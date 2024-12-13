Crea Video di Condotta sul Lavoro con l'AI

Produci rapidamente video di etichetta sul posto di lavoro e formazione sulla conformità utilizzando la nostra potente funzione di Trasformazione del testo in video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di apprendimento basato su scenari di 60 secondi per tutti i dipendenti, concentrandosi sulla risoluzione dei conflitti comuni sul posto di lavoro con un approccio realistico e interattivo, impiegando diversi "avatar AI" per rappresentare diverse prospettive. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e incoraggiante, promuovendo la risoluzione collaborativa dei problemi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione sulla conformità di 30 secondi per tutto il personale, coprendo le politiche essenziali contro le molestie, presentato con uno stile visivo formale e conciso e una voce narrante autorevole ma accessibile. Fondamentale, questo video garantirà l'accessibilità generando "Sottotitoli/didascalie" accurate per tutti i dialoghi.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di aggiornamento delle politiche di 50 secondi destinato ai team HR e alla leadership aziendale, mostrando nuove linee guida con uno stile visivo moderno e brandizzato e una voce narrante professionale e dinamica. Questo video sfrutterà appieno i "Modelli e scene" di HeyGen per mantenere la coerenza del marchio e accelerare la creazione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Condotta sul Lavoro

Genera facilmente video di condotta sul lavoro coinvolgenti e accurati con l'AI, semplificando la formazione dei dipendenti e garantendo la conformità.

1
Step 1
Scegli un Modello Professionale
Seleziona dalla libreria di modelli video personalizzabili e scene di HeyGen, inclusi quelli specificamente progettati per la condotta sul lavoro, per stabilire rapidamente una base professionale per il tuo video di formazione sulla conformità.
2
Step 2
Crea Contenuti Coinvolgenti Alimentati dall'AI
Scrivi o incolla il tuo script, quindi sfrutta la capacità di trasformazione del testo in video di HeyGen per generare istantaneamente il dialogo. Questo semplifica il processo di produzione di video di formazione per i dipendenti di alta qualità.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Marca e Accessibilità
Integra facilmente i controlli di branding della tua azienda, come loghi e colori, per garantire che tutti i video di etichetta sul posto di lavoro siano in linea con l'identità e gli standard della tua organizzazione.
4
Step 4
Esporta e Integra Senza Problemi
Una volta finalizzato, esporta il tuo video per varie piattaforme. Integra senza problemi i tuoi video di condotta sul lavoro direttamente nel tuo Sistema di Gestione dell'Apprendimento (LMS) per distribuire efficacemente la formazione alla tua forza lavoro.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Promuovi una Cultura e Valori Positivi sul Posto di Lavoro

Sviluppa video coinvolgenti che rafforzano i valori aziendali, promuovono una condotta etica e ispirano un ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di condotta sul lavoro?

Il Generatore di Video di Condotta sul Lavoro di HeyGen semplifica la produzione di video di formazione essenziali per i dipendenti sfruttando avatar AI e tecnologia di trasformazione del testo in video. Questo consente ai team HR di creare efficacemente video di condotta sul lavoro senza un'esperienza approfondita nella produzione video.

HeyGen può aiutare a creare video di etichetta sul posto di lavoro coinvolgenti con un branding personalizzato?

Sì, HeyGen offre un Motore Creativo con modelli video personalizzabili e controlli di branding robusti per aiutarti a creare video di etichetta sul posto di lavoro coinvolgenti. Puoi facilmente incorporare il logo e i colori della tua azienda per garantire che tutto il contenuto sia in linea con l'identità del tuo marchio, migliorando il coinvolgimento dei discenti.

Quali caratteristiche rendono HeyGen efficace per i video di formazione sulla conformità?

HeyGen fornisce una soluzione di Generazione Video End-to-End per la creazione di video di formazione sulla conformità, con presentatori AI realistici e Sottotitoli/didascalie. Le sue capacità supportano l'Apprendimento Basato su Scenari, rendendo gli argomenti complessi più comprensibili ed efficaci per i dipendenti.

HeyGen supporta un'integrazione senza soluzione di continuità per la distribuzione dei contenuti formativi?

Assolutamente. HeyGen è progettato per supportare le integrazioni LMS, garantendo che i tuoi video di formazione per i dipendenti generati possano essere facilmente distribuiti e monitorati all'interno dei tuoi sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti. Questo rende efficiente e semplice la scalabilità delle tue iniziative di formazione.

