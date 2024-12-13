Crea Video di Formazione sul Comportamento sul Posto di Lavoro Immediatamente
Dai potere ai tuoi team L&D di sviluppare video di formazione sul comportamento sul posto di lavoro efficaci e guidati dall'AI sfruttando gli avatar AI di HeyGen per narrazioni coinvolgenti.
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi che affronti l'etichetta della comunicazione efficace sul posto di lavoro. Questo video di formazione, destinato a tutti i dipendenti attuali, dovrebbe presentare uno stile visivo chiaro e diretto con testo informativo sullo schermo. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video dal copione e includi sottotitoli per migliorare l'accessibilità e rafforzare i messaggi comportamentali chiave.
Progetta un video di 30 secondi per i manager e i team leader, evidenziando le migliori pratiche per promuovere un ambiente di lavoro inclusivo. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e ispirante, utilizzando musica di sottofondo vivace per trasmettere un messaggio positivo. Inizia con uno dei modelli e scene professionali di HeyGen e incorpora elementi visivi pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock per creare rapidamente video di formazione sul comportamento sul posto di lavoro.
Produci un video informativo di 50 secondi per i manager di livello intermedio su come fornire feedback costruttivi per migliorare il comportamento e le prestazioni del team. L'approccio visivo dovrebbe essere professionale e diretto, con una narrazione chiara e calma che guidi lo spettatore. Impiega gli avatar AI di HeyGen per presentare i punti chiave e utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per garantire che il contenuto sia ottimizzato per vari canali di comunicazione interna.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Espandi la Portata della Formazione dei Dipendenti.
Sviluppa efficacemente numerosi moduli di formazione sul comportamento sul posto di lavoro, rendendoli facilmente accessibili a una base di dipendenti globale.
Migliora l'Efficacia della Formazione.
Sfrutta l'AI per creare contenuti di formazione dinamici e interattivi che migliorano significativamente il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze.
Domande Frequenti
Come posso creare facilmente video di formazione sul comportamento sul posto di lavoro coinvolgenti?
HeyGen semplifica il processo di creazione di video di formazione coinvolgenti per i dipendenti con una vasta selezione di modelli personalizzabili e una potente funzione di script e storyboard. Utilizza gli Avatar AI e le capacità di trasformazione del testo in video per produrre rapidamente contenuti professionali, affrontando l'intento creativo delle tue esigenze di formazione.
Qual è il ruolo degli Avatar AI nel migliorare i video di formazione sul comportamento sul posto di lavoro?
Gli Avatar AI di HeyGen danno vita ai tuoi video di formazione sul comportamento sul posto di lavoro, fornendo un presentatore coerente e professionale senza la necessità di riprese. Questo semplifica notevolmente la produzione di contenuti per vari requisiti di formazione HR e video di onboarding per i tuoi dipendenti.
HeyGen può aiutare a creare contenuti video guidati dall'AI scalabili per la formazione dei dipendenti?
Sì, la piattaforma di creazione di contenuti video guidati dall'AI di HeyGen consente ai team L&D di produrre rapidamente video di formazione di alta qualità per i dipendenti. I nostri strumenti intuitivi, inclusi voiceover, sottotitoli e supporto multilingue, garantiscono una scalabilità efficiente delle tue risorse educative per una forza lavoro globale.
HeyGen offre modelli specifici per Video di Formazione sul Comportamento sul Posto di Lavoro?
Assolutamente. HeyGen fornisce una varietà di modelli professionali, inclusi quelli adatti per video di formazione sul comportamento sul posto di lavoro. Questi modelli sono completamente personalizzabili, permettendoti di integrare il tuo branding, script ed elementi visivi senza soluzione di continuità per creare video di formazione efficaci.