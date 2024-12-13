Crea Video Coinvolgenti di Panoramica del Kit di Benvenuto Istantaneamente

Migliora il coinvolgimento e la fidelizzazione dei dipendenti. Produci rapidamente video di onboarding coinvolgenti utilizzando i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 45 secondi "onboarding" specificamente progettato per i membri del team remoto, delineando i componenti chiave del loro kit di benvenuto fisico. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e istruttivo con sovrapposizioni di testo chiare, utilizzando la funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen e sottotitoli per garantire accessibilità e chiarezza.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 30 secondi "di benvenuto" rivolto ai professionisti delle risorse umane che mirano a incrementare significativamente il coinvolgimento dei nuovi dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere ispirante ed energico, mostrando i valori del marchio attraverso i modelli e le scene di HeyGen, completato da filmati di repertorio accattivanti dalla libreria multimediale/supporto stock per creare un'impressione positiva immediata.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video conciso di 50 secondi "onboarding dei dipendenti" che funge da guida rapida al kit di benvenuto e ai primi passi immediati per i nuovi membri del team. Impiega uno stile visivo diretto e orientato all'azione, utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per ottimizzare per varie piattaforme interne, garantendo un'efficace consegna delle informazioni essenziali.
step preview
Copia il prompt
step preview
Incolla nella casella di Creazione
step preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Panoramica del Kit di Benvenuto

Ottimizza l'esperienza dei nuovi assunti creando video di panoramica del kit di benvenuto professionali e coinvolgenti senza sforzo con HeyGen.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo o incollando il tuo script di panoramica del kit di benvenuto. La capacità di "Testo-a-video da script" di HeyGen ti consente di trasformare il tuo testo direttamente in dialogo parlato, avviando la creazione del tuo video di onboarding.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e i Visual
Dai vita al tuo script scegliendo da una vasta libreria di "avatar AI" per presentare la tua panoramica del kit di benvenuto. Completa l'avatar scelto con visual adatti dalla libreria multimediale o carica i tuoi asset.
3
Step 3
Personalizza Branding e Voce
Rafforza l'identità della tua azienda applicando il tuo logo e i colori del marchio utilizzando i "Controlli di branding (logo, colori)". Migliora la chiarezza con la "Generazione vocale" professionale per la narrazione o informazioni supplementari.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video del Kit di Benvenuto
Finalizza il tuo video aggiungendo "Sottotitoli" per l'accessibilità. Utilizza il "Ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni" per generare il tuo video di panoramica del kit di benvenuto nel formato perfetto per qualsiasi piattaforma, assicurando che il tuo video di benvenuto sia pronto per i nuovi assunti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e Motiva i Nuovi Assunti con Video AI

Crea video di benvenuto stimolanti che trasmettono efficacemente la cultura e i valori aziendali, favorendo un'esperienza iniziale positiva per i nuovi dipendenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding dei dipendenti coinvolgenti?

Il generatore di video AI di HeyGen semplifica la produzione di video di onboarding dei dipendenti professionali convertendo gli script in contenuti coinvolgenti. Puoi sfruttare la nostra vasta libreria di modelli di video di onboarding per accogliere rapidamente i nuovi assunti, garantendo un messaggio coerente e l'integrazione del marchio.

Quali sono i principali vantaggi dell'utilizzo del video per i video di panoramica del kit di benvenuto?

Utilizzare il video per i video di panoramica del kit di benvenuto aumenta significativamente il coinvolgimento dei dipendenti e aiuta i nuovi assunti a comprendere rapidamente la cultura aziendale. Immagini coinvolgenti e spiegazioni chiare portano a una migliore comprensione e possono migliorare la fidelizzazione dei dipendenti fin dal primo giorno.

Posso personalizzare i video di benvenuto creati con HeyGen per adattarli al branding della mia azienda?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding robusti per garantire che i tuoi video di benvenuto si allineino perfettamente con la cultura della tua azienda. Puoi incorporare il tuo logo e i colori del marchio, e persino utilizzare avatar AI personalizzati per trasmettere messaggi personalizzati dal tuo team di leadership, tutto generato da semplice testo-a-video.

È possibile convertire documenti di formazione esistenti in video di onboarding dinamici utilizzando HeyGen?

Sì, HeyGen ti consente di trasformare facilmente documenti di formazione statici in video di onboarding dinamici. La nostra piattaforma supporta la conversione da documento a video, rendendo semplice creare video tutorial e contenuti video di onboarding completi fornendo semplicemente il tuo script o testo esistente.

