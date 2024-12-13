Crea Video di Organizzazione del Posto di Lavoro Facilmente con l'AI

Migliora la cultura aziendale e le iniziative di formazione con video aziendali professionali, creati senza sforzo utilizzando avatar AI.

404/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di comunicazione interna coinvolgente di 45 secondi, ideale per team remoti, che mostri strategie efficaci per l'organizzazione digitale del posto di lavoro utilizzando uno dei modelli video dinamici di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e interattivo, supportato da funzionalità di testo in video da script e una colonna sonora vivace.
Prompt di Esempio 2
Crea un video professionale di 30 secondi sull'organizzazione del posto di lavoro per evidenziare processi specifici dipartimentali, rivolto ai responsabili di dipartimento e ai project manager. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e informativo, utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per B-roll pertinenti, con sottotitoli chiari e musica di sottofondo neutra per una chiarezza ottimale.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video di reclutamento di 90 secondi progettato per attrarre i migliori talenti illustrando l'ambiente altamente organizzato ed efficiente che i potenziali dipendenti troveranno. Questo video aziendale dovrebbe impiegare un avatar AI invitante per narrare, mostrando uno stile visivo ispiratore con toni caldi, e ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Organizzazione del Posto di Lavoro

Trasforma la tua comunicazione e formazione sul posto di lavoro con video di organizzazione professionali generati dall'AI che semplificano le informazioni e aumentano l'engagement dei dipendenti senza sforzo.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script Video
Inserisci il tuo contenuto testuale nell'editor, e il nostro generatore di video AI convertirà istantaneamente il tuo script in una bozza di video di organizzazione del posto di lavoro dinamico utilizzando le capacità di testo in video da script.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Aumenta l'engagement selezionando un avatar AI realistico per trasmettere il tuo messaggio, aggiungendo un tocco professionale e personalizzato ai tuoi contenuti.
3
Step 3
Applica il Branding Aziendale
Mantieni la coerenza del marchio incorporando facilmente i loghi, i colori e i font della tua azienda, assicurando che i tuoi video riflettano la tua immagine professionale attraverso i controlli di branding.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Rivedi il tuo video completato, quindi esportalo nel rapporto d'aspetto e nella risoluzione preferiti, pronto per una condivisione senza problemi sulle piattaforme del tuo posto di lavoro.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Comunicazioni Interne

.

Genera video e clip coinvolgenti per annunci interni e comunicazione sul posto di lavoro in pochi minuti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video professionali di organizzazione del posto di lavoro?

Il generatore di video AI di HeyGen è uno strumento potente per creare video professionali di organizzazione del posto di lavoro in modo rapido ed efficiente. Trasforma il testo in contenuti video dinamici, migliorando significativamente la comunicazione sul posto di lavoro.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per i video aziendali?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi video aziendali, inclusa una vasta gamma di modelli video e controlli di branding robusti per integrare il logo e i colori della tua azienda. Questo assicura che i tuoi contenuti riflettano efficacemente la cultura aziendale.

HeyGen può assistere nella generazione di tipi specifici di video interni al posto di lavoro?

Sì, HeyGen è perfettamente adatto per generare video interni specifici al posto di lavoro come video di formazione completi o video di reclutamento coinvolgenti. Puoi sfruttare avatar AI realistici e sottotitoli automatici per trasmettere messaggi chiari.

Come semplifica HeyGen la comunicazione a distanza per le organizzazioni?

HeyGen semplifica notevolmente la comunicazione a distanza permettendoti di creare video coinvolgenti sul posto di lavoro da script di testo in pochi minuti. Questo efficiente generatore di video AI aiuta a trasmettere informazioni complesse in modo efficace e coerente tra i tuoi team distribuiti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo