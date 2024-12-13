Sblocca le Intuizioni HR: Crea Video di Analisi della Forza Lavoro

Trasforma i dati complessi della gestione dei talenti in video strategici HR coinvolgenti rapidamente con il testo intuitivo in video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video strategico HR di 45 secondi mirato al senior management e ai dirigenti C-suite, illustrando il potere della visualizzazione delle analisi predittive. Questo video dovrebbe presentare un'estetica elegante e moderna con dati presentati attraverso grafici e diagrammi dinamici, narrati da un avatar AI professionale di HeyGen per conferire credibilità e gravitas, assicurando che il messaggio sulle tendenze future della forza lavoro sia chiaro e incisivo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi per tutti i dipendenti e i capi dipartimento, con l'obiettivo di visualizzare i dati spiegando chiaramente le metriche chiave critiche della gestione dei talenti. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e facile da comprendere, utilizzando grafica animata e semplici sovrapposizioni di testo, sfruttando i modelli e le scene intuitive di HeyGen per semplificare informazioni complesse, rendendole accessibili e comprensibili per un ampio pubblico interno.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video dinamico di 50 secondi per professionisti delle risorse umane e capi squadra focalizzato sul raggiungimento di un aumento del coinvolgimento dei dipendenti presentando i risultati tangibili delle recenti iniziative di analisi della forza lavoro. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere positivo e orientato ai risultati, con storie di successo e statistiche d'impatto, arricchito dai sottotitoli automatici di HeyGen per garantire la massima comprensione e accessibilità, rafforzando i risultati positivi.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Analisi della Forza Lavoro

Trasforma i tuoi dati HR in storie visive coinvolgenti che stimolano il coinvolgimento e informano le decisioni strategiche, potenziando il tuo team HR con narrazioni basate sui dati.

1
Step 1
Seleziona un Modello Video Guidato dall'AI
Inizia scegliendo tra una vasta gamma di modelli video guidati dall'AI in Modelli & scene progettati per aiutarti a strutturare rapidamente la tua narrazione video.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI e Dati
Incorpora i tuoi dati di analisi della forza lavoro e seleziona tra diversi avatar AI per presentare i tuoi risultati. Questi avatar danno vita alle tue intuizioni in modo efficace.
3
Step 3
Applica la Personalizzazione Completa
Personalizza il tuo video per riflettere l'identità della tua organizzazione utilizzando i controlli di branding (logo, colori). Questo permette una personalizzazione completa per allinearsi con le tue comunicazioni interne.
4
Step 4
Esporta per un Aumento del Coinvolgimento dei Dipendenti
Finalizza la tua creazione scegliendo il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni desiderate. Condividi efficacemente il tuo video coinvolgente per ottenere un aumento del coinvolgimento dei dipendenti nel tuo team.

Stimola il Coinvolgimento dei Dipendenti con i Dati

Stimola il Coinvolgimento dei Dipendenti con i Dati

Sviluppa video ispiratori basati sulle analisi della forza lavoro per aumentare efficacemente il coinvolgimento dei dipendenti e promuovere una cultura organizzativa positiva e informata dai dati.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare i team HR a creare video di analisi della forza lavoro?

HeyGen consente ai team HR di trasformare dati complessi di gestione dei talenti in narrazioni video coinvolgenti. Utilizza avatar AI e modelli personalizzabili per visualizzare i dati e comunicare efficacemente le metriche chiave, aumentando il coinvolgimento dei dipendenti.

Cos'è la narrazione basata sui dati con HeyGen per le risorse umane?

La narrazione basata sui dati con HeyGen implica l'uso di video coinvolgenti per spiegare le intuizioni derivanti dall'analisi della forza lavoro. I modelli video guidati dall'AI di HeyGen e la generazione di voiceover semplificano la trasmissione della tua strategia HR attraverso dati visivi, rendendola più incisiva.

HeyGen supporta la personalizzazione completa per i video strategici HR?

Assolutamente, HeyGen offre una personalizzazione completa per i video strategici HR, permettendoti di incorporare i controlli di branding, loghi e visualizzazioni di dati specifici. Questo assicura che i tuoi video di analisi della forza lavoro siano perfettamente allineati con il messaggio della tua organizzazione.

HeyGen facilita un miglior coinvolgimento dei dipendenti attraverso i video HR?

HeyGen aiuta a migliorare il coinvolgimento dei dipendenti rendendo le informazioni HR complesse, come la visualizzazione delle analisi predittive, più accessibili e coinvolgenti. Con avatar AI e sottotitoli di alta qualità, i tuoi team HR possono trasmettere messaggi chiari e basati sui dati che risuonano.

