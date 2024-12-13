Crea Video di Mappatura del Flusso di Lavoro con l'Efficienza dell'AI

Ottimizza i processi e chiarisci i passaggi con visuali coinvolgenti. Genera facilmente diagrammi di flusso dinamici utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

379/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dinamico di 45 secondi per i project manager per introdurre nuove mappe di processo e mostrare le loro iniziative di trasformazione AI. Utilizza uno stile visivo vibrante e illustrativo con musica di sottofondo vivace, sfruttando le funzionalità di template e scene di HeyGen per scomporre visivamente diagrammi di flusso complessi, rendendo le informazioni facilmente digeribili attraverso il testo in video da script.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi per i proprietari di piccole imprese, progettato per spiegare il loro flusso di lavoro online ai potenziali clienti, creando una panoramica del loro processo di erogazione dei servizi. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere amichevole e accessibile, sfruttando la generazione di voiceover chiara per la spiegazione e sottotitoli/caption precisi per garantire l'accessibilità e la comprensione del loro flusso di lavoro.
Prompt di Esempio 3
Genera un video coinvolgente di 50 secondi per i team di marketing per documentare il loro processo creativo, dettagliando specificamente la mappatura del flusso di lavoro dalla ideazione alla post-produzione. Usa uno stile visivo moderno ed energico, incorporando immagini diverse dalla libreria multimediale/supporto stock per illustrare ogni fase, e assicurati che il risultato finale sia ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Mappatura del Flusso di Lavoro

Ottimizza la tua formazione e comunicazione trasformando diagrammi di flusso complessi in video coinvolgenti potenziati dall'AI utilizzando la piattaforma intuitiva di HeyGen.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Flusso di Lavoro
Inizia scrivendo o incollando il tuo script di mappatura del flusso di lavoro in HeyGen. La nostra capacità di testo in video da script genererà istantaneamente una bozza iniziale del video dal tuo testo, ponendo le basi per il tuo contenuto di flusso di lavoro chiaro e conciso.
2
Step 2
Seleziona un Presentatore AI
Dai vita al tuo flusso di lavoro scegliendo dalla vasta libreria di avatar AI di HeyGen. Il tuo presentatore AI selezionato narrerà professionalmente i tuoi passaggi, aggiungendo un elemento visivo coinvolgente alla tua spiegazione.
3
Step 3
Personalizza con Template e Scene
Migliora l'appeal visivo e la chiarezza del tuo video di flusso di lavoro. Utilizza la ricca collezione di template e scene di HeyGen e gli elementi della libreria multimediale per aggiungere grafica, sfondi e transizioni pertinenti che illustrano efficacemente ogni fase del processo.
4
Step 4
Raffina l'Audio ed Esporta
Perfeziona l'audio del tuo video utilizzando la nostra avanzata funzione di generazione di voiceover per garantire una narrazione cristallina. Una volta soddisfatto, esporta il tuo video di mappatura del flusso di lavoro rifinito nel formato desiderato, pronto per la distribuzione con il nostro generatore di testo in video gratuito.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Spiegazioni di Processi Complessi

.

Demistifica i processi di flusso di lavoro intricati con spiegazioni video potenziate dall'AI, rendendo le istruzioni complesse chiare e accessibili a tutti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di mappatura del flusso di lavoro?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di mappatura del flusso di lavoro trasformando processi complessi in narrazioni visive chiare e coinvolgenti. Utilizzando i template potenziati dall'AI di HeyGen e avatar AI realistici, puoi produrre video di mappatura del flusso di lavoro professionali rapidamente ed efficientemente. Questo accelera la comprensione e l'adozione in tutta la tua organizzazione.

HeyGen può aiutare a ottimizzare i nostri video di formazione AI?

Assolutamente, HeyGen è progettato per ottimizzare la formazione permettendoti di produrre video di formazione AI di alta qualità con facilità. Con un portavoce AI, voiceover automatizzati e un generatore di sottotitoli AI, HeyGen riduce i tempi e i costi di produzione. Puoi anche tradurre i contenuti video per raggiungere un pubblico globale.

Quali caratteristiche uniche offre HeyGen per la creazione di contenuti?

HeyGen offre un potente generatore di testo in video gratuito, permettendoti di trasformare script in video accattivanti istantaneamente. La sua gamma diversificata di avatar AI e le robuste funzionalità di post-produzione semplificano l'intero processo creativo, rendendo la creazione di contenuti professionali accessibile a tutti.

HeyGen è adatto per trasformare mappe di processo complesse in video coinvolgenti?

Sì, HeyGen eccelle nel trasformare mappe di processo complesse e diagrammi di flusso in video dinamici e coinvolgenti. Attraverso la trasformazione AI e la narrazione visiva potente, HeyGen ti aiuta a chiarire processi intricati, migliorando la comprensione e il coinvolgimento ben oltre i diagrammi statici.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo