Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione sulla sicurezza di 60 secondi rivolto a lavoratori esperti di fabbrica e costruzione, concentrandosi sull'importanza critica dell'uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Adotta uno stile visivo e audio serio e autorevole con dimostrazioni chiare, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare informazioni complesse in modo affidabile e coerente.
Prompt di Esempio 2
Crea un video urgente ma calmo di 30 secondi per tutto il personale aziendale, dettagliando le procedure essenziali di evacuazione d'emergenza e i protocolli di sicurezza antincendio. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro e conciso, con grafica animata e una voce narrante rassicurante, garantendo la massima comprensione attraverso la funzione di sottotitoli/caption automatici di HeyGen per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Produci un video istruttivo di 50 secondi per il personale di magazzino e logistica che dimostri le tecniche corrette di sollevamento per prevenire lesioni alla schiena. Lo stile visivo dovrebbe essere pratico e illustrativo, combinando dimostrazioni dal vivo con una voce narrante chiara e istruttiva, utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per reperire filmati e immagini pertinenti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro

Produci facilmente video coinvolgenti e informativi sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro che migliorano la sicurezza dei dipendenti e semplificano i tuoi sforzi di formazione con strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Sviluppa il Tuo Script con un Modello di Video sulla Sicurezza
Inizia delineando il contenuto del tuo video. Utilizza un modello di video sulla sicurezza pre-progettato per strutturare la tua narrazione, coprendo le principali strategie e protocolli di prevenzione. I modelli e le scene di HeyGen ti aiutano a organizzare efficacemente il tuo messaggio.
2
Step 2
Scegli un Presentatore AI Coinvolgente
Seleziona un avatar AI per narrare il tuo contenuto di prevenzione degli infortuni. Un presentatore AI professionale e relazionabile può migliorare significativamente il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle informazioni critiche sulla sicurezza.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Genera Voci Narranti
Migliora la creazione del tuo video incorporando elementi visivi pertinenti dalla libreria multimediale. Poi, utilizza la nostra funzione di generazione di voci narranti per dare vita al tuo script, garantendo chiarezza e impatto per i tuoi messaggi di sicurezza.
4
Step 4
Esporta i Tuoi Video di Formazione
Finalizza il tuo video di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Esporta facilmente i tuoi video di formazione completati in vari formati di aspetto per adattarli a diverse piattaforme, assicurando che i tuoi contenuti siano pronti per una distribuzione ampia e un uso immediato.

Chiarisci Procedure di Sicurezza Complesse

Semplifica protocolli di sicurezza intricati e informazioni sanitarie in video facilmente comprensibili, migliorando la comprensione per tutto il personale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione sulla sicurezza?

Gli strumenti video AI di HeyGen semplificano l'intero processo di creazione di video coinvolgenti sulla sicurezza sul lavoro. Puoi trasformare i tuoi script in contenuti di formazione sulla sicurezza accattivanti rapidamente, completi di presentatori AI e voci narranti professionali.

Quali funzionalità offre HeyGen per personalizzare i video di prevenzione degli infortuni sul lavoro per la mia organizzazione?

HeyGen consente una completa personalizzazione dei tuoi video di prevenzione degli infortuni sul lavoro, permettendoti di incorporare il tuo branding, loghi e scenari specifici. Puoi utilizzare vari modelli di video sulla sicurezza e integrare i tuoi media per una formazione sulla sicurezza dei dipendenti su misura.

HeyGen può aiutare a rendere i video sulla sicurezza più accessibili e coinvolgenti per tutti i dipendenti?

Sì, HeyGen migliora l'accessibilità dei tuoi video di formazione sulla sicurezza attraverso sottotitoli automatici e generazione di voci narranti di alta qualità. Questo assicura che i tuoi contenuti sulla sicurezza sul lavoro raggiungano un pubblico più ampio, migliorando la comprensione e il coinvolgimento complessivo dei dipendenti.

Come migliorano i presentatori AI di HeyGen l'efficacia della formazione sulla sicurezza?

I presentatori AI di HeyGen danno vita alla tua formazione sulla sicurezza, fornendo informazioni critiche con chiarezza e coerenza, essenziali per la sicurezza sul lavoro. Questi strumenti video AI agiscono come narratori coinvolgenti per le tue esigenze di creazione di video sulla sicurezza, garantendo che i messaggi chiave siano assorbiti efficacemente.

