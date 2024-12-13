Crea Video di Onboarding per Programmi di Benessere con l'AI

Aumenta il coinvolgimento dei nuovi assunti nei programmi di benessere. Crea video di onboarding personalizzati in modo efficiente con gli avatar AI di HeyGen.

504/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un modulo di microlearning dinamico di 45 secondi come video di onboarding coinvolgente per tutti i dipendenti, spiegando come utilizzare aspetti specifici del programma di benessere per il benessere personalizzato. La presentazione visiva dovrebbe essere vivace e chiara, utilizzando grafiche nitide e sovrapposizioni di testo per semplificare informazioni complesse, con uno stile audio incoraggiante e facile da seguire. Utilizza la funzione di testo-a-video di HeyGen per garantire una comunicazione accurata e d'impatto dei benefici.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di onboarding conciso di 30 secondi per i team HR per introdurre le iniziative chiave di benessere durante l'orientamento iniziale, evidenziando come questi programmi contribuiscano alla soddisfazione complessiva dei dipendenti e all'efficienza dei costi. Il design visivo dovrebbe essere professionale ma accogliente, utilizzando i Template e le scene di HeyGen per garantire un aspetto coerente e di alta qualità, accompagnato da una traccia di sottofondo rilassante. Questo video comunicherà efficacemente la proposta di valore dei programmi di benessere in un formato breve e d'impatto.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di benessere di 75 secondi potenziato dall'AI, rivolto ai dipendenti attuali e potenziali, condividendo testimonianze ispiratrici sul successo e la scalabilità dei programmi di benessere dell'azienda. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere autentico e motivazionale, incorporando un mix di filmati realistici dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per trasmettere esperienze genuine, completato da musica edificante. Questo video intende costruire fiducia e incoraggiare una partecipazione più ampia mostrando benefici reali.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Onboarding per Programmi di Benessere

Crea facilmente video di onboarding per programmi di benessere potenziati dall'AI che catturano l'attenzione dei nuovi assunti, semplificano i processi HR e promuovono una cultura aziendale sana.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione e Seleziona un Avatar AI
Redigi contenuti accattivanti per il tuo programma di benessere. Poi, scegli tra una vasta gamma di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio, rendendo i tuoi video di formazione AI per l'onboarding dei dipendenti coinvolgenti e relazionabili.
2
Step 2
Applica la Tua Identità di Brand
Personalizza il tuo video con controlli di branding personalizzati, inclusi il logo e i colori della tua azienda. Utilizza template professionali per garantire un'esperienza di onboarding personalizzata che si allinei con la cultura della tua azienda.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Voiceover
Arricchisci il tuo video utilizzando l'ampia libreria multimediale o carica i tuoi asset. Genera voiceover dal suono naturale per creare video di onboarding coinvolgenti che comunichino chiaramente i dettagli del programma di benessere ai nuovi assunti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Assicurati l'accessibilità aggiungendo sottotitoli/caption automatici. Scegli il rapporto d'aspetto desiderato ed esporta i tuoi video di onboarding dei dipendenti di alta qualità, pronti per essere condivisi con i nuovi assunti e i team HR.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci i Concetti di Benessere per i Nuovi Assunti

.

Traduci informazioni complesse sulla salute e il benessere in video facili da comprendere e coinvolgenti per l'onboarding dei nuovi dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare i team HR a creare video di onboarding coinvolgenti per i programmi di benessere per i nuovi assunti?

HeyGen consente ai team HR di creare rapidamente video di onboarding professionali e coinvolgenti per i programmi di benessere. Utilizzando avatar video AI e un generatore di testo-a-video, puoi facilmente trasformare i copioni in contenuti visivamente ricchi, promuovendo una cultura aziendale positiva e incoraggiando abitudini salutari fin dal primo giorno.

Cosa rende HeyGen una soluzione efficiente per scalare i video di onboarding dei dipendenti?

HeyGen offre una scalabilità senza pari per i video di onboarding dei dipendenti sfruttando la tecnologia video AI. La nostra piattaforma consente una rapida creazione e aggiornamento dei contenuti utilizzando avatar AI, riducendo significativamente i tempi e i costi di produzione, garantendo al contempo moduli di microlearning coerenti e di alta qualità per tutti i nuovi assunti.

HeyGen può personalizzare i video di benessere potenziati dall'AI per riflettere il brand della nostra azienda?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di personalizzare i video di benessere potenziati dall'AI con il logo, i colori e i messaggi specifici della tua azienda. Questo assicura che ogni video di onboarding personalizzato si integri perfettamente nella tua cultura aziendale e nei programmi di benessere esistenti.

HeyGen offre template per video di formazione AI adatti all'onboarding dei dipendenti?

Sì, HeyGen dispone di una varietà di template e scene professionali progettati per semplificare la creazione di video di formazione AI per l'onboarding dei dipendenti. Questi template forniscono una solida base, permettendo agli utenti di produrre rapidamente contenuti d'impatto per i nuovi assunti, anche senza un'esperienza estesa di editing video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo