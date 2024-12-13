Crea Video sulle Aspettative sul Posto di Lavoro con l'AI

Migliora la comprensione dei dipendenti e semplifica l'onboarding generando video professionali con avatar AI.

406/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi per tutti i dipendenti, spiegando le politiche aziendali aggiornate sulla privacy dei dati e la condotta etica. Utilizza la funzione di HeyGen 'Testo in video da script' per garantire un messaggio preciso, presentato in uno stile visivo pulito e aziendale con un audio chiaro e autorevole che promuove la comprensione e la conformità in tutta l'organizzazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video vivace di 30 secondi rivolto a candidati potenziali e nuovi assunti, mostrando la cultura unica del posto di lavoro dell'azienda e i comportamenti attesi attraverso immagini dinamiche e una narrazione ispiratrice. Impiega la generazione di Voiceover di HeyGen per aggiungere una traccia audio motivazionale e coinvolgente che catturi l'essenza del nostro spirito di squadra e l'impegno per il rispetto.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video conciso di 50 secondi per i membri del team remoto, delineando le migliori pratiche per le riunioni virtuali e l'etichetta efficace per la formazione a distanza. Incorpora la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'accessibilità, presentando le informazioni con uno stile visivo moderno e minimalista e un tono audio diretto e informativo, garantendo una comunicazione interna chiara indipendentemente dall'ambiente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video sulle Aspettative sul Posto di Lavoro

Crea facilmente video coinvolgenti sulle aspettative sul posto di lavoro con strumenti guidati dall'AI, garantendo una comunicazione chiara e un onboarding coerente per il tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia creando il tuo script video o scegli dalla nostra libreria di Modelli di Video sulle Aspettative sul Posto di Lavoro per delineare il tuo contenuto. La nostra funzione intuitiva 'Testo in video da script' trasforma il tuo testo in scene video dinamiche.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Avatar AI
Seleziona da una gamma diversificata di avatar AI per presentare il tuo messaggio. Aumenta il coinvolgimento personalizzando il tuo video con un Attore Vocale AI che si adatta perfettamente al tono e alla lingua desiderati.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Integra il logo della tua azienda e i colori del brand utilizzando i nostri controlli di Branding per mantenere un'identità visiva coerente. Arricchisci le tue scene con media pertinenti dalla nostra vasta libreria di Media/supporto stock.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Assicurati che il tuo messaggio sia accessibile a tutti generando automaticamente Sottotitoli/caption. Una volta soddisfatto, esporta il tuo video rifinito nel rapporto d'aspetto desiderato per una condivisione senza problemi su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Comunica la cultura e i valori aziendali attraverso contenuti ispiratori

.

Crea video coinvolgenti che articolino chiaramente la tua cultura e i tuoi valori aziendali, promuovendo un ambiente positivo e allineato.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video coinvolgenti sulle aspettative sul posto di lavoro?

HeyGen ti consente di creare facilmente video coinvolgenti sulle aspettative sul posto di lavoro. Utilizzando avatar AI avanzati e scene personalizzabili, puoi trasformare il testo in contenuti video professionali, garantendo una comunicazione chiara e coerente per il tuo team.

HeyGen offre modelli per video sulle aspettative sul posto di lavoro?

Sì, HeyGen fornisce Modelli di Video sulle Aspettative sul Posto di Lavoro, semplificando il processo di creazione dei video. Questi modelli, combinati con avatar AI e scene personalizzabili, rendono semplice produrre contenuti coerenti e professionali per la formazione o l'onboarding di nuovi dipendenti.

Che tipo di avatar AI e attori vocali offre HeyGen per i video?

HeyGen offre una gamma diversificata di avatar AI e attori vocali AI avanzati per dare vita ai tuoi video. Puoi persino personalizzare gli avatar e sfruttare voiceover multilingue, assicurando che i tuoi messaggi siano trasmessi professionalmente con i controlli di branding desiderati.

Il Generatore Gratuito di Testo in Video di HeyGen è efficace per la comunicazione interna?

HeyGen offre un potente Generatore Gratuito di Testo in Video che ti consente di trasformare script in video coinvolgenti per vari scopi, inclusa la comunicazione interna e la formazione. Questo consente la creazione efficiente di contenuti video di alta qualità a partire da un semplice input testuale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo