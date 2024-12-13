Crea Video sull'Etichetta sul Posto di Lavoro Velocemente con l'AI
Eleva la condotta professionale e semplifica la formazione per i team HR. Genera video d'impatto con gli avatar AI di HeyGen.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video istruttivo di 60 secondi per i leader delle vendite e i manager del successo del cliente, enfatizzando la condotta professionale nella comunicazione digitale sul posto di lavoro. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere coinvolgente e conciso, con un'estetica moderna. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare in modo efficiente la narrazione per questi importanti video sull'etichetta sul posto di lavoro.
Sviluppa un video di formazione sulle norme culturali di 30 secondi per tutti i dipendenti e formatori, illustrando gli aspetti chiave delle interazioni rispettose sul posto di lavoro. Il video necessita di uno stile visivo informativo e inclusivo con grafica pulita e audio chiaro, arricchito dai sottotitoli di HeyGen per la massima accessibilità.
Crea un breve video di 50 secondi progettato per i marketer e il personale generale, con l'obiettivo di creare video sull'etichetta sul posto di lavoro che affrontino le cortesie comuni in ufficio. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace e relazionabile, incorporando elementi animati sottili. Questo progetto utilizzerà efficacemente i modelli e le scene di HeyGen per stabilire rapidamente un aspetto raffinato e semplificare il processo di formazione.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi la Portata della Formazione sull'Etichetta.
Crea facilmente video e materiali di formazione sull'etichetta sul posto di lavoro diversificati, raggiungendo tutti i dipendenti a livello globale con messaggi coerenti e Sottotitoli AI.
Migliora il Coinvolgimento e la Retenzione della Formazione.
Utilizza avatar AI e Video di Formazione AI per rendere i contenuti sull'etichetta sul posto di lavoro più dinamici, interattivi e memorabili, migliorando i risultati di apprendimento.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video coinvolgenti sull'etichetta sul posto di lavoro?
Gli strumenti AI di HeyGen consentono agli utenti di creare Video sull'Etichetta sul Posto di Lavoro in modo semplice ed efficace. Puoi sfruttare avatar AI realistici e funzionalità di testo in video per comunicare efficacemente la condotta professionale e la formazione sulle norme culturali all'interno della tua organizzazione.
Qual è il ruolo degli avatar AI nei Video di Formazione AI di HeyGen?
Gli avatar AI di HeyGen danno vita ai tuoi Video di Formazione AI, fungendo da presentatori professionali senza la necessità di telecamere o attori. Migliorano la comunicazione sul posto di lavoro consegnando script con generazione di voiceover naturale e sottotitoli generati automaticamente per l'accessibilità.
I team HR possono utilizzare HeyGen per semplificare i video di onboarding e la formazione?
Assolutamente, i team HR possono semplificare notevolmente la creazione di video di onboarding e contenuti di formazione utilizzando HeyGen. La nostra piattaforma offre modelli personalizzabili e scene e controlli di branding per garantire coerenza e professionalità in tutti i tuoi materiali di comunicazione sul posto di lavoro.
HeyGen offre funzionalità per rendere accessibili i video di comunicazione sul posto di lavoro?
Sì, HeyGen dà priorità all'accessibilità per la comunicazione sul posto di lavoro attraverso il suo Generatore di Sottotitoli AI integrato. Questa funzione aggiunge automaticamente sottotitoli accurati ai tuoi video, garantendo che i tuoi messaggi siano chiari e comprensibili per tutti i dipendenti.