Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video informativo di 60 secondi sulla preparazione alla carriera rivolto a chi cerca lavoro e si prepara per i primi colloqui professionali. Questo video dovrebbe presentare un'estetica visiva raffinata e leggermente formale e una voce narrante chiara e rassicurante, generata direttamente dal tuo script utilizzando la funzione Text-to-video di HeyGen, per guidare gli spettatori attraverso le domande comuni dei colloqui e le migliori pratiche.
Produci un video di formazione conciso di 30 secondi per giovani professionisti sulle sfumature della creazione di email professionali efficaci, enfatizzando lo sviluppo delle competenze trasversali. Adotta uno stile visivo moderno e pulito con un tono audio diretto e istruttivo, sfruttando i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen per mostrare esempi reali e insidie comuni.
Sviluppa un video coinvolgente di 50 secondi sulla preparazione al lavoro rivolto a studenti e neolaureati, offrendo consigli pratici per la costruzione di un curriculum efficace. La presentazione visiva dovrebbe essere dinamica e chiara, completata da una voce narrante energica e incoraggiante facilitata dalla funzione di generazione vocale di HeyGen, rendendo le informazioni complesse facilmente comprensibili e attuabili.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Sviluppa Corsi Completi di Preparazione al Lavoro.
Crea e distribuisci facilmente corsi video estesi per la preparazione al lavoro, garantendo un'ampia portata e un apprendimento coerente.
Migliora il Coinvolgimento e la Memoria della Formazione.
Aumenta l'impatto e la memorabilità della tua formazione sulla preparazione al lavoro con contenuti video dinamici e potenziati dall'AI.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video coinvolgenti di preparazione al lavoro?
HeyGen sfrutta potenti avatar AI e un generatore di video da testo per produrre facilmente video di preparazione alla carriera coinvolgenti, perfetti per lo sviluppo delle competenze trasversali e la formazione sulle abilità comunicative.
Quali funzionalità offre HeyGen per personalizzare i contenuti di formazione?
HeyGen offre scene personalizzabili e modelli professionali, permettendoti di adattare la tua formazione. Puoi anche aggiungere voci narranti naturali e sottotitoli generati automaticamente per l'accessibilità.
HeyGen può supportare la creazione di video per argomenti specifici di sviluppo professionale?
Assolutamente, HeyGen è ideale per sviluppare video su argomenti specifici come la costruzione del curriculum, le strategie di ricerca lavoro e la preparazione ai colloqui. I suoi controlli di branding assicurano che i tuoi video siano in linea con l'identità della tua organizzazione.
È facile produrre video professionali con avatar AI usando HeyGen?
Sì, il generatore di video da testo intuitivo di HeyGen semplifica la produzione di video di formazione professionali. Puoi trasformare script in contenuti dinamici con avatar AI realistici in modo rapido ed efficiente.