui e le migliori pratiche.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione conciso di 30 secondi per giovani professionisti sulle sfumature della creazione di email professionali efficaci, enfatizzando lo sviluppo delle competenze trasversali. Adotta uno stile visivo moderno e pulito con un tono audio diretto e istruttivo, sfruttando i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen per mostrare esempi reali e insidie comuni.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video coinvolgente di 50 secondi sulla preparazione al lavoro rivolto a studenti e neolaureati, offrendo consigli pratici per la costruzione di un curriculum efficace. La presentazione visiva dovrebbe essere dinamica e chiara, completata da una voce narrante energica e incoraggiante facilitata dalla funzione di generazione vocale di HeyGen, rendendo le informazioni complesse facilmente comprensibili e attuabili.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Preparazione al Lavoro

Produci rapidamente video di preparazione al lavoro coinvolgenti con la piattaforma AI di HeyGen, progettata per semplificare la formazione e migliorare lo sviluppo delle competenze.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Sviluppa il tuo script coprendo argomenti essenziali di preparazione al lavoro. Usa la funzione Text-to-video di HeyGen per trasformare il tuo testo in contenuti visivi coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo brand o persona di formazione, dando vita ai tuoi contenuti di preparazione al lavoro.
3
Step 3
Personalizza le Tue Scene Video
Utilizza l'ampia libreria di modelli e scene di HeyGen per progettare lo sfondo perfetto per i tuoi contenuti, garantendo un'esperienza visiva professionale e coinvolgente.
4
Step 4
Aggiungi Sottotitoli ed Esporta
Migliora la comprensione e l'accessibilità per tutti i discenti aggiungendo sottotitoli/caption al tuo video. Una volta finalizzato, puoi facilmente esportare il tuo video di preparazione al lavoro.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Video Motivazionali di Sviluppo Professionale

.

Crea video ispiratori che favoriscono le competenze trasversali, costruiscono fiducia e motivano gli individui nel loro percorso professionale.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video coinvolgenti di preparazione al lavoro?

HeyGen sfrutta potenti avatar AI e un generatore di video da testo per produrre facilmente video di preparazione alla carriera coinvolgenti, perfetti per lo sviluppo delle competenze trasversali e la formazione sulle abilità comunicative.

Quali funzionalità offre HeyGen per personalizzare i contenuti di formazione?

HeyGen offre scene personalizzabili e modelli professionali, permettendoti di adattare la tua formazione. Puoi anche aggiungere voci narranti naturali e sottotitoli generati automaticamente per l'accessibilità.

HeyGen può supportare la creazione di video per argomenti specifici di sviluppo professionale?

Assolutamente, HeyGen è ideale per sviluppare video su argomenti specifici come la costruzione del curriculum, le strategie di ricerca lavoro e la preparazione ai colloqui. I suoi controlli di branding assicurano che i tuoi video siano in linea con l'identità della tua organizzazione.

È facile produrre video professionali con avatar AI usando HeyGen?

Sì, il generatore di video da testo intuitivo di HeyGen semplifica la produzione di video di formazione professionali. Puoi trasformare script in contenuti dinamici con avatar AI realistici in modo rapido ed efficiente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo