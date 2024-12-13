Crea Video di Onboarding per Programmi di Benessere con l'AI
Aumenta il coinvolgimento dei nuovi assunti nei programmi di benessere. Crea video di onboarding personalizzati in modo efficiente con gli avatar AI di HeyGen.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un modulo di microlearning dinamico di 45 secondi come video di onboarding coinvolgente per tutti i dipendenti, spiegando come utilizzare aspetti specifici del programma di benessere per il benessere personalizzato. La presentazione visiva dovrebbe essere vivace e chiara, utilizzando grafiche nitide e sovrapposizioni di testo per semplificare informazioni complesse, con uno stile audio incoraggiante e facile da seguire. Utilizza la funzione di testo-a-video di HeyGen per garantire una comunicazione accurata e d'impatto dei benefici.
Produci un video di onboarding conciso di 30 secondi per i team HR per introdurre le iniziative chiave di benessere durante l'orientamento iniziale, evidenziando come questi programmi contribuiscano alla soddisfazione complessiva dei dipendenti e all'efficienza dei costi. Il design visivo dovrebbe essere professionale ma accogliente, utilizzando i Template e le scene di HeyGen per garantire un aspetto coerente e di alta qualità, accompagnato da una traccia di sottofondo rilassante. Questo video comunicherà efficacemente la proposta di valore dei programmi di benessere in un formato breve e d'impatto.
Crea un video di benessere di 75 secondi potenziato dall'AI, rivolto ai dipendenti attuali e potenziali, condividendo testimonianze ispiratrici sul successo e la scalabilità dei programmi di benessere dell'azienda. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere autentico e motivazionale, incorporando un mix di filmati realistici dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per trasmettere esperienze genuine, completato da musica edificante. Questo video intende costruire fiducia e incoraggiare una partecipazione più ampia mostrando benefici reali.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Contenuti Scalabili per Programmi di Benessere.
Produci senza sforzo una vasta gamma di moduli per programmi di benessere e raggiungi tutti i nuovi assunti con contenuti video coerenti e di alta qualità.
Aumenta il Coinvolgimento e la Ritenzione nell'Onboarding.
Migliora la partecipazione e la ritenzione delle conoscenze dei nuovi assunti nei programmi di benessere attraverso video di onboarding coinvolgenti potenziati dall'AI.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare i team HR a creare video di onboarding coinvolgenti per i programmi di benessere per i nuovi assunti?
HeyGen consente ai team HR di creare rapidamente video di onboarding professionali e coinvolgenti per i programmi di benessere. Utilizzando avatar video AI e un generatore di testo-a-video, puoi facilmente trasformare i copioni in contenuti visivamente ricchi, promuovendo una cultura aziendale positiva e incoraggiando abitudini salutari fin dal primo giorno.
Cosa rende HeyGen una soluzione efficiente per scalare i video di onboarding dei dipendenti?
HeyGen offre una scalabilità senza pari per i video di onboarding dei dipendenti sfruttando la tecnologia video AI. La nostra piattaforma consente una rapida creazione e aggiornamento dei contenuti utilizzando avatar AI, riducendo significativamente i tempi e i costi di produzione, garantendo al contempo moduli di microlearning coerenti e di alta qualità per tutti i nuovi assunti.
HeyGen può personalizzare i video di benessere potenziati dall'AI per riflettere il brand della nostra azienda?
Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di personalizzare i video di benessere potenziati dall'AI con il logo, i colori e i messaggi specifici della tua azienda. Questo assicura che ogni video di onboarding personalizzato si integri perfettamente nella tua cultura aziendale e nei programmi di benessere esistenti.
HeyGen offre template per video di formazione AI adatti all'onboarding dei dipendenti?
Sì, HeyGen dispone di una varietà di template e scene professionali progettati per semplificare la creazione di video di formazione AI per l'onboarding dei dipendenti. Questi template forniscono una solida base, permettendo agli utenti di produrre rapidamente contenuti d'impatto per i nuovi assunti, anche senza un'esperienza estesa di editing video.