Crea Video di Protezione dei Whistleblower con l'AI

Proteggi il tuo team da ritorsioni e frodi. Trasforma facilmente i tuoi script in video coinvolgenti utilizzando la potente funzione Text-to-video di HeyGen.

425/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi per tutti i dipendenti, dettagliando come segnalare comportamenti scorretti e definendo chiaramente cosa costituisce ritorsione secondo la politica aziendale. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale e serio, incorporando testo nitido sullo schermo e immagini informative, accompagnato da una voce narrante calma e autorevole. Impiega la funzione Text-to-video di HeyGen per creare il contenuto in modo efficiente.
Prompt di Esempio 2
Crea un video coinvolgente di 30 secondi rivolto ai dipendenti che stanno considerando di segnalare un problema, rassicurandoli sulla riservatezza e il processo robusto della nostra piattaforma di segnalazione degli incidenti. Il video dovrebbe presentare uno stile visivo empatico e affidabile, utilizzando colori calmanti e una narrazione rassicurante fornita dalla generazione di Voiceover di HeyGen, evidenziando la facilità e la sicurezza della segnalazione online.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di comunicazione aziendale conciso di 50 secondi per la direzione e i dipendenti generali, sottolineando l'impegno incrollabile del datore di lavoro verso un programma anti-ritorsione e la salvaguardia dei diritti di sicurezza e salute sul lavoro. L'estetica visiva dovrebbe essere aziendale e autorevole, utilizzando filmati di repertorio professionali e una traccia audio chiara e sicura. Sfrutta i Templates & scenes di HeyGen per garantire una presentazione del marchio lucida e coerente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Protezione dei Whistleblower

Dai potere al tuo team con video chiari e coinvolgenti sulle Protezioni per i Whistleblower, promuovendo un ambiente sicuro e trasparente in modo efficiente.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Definisci i messaggi principali per il tuo Programma di Protezione dei Whistleblower. Sfrutta la funzione Text-to-video per trasformare i tuoi contenuti scritti in dialoghi parlati coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli un avatar AI o utilizza Templates & scenes professionali per rappresentare visivamente l'importanza delle Protezioni per i Whistleblower in modo relazionabile.
3
Step 3
Aggiungi Dettagli Essenziali
Migliora la comprensione e l'accessibilità aggiungendo Sottotitoli/didascalie. Spiega chiaramente le procedure per la segnalazione e la prevenzione delle ritorsioni.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Ottimizza il tuo video per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto. Distribuiscilo facilmente sulla piattaforma di segnalazione degli incidenti della tua azienda o sull'intranet.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Politiche Complesse sui Whistleblower

.

Spiega chiaramente le politiche di protezione dei whistleblower e le procedure di segnalazione, rendendole accessibili e comprensibili per tutti i dipendenti per incoraggiare la conformità.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare le organizzazioni a creare video coinvolgenti sulla protezione dei whistleblower?

HeyGen consente alle aziende di creare facilmente video coinvolgenti che spiegano le Protezioni per i Whistleblower e il loro Programma di Protezione dei Whistleblower. Utilizzando avatar AI, text-to-video e controlli di branding personalizzati, le organizzazioni possono produrre contenuti chiari e professionali che educano efficacemente i dipendenti.

Quale ruolo giocano i video alimentati da HeyGen nella prevenzione delle ritorsioni e nella promozione di un programma anti-ritorsione?

HeyGen consente la rapida produzione di video coerenti che educano i dipendenti sui diritti di sicurezza e salute sul lavoro, sottolineando l'importanza di un programma anti-ritorsione. Questi video, completi di voiceover e sottotitoli, delineano chiaramente le politiche per prevenire le ritorsioni, promuovendo un ambiente di segnalazione sicuro.

HeyGen può aiutare a comunicare chiaramente il processo per i Reclami dei Whistleblower riguardanti frodi o comportamenti scorretti?

Sì, HeyGen semplifica la comunicazione delle procedure per i Reclami dei Whistleblower relativi a frodi o comportamenti scorretti. Attraverso modelli pronti all'uso e avatar AI, le aziende possono generare video informativi che demistificano il processo di segnalazione, rendendolo accessibile e affidabile per tutti i dipendenti.

Come supporta HeyGen i datori di lavoro nell'implementazione di misure di prevenzione efficaci attraverso i video?

HeyGen assiste i datori di lavoro nello sviluppo di contenuti video di impatto per misure di prevenzione critiche. Sfruttando le sue capacità di text-to-video e la libreria multimediale, HeyGen consente ai datori di lavoro di creare video di formazione e sensibilizzazione su misura che comunicano efficacemente le linee guida per minimizzare i rischi di frodi e comportamenti scorretti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo