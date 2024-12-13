Crea Video di Condotta sul Lavoro con l'AI
Produci rapidamente video di etichetta sul posto di lavoro e formazione sulla conformità utilizzando la nostra potente funzione di Trasformazione del testo in video.
Sviluppa un video di apprendimento basato su scenari di 60 secondi per tutti i dipendenti, concentrandosi sulla risoluzione dei conflitti comuni sul posto di lavoro con un approccio realistico e interattivo, impiegando diversi "avatar AI" per rappresentare diverse prospettive. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e incoraggiante, promuovendo la risoluzione collaborativa dei problemi.
Produci un video di formazione sulla conformità di 30 secondi per tutto il personale, coprendo le politiche essenziali contro le molestie, presentato con uno stile visivo formale e conciso e una voce narrante autorevole ma accessibile. Fondamentale, questo video garantirà l'accessibilità generando "Sottotitoli/didascalie" accurate per tutti i dialoghi.
Progetta un video di aggiornamento delle politiche di 50 secondi destinato ai team HR e alla leadership aziendale, mostrando nuove linee guida con uno stile visivo moderno e brandizzato e una voce narrante professionale e dinamica. Questo video sfrutterà appieno i "Modelli e scene" di HeyGen per mantenere la coerenza del marchio e accelerare la creazione.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Aumenta il Coinvolgimento dei Dipendenti nella Formazione sulla Condotta.
Migliora la partecipazione e la memoria delle politiche cruciali di condotta sul posto di lavoro fornendo contenuti interattivi e visivamente ricchi generati dall'AI.
Semplifica e Scala la Formazione sulla Conformità sul Posto di Lavoro.
Produci e distribuisci in modo efficiente video completi di condotta sul posto di lavoro e conformità a tutti i dipendenti, indipendentemente dalla loro posizione, con l'AI.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di condotta sul lavoro?
Il Generatore di Video di Condotta sul Lavoro di HeyGen semplifica la produzione di video di formazione essenziali per i dipendenti sfruttando avatar AI e tecnologia di trasformazione del testo in video. Questo consente ai team HR di creare efficacemente video di condotta sul lavoro senza un'esperienza approfondita nella produzione video.
HeyGen può aiutare a creare video di etichetta sul posto di lavoro coinvolgenti con un branding personalizzato?
Sì, HeyGen offre un Motore Creativo con modelli video personalizzabili e controlli di branding robusti per aiutarti a creare video di etichetta sul posto di lavoro coinvolgenti. Puoi facilmente incorporare il logo e i colori della tua azienda per garantire che tutto il contenuto sia in linea con l'identità del tuo marchio, migliorando il coinvolgimento dei discenti.
Quali caratteristiche rendono HeyGen efficace per i video di formazione sulla conformità?
HeyGen fornisce una soluzione di Generazione Video End-to-End per la creazione di video di formazione sulla conformità, con presentatori AI realistici e Sottotitoli/didascalie. Le sue capacità supportano l'Apprendimento Basato su Scenari, rendendo gli argomenti complessi più comprensibili ed efficaci per i dipendenti.
HeyGen supporta un'integrazione senza soluzione di continuità per la distribuzione dei contenuti formativi?
Assolutamente. HeyGen è progettato per supportare le integrazioni LMS, garantendo che i tuoi video di formazione per i dipendenti generati possano essere facilmente distribuiti e monitorati all'interno dei tuoi sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti. Questo rende efficiente e semplice la scalabilità delle tue iniziative di formazione.