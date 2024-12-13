Crea Video sulle Politiche di Molestie sul Posto di Lavoro per Ambienti di Lavoro più Sicuri

Garantisci Conformità e Linee Guida con video di formazione coinvolgenti. Usa gli avatar AI di HeyGen per una formazione personalizzata e d'impatto per i dipendenti.






Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di formazione coinvolgente di 60 secondi rivolto a tutti i dipendenti attuali, in particolare ai manager, che illustra scenari comuni di molestie sul posto di lavoro, comprese le molestie sessuali, e dettaglia il processo di segnalazione. Lo stile visivo dovrebbe essere basato su scenari, utilizzando avatar AI diversificati per rappresentare situazioni realistiche, supportato da una narrazione diretta e informativa. Gli avatar AI di HeyGen daranno vita a questi importanti video di formazione, rendendo il contenuto altamente relazionabile e d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di comunicazione interna conciso di 30 secondi, rivolto sia alla leadership aziendale che alla forza lavoro generale, che rafforza l'impegno a promuovere un Ambiente di Lavoro Sicuro. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo edificante e motivante, mostrando interazioni positive sul posto di lavoro, completato da una voce fuori campo sicura e articolata. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per garantire una traccia audio raffinata e professionale, articolando senza soluzione di continuità i valori della Formazione Aziendale dell'azienda.
Prompt di Esempio 3
Progetta un pezzo informativo di 50 secondi per i professionisti delle risorse umane e gli ufficiali di conformità, concentrandosi su specifiche Norme e Linee Guida relative alla condotta sul posto di lavoro. Il video dovrebbe avere uno stile visivo formale e strutturato, utilizzando efficacemente modelli pre-progettati per una presentazione pulita ed efficiente delle informazioni. Iniziando con i Modelli e le scene di HeyGen, gli utenti possono creare rapidamente video di formazione personalizzati che rispettano gli standard del settore e i requisiti legali, attingendo dai Modelli di Video sulle Politiche del Lavoro.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video sulle Politiche di Molestie sul Posto di Lavoro

Sviluppa rapidamente video di formazione anti-molestie chiari e d'impatto per promuovere un ambiente di lavoro più sicuro e garantire la conformità con facilità.

1
Step 1
Scegli un Modello di Video Politico
Inizia selezionando un modello progettato professionalmente dalla nostra libreria, inclusi i Modelli di Video sulle Politiche del Lavoro specializzati, per gettare una solida base per i tuoi contenuti di conformità.
2
Step 2
Crea il Tuo Script e Aggiungi Avatar
Personalizza il tuo messaggio inserendo le tue specifiche politiche di molestie nello script, quindi assegna avatar AI coinvolgenti per trasmettere efficacemente le tue informazioni critiche, alimentando i tuoi video potenziati dall'AI.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Marca
Integra il logo della tua azienda, i colori e altri elementi visivi utilizzando i controlli di branding per garantire che il tuo video sia coerente, professionale e crei video veramente coinvolgenti per il tuo team.
4
Step 4
Esporta per la Formazione dei Dipendenti
Finalizza il tuo video scegliendo il rapporto d'aspetto ottimale per i tuoi canali di distribuzione, quindi esportalo per integrarlo senza soluzione di continuità nei tuoi programmi di Formazione dei Dipendenti, rafforzando una cultura aziendale positiva.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci le Linee Guida delle Politiche Complesse

.

Semplifica le politiche di molestie complesse in contenuti video chiari e digeribili, rendendo le linee guida legali e HR complesse accessibili e facili da comprendere per tutti i dipendenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video sulle politiche di molestie sul posto di lavoro?

HeyGen consente ai team HR di "creare video sulle politiche di molestie sul posto di lavoro" in modo semplice utilizzando "video potenziati dall'AI". La nostra piattaforma semplifica il processo, rendendo più veloce ed efficiente la produzione di "video coinvolgenti" per tutte le esigenze di "formazione dei dipendenti".

HeyGen fornisce modelli specifici per la formazione contro le molestie e la discriminazione?

Sì, HeyGen offre una varietà di "Modelli di Video sulle Politiche del Lavoro", inclusi quelli specifici per i contenuti di "Modelli di Video Anti-Molestie e Discriminazione". Questi "modelli" personalizzabili ti permettono di adattare rapidamente strutture esistenti alle specifiche "politiche di molestie" e "Norme e Linee Guida" della tua azienda.

Quali vantaggi offre l'AI per la formazione aziendale su argomenti sensibili come le molestie?

I "video di formazione" potenziati dall'AI di HeyGen garantiscono un messaggio coerente e una produzione di alta qualità, cruciale per le "politiche di molestie". L'utilizzo di "avatar AI" realistici migliora il coinvolgimento dei discenti e crea un "Ambiente di Lavoro più Sicuro" attraverso una "formazione dei dipendenti" standardizzata e d'impatto.

Posso personalizzare gli avatar AI e i contenuti per le esigenze specifiche di formazione della mia organizzazione?

Assolutamente. HeyGen consente un'ampia personalizzazione di "avatar AI", voci e contenuti per allinearsi al tuo marchio e alle specifiche esigenze di "video di formazione personalizzati". Puoi facilmente adattare i tuoi messaggi per una "formazione dei dipendenti" completa ed efficace su "molestie sessuali" e altri argomenti critici.

