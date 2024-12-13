Crea Video di Gestione del Carico di Lavoro Facilmente con AI

Semplifica la formazione complessa e aumenta l'efficienza del team trasformando i tuoi script in video coinvolgenti utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen.

517/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 90 secondi per i dipartimenti HR e i responsabili della formazione, illustrando la creazione di Video di Formazione AI efficaci per l'onboarding dei nuovi dipendenti. Questo video dovrebbe presentare grafiche moderne e coinvolgenti e un audio di sottofondo vivace, enfatizzando come la capacità di testo-a-video da script di HeyGen semplifica la creazione di contenuti. Utilizza sottotitoli per garantire l'accessibilità e rafforzare i punti chiave di apprendimento per una Formazione del Team efficace.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo di 2 minuti rivolto a manager delle operazioni e pianificatori delle risorse, dettagliando come migliorare l'Allocazione delle Risorse attraverso avatar AI. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere basato sui dati con grafici e diagrammi chiari, mantenendo un tono serio ma accessibile. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per visualizzare una distribuzione efficiente delle risorse e la previsione dei progetti, mostrando un approccio sofisticato alle sfide operative.
Prompt di Esempio 3
Progetta un clip promozionale di 45 secondi per i team di marketing e i creatori di contenuti, evidenziando la facilità di personalizzare video di gestione del carico di lavoro con un Portavoce AI. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e brandizzato, presentando vari esempi di ridimensionamento e esportazione in diversi formati adatti a diverse piattaforme, con il Portavoce AI che trasmette un messaggio sicuro e coinvolgente. Questo prompt enfatizza la flessibilità e la professionalità che gli avatar AI di HeyGen portano ai contenuti personalizzati.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Gestione del Carico di Lavoro

Progetta senza sforzo video di gestione del carico di lavoro coinvolgenti e informativi utilizzando strumenti basati su AI e avatar AI professionali per semplificare la formazione del team e l'allocazione delle risorse.

1
Step 1
Scegli un Modello di Video
Inizia selezionando un modello di video pre-progettato dalla vasta libreria. Questi modelli forniscono un punto di partenza professionale per i tuoi video di gestione del carico di lavoro, permettendoti di strutturare rapidamente i tuoi contenuti.
2
Step 2
Aggiungi un Avatar AI e uno Script
Integra avatar AI nelle tue scene per fungere da presentatori sullo schermo. Basta incollare il tuo script, e la nostra funzione di testo-a-video da script genererà automaticamente voiceover realistici.
3
Step 3
Applica Branding e Sottotitoli
Personalizza il tuo video con i colori e il logo del tuo marchio utilizzando i controlli di branding. Migliora l'accessibilità e il coinvolgimento abilitando sottotitoli automatici per tutti i contenuti parlati.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Gestione del Carico di Lavoro
Una volta completato il tuo video, esportalo in vari formati adatti a diverse piattaforme. Condividi i tuoi nuovi video di formazione AI per comunicare efficacemente le strategie di gestione del carico di lavoro e migliorare la produttività del team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Motiva i Team con Portavoce AI

.

Genera video motivazionali utilizzando Portavoce AI per aumentare il morale e la produttività del team, rafforzando pratiche positive di gestione del carico di lavoro.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video professionali di gestione del carico di lavoro?

HeyGen sfrutta strumenti avanzati basati su AI e un intuitivo Generatore di Testo a Video, permettendoti di creare rapidamente video di gestione del carico di lavoro coinvolgenti. Utilizza modelli video predefiniti e avatar AI per trasformare efficacemente i tuoi script in contenuti visivi accattivanti.

Quali capacità avanzate di AI portano gli avatar AI di HeyGen alla produzione video?

Gli avatar AI di HeyGen sono alimentati da un'AI sofisticata, permettendo loro di trasmettere il tuo messaggio con espressioni realistiche e voiceover direttamente dal tuo script di testo. Questi avatar Portavoce AI offrono una presenza professionale e coerente per tutte le tue esigenze di formazione e comunicazione del team.

È possibile personalizzare i video creati con HeyGen per applicazioni aziendali specifiche?

Assolutamente. HeyGen offre ampie opzioni per personalizzare i video, assicurando che si allineino perfettamente con il tuo marchio e i tuoi obiettivi specifici. Puoi incorporare il tuo branding, utilizzare varie scene e media dalla nostra libreria e adattare i contenuti per la Formazione del Team, Presentazioni di Vendita o Successo del Cliente.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare l'accessibilità e la portata globale nei video?

HeyGen include la generazione integrata di voiceover e un Generatore di Sottotitoli AI per aggiungere automaticamente sottotitoli ai tuoi video, migliorando significativamente l'accessibilità. Questo assicura che i tuoi video di gestione del carico di lavoro, e tutti gli altri contenuti, possano raggiungere efficacemente un pubblico più ampio e globale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo