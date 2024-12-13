Crea Video di Formazione sul Comportamento sul Posto di Lavoro Immediatamente

Dai potere ai tuoi team L&D di sviluppare video di formazione sul comportamento sul posto di lavoro efficaci e guidati dall'AI sfruttando gli avatar AI di HeyGen per narrazioni coinvolgenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi che affronti l'etichetta della comunicazione efficace sul posto di lavoro. Questo video di formazione, destinato a tutti i dipendenti attuali, dovrebbe presentare uno stile visivo chiaro e diretto con testo informativo sullo schermo. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video dal copione e includi sottotitoli per migliorare l'accessibilità e rafforzare i messaggi comportamentali chiave.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di 30 secondi per i manager e i team leader, evidenziando le migliori pratiche per promuovere un ambiente di lavoro inclusivo. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e ispirante, utilizzando musica di sottofondo vivace per trasmettere un messaggio positivo. Inizia con uno dei modelli e scene professionali di HeyGen e incorpora elementi visivi pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock per creare rapidamente video di formazione sul comportamento sul posto di lavoro.
Prompt di Esempio 3
Produci un video informativo di 50 secondi per i manager di livello intermedio su come fornire feedback costruttivi per migliorare il comportamento e le prestazioni del team. L'approccio visivo dovrebbe essere professionale e diretto, con una narrazione chiara e calma che guidi lo spettatore. Impiega gli avatar AI di HeyGen per presentare i punti chiave e utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per garantire che il contenuto sia ottimizzato per vari canali di comunicazione interna.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione sul Comportamento sul Posto di Lavoro

Sviluppa video di formazione coinvolgenti e conformi per il tuo team con strumenti guidati dall'AI, garantendo un apprendimento efficace e coinvolgente.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Pianifica il Contenuto
Inizia scrivendo il tuo script dettagliato. La nostra piattaforma ti consente di convertire questo script direttamente in video, garantendo che tutti i temi chiave del comportamento sul posto di lavoro siano trattati in modo accurato ed efficace.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI e uno Stile di Voce
Scegli un avatar AI professionale per rappresentare il tuo marchio. Abbina l'avatar scelto a uno stile di voce adatto, garantendo una comunicazione coerente e coinvolgente durante tutto il video di formazione.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi, Branding e Funzionalità di Accessibilità
Arricchisci il tuo video con media stock, immagini e il branding della tua azienda. Integra sottotitoli per migliorare l'accessibilità degli studenti e rafforzare i messaggi chiave.
4
Step 4
Esporta i Tuoi Video di Formazione
Ottimizza il tuo video per varie piattaforme selezionando il rapporto d'aspetto appropriato. Esporta il tuo video di formazione sul comportamento sul posto di lavoro completato per una distribuzione senza soluzione di continuità a tutti i dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Promuovi una Cultura Positiva sul Posto di Lavoro

Produci video coinvolgenti che ispirano comportamenti positivi sul posto di lavoro, rafforzano i valori aziendali e migliorano il morale e la condotta dei dipendenti.

Domande Frequenti

Come posso creare facilmente video di formazione sul comportamento sul posto di lavoro coinvolgenti?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di formazione coinvolgenti per i dipendenti con una vasta selezione di modelli personalizzabili e una potente funzione di script e storyboard. Utilizza gli Avatar AI e le capacità di trasformazione del testo in video per produrre rapidamente contenuti professionali, affrontando l'intento creativo delle tue esigenze di formazione.

Qual è il ruolo degli Avatar AI nel migliorare i video di formazione sul comportamento sul posto di lavoro?

Gli Avatar AI di HeyGen danno vita ai tuoi video di formazione sul comportamento sul posto di lavoro, fornendo un presentatore coerente e professionale senza la necessità di riprese. Questo semplifica notevolmente la produzione di contenuti per vari requisiti di formazione HR e video di onboarding per i tuoi dipendenti.

HeyGen può aiutare a creare contenuti video guidati dall'AI scalabili per la formazione dei dipendenti?

Sì, la piattaforma di creazione di contenuti video guidati dall'AI di HeyGen consente ai team L&D di produrre rapidamente video di formazione di alta qualità per i dipendenti. I nostri strumenti intuitivi, inclusi voiceover, sottotitoli e supporto multilingue, garantiscono una scalabilità efficiente delle tue risorse educative per una forza lavoro globale.

HeyGen offre modelli specifici per Video di Formazione sul Comportamento sul Posto di Lavoro?

Assolutamente. HeyGen fornisce una varietà di modelli professionali, inclusi quelli adatti per video di formazione sul comportamento sul posto di lavoro. Questi modelli sono completamente personalizzabili, permettendoti di integrare il tuo branding, script ed elementi visivi senza soluzione di continuità per creare video di formazione efficaci.

