Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi specificamente per i team leader e i project manager, dettagliando come creare e gestire efficacemente un nuovo workflow da zero. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e passo-passo, supportato da una voce narrante coinvolgente e precisa generata tramite la funzione Text-to-video di HeyGen, assicurando che ogni passaggio di configurazione sia chiaramente articolato.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione approfondito di 2 minuti rivolto agli amministratori di sistema e agli utenti esperti, dimostrando come configurare le impostazioni del workflow per un'automazione avanzata all'interno della piattaforma. La presentazione visiva e audio deve essere dettagliata, istruttiva e tecnica, concentrandosi sulla chiarezza per funzionalità complesse, ulteriormente migliorata dai Sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità e la terminologia accurata.
Prompt di Esempio 3
Costruisci un tutorial conciso di 45 secondi per gli utenti finali e i membri del team assegnati ai compiti, illustrando i semplici passaggi per eseguire un workflow e segnare i compiti come completati. Il video dovrebbe mantenere uno stile visivo conciso, orientato all'azione e incoraggiante, sfruttando i Template & scene di HeyGen per presentare una guida visivamente attraente e semplice sull'esecuzione dei compiti all'interno dello strumento di workflow.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Panoramica sullo Strumento di Workflow

Crea rapidamente video di panoramica sul workflow professionali e coinvolgenti utilizzando le potenti funzionalità di HeyGen per spiegare chiaramente come i tuoi strumenti automatizzano i compiti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Template Video
Inizia delineando la tua panoramica del workflow. Usa un **template di workflow** o scrivi il tuo script, quindi sfrutta la capacità di **Text-to-video da script** di HeyGen per generare automaticamente le tue scene.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Dai vita al tuo script selezionando tra la vasta gamma di **avatar AI** di HeyGen. Narreranno il tuo contenuto, rendendo i tuoi **video di workflow** coinvolgenti e professionali.
3
Step 3
Applica gli Elementi del Tuo Branding
Personalizza il tuo video con i colori e il logo del tuo brand utilizzando i robusti **controlli di branding** di HeyGen. Questo assicura che la tua panoramica del workflow si allinei perfettamente con l'identità visiva della tua azienda, specialmente quando dimostri come la tua soluzione **automatizza i compiti**.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Panoramica
Una volta soddisfatto della tua creazione, usa la funzione di **ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni** di HeyGen per scaricare la tua panoramica del workflow di alta qualità. Condividi facilmente la tua dimostrazione dello **strumento di workflow** con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera Clip Esplicative sul Workflow Coinvolgenti

Trasforma lunghe spiegazioni sullo strumento di workflow in clip video concise e coinvolgenti per comunicazioni interne, suggerimenti rapidi o punti salienti delle funzionalità.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di panoramica sullo strumento di workflow in modo efficiente?

HeyGen consente agli utenti di creare video di panoramica sullo strumento di workflow coinvolgenti trasformando i testi in contenuti accattivanti con avatar AI e voci realistiche. Questo semplifica notevolmente il processo di creazione di video per dimostrare workflow complessi.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per automatizzare i compiti nella produzione di video per la gestione dei workflow?

HeyGen offre funzionalità robuste che automatizzano i compiti all'interno della produzione video, permettendoti di gestire efficacemente i progetti video di workflow. Puoi generare intere scene da un testo e applicare controlli di branding, configurando le impostazioni per un output coerente in tutti i tuoi contenuti.

HeyGen può fornire un template di workflow per processi aziendali comuni come l'onboarding di nuovi dipendenti?

Sì, HeyGen offre una varietà di template e scene che possono servire come eccellente template di workflow per scenari comuni, come la creazione di una panoramica per l'onboarding di nuovi dipendenti. Questi template personalizzabili aiutano ad avviare i tuoi progetti video e a mantenere la coerenza del brand.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video di workflow coinvolgenti?

HeyGen semplifica la creazione di video di workflow coinvolgenti sfruttando avatar AI e tecnologia text-to-video, permettendoti di concentrarti sul messaggio piuttosto che su un complesso editing video. Puoi facilmente aggiungere sottotitoli e scegliere diversi rapporti d'aspetto per varie piattaforme, assicurando che la tua panoramica raggiunga un pubblico più ampio.

