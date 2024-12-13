Crea Video Coinvolgenti di Panoramica del Kit di Benvenuto Istantaneamente
Migliora il coinvolgimento e la fidelizzazione dei dipendenti. Produci rapidamente video di onboarding coinvolgenti utilizzando i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video informativo di 45 secondi "onboarding" specificamente progettato per i membri del team remoto, delineando i componenti chiave del loro kit di benvenuto fisico. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e istruttivo con sovrapposizioni di testo chiare, utilizzando la funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen e sottotitoli per garantire accessibilità e chiarezza.
Produci un video dinamico di 30 secondi "di benvenuto" rivolto ai professionisti delle risorse umane che mirano a incrementare significativamente il coinvolgimento dei nuovi dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere ispirante ed energico, mostrando i valori del marchio attraverso i modelli e le scene di HeyGen, completato da filmati di repertorio accattivanti dalla libreria multimediale/supporto stock per creare un'impressione positiva immediata.
Progetta un video conciso di 50 secondi "onboarding dei dipendenti" che funge da guida rapida al kit di benvenuto e ai primi passi immediati per i nuovi membri del team. Impiega uno stile visivo diretto e orientato all'azione, utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per ottimizzare per varie piattaforme interne, garantendo un'efficace consegna delle informazioni essenziali.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento e la Fidelizzazione con l'AI.
Sfrutta i video AI per rendere i kit di benvenuto e la formazione di onboarding più interattivi e memorabili, migliorando la fidelizzazione dei nuovi assunti.
Scala i Corsi di Onboarding per una Portata Globale.
Produci facilmente un alto volume di video di onboarding coinvolgenti, garantendo una consegna coerente delle informazioni a tutti i nuovi assunti a livello globale.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding dei dipendenti coinvolgenti?
Il generatore di video AI di HeyGen semplifica la produzione di video di onboarding dei dipendenti professionali convertendo gli script in contenuti coinvolgenti. Puoi sfruttare la nostra vasta libreria di modelli di video di onboarding per accogliere rapidamente i nuovi assunti, garantendo un messaggio coerente e l'integrazione del marchio.
Quali sono i principali vantaggi dell'utilizzo del video per i video di panoramica del kit di benvenuto?
Utilizzare il video per i video di panoramica del kit di benvenuto aumenta significativamente il coinvolgimento dei dipendenti e aiuta i nuovi assunti a comprendere rapidamente la cultura aziendale. Immagini coinvolgenti e spiegazioni chiare portano a una migliore comprensione e possono migliorare la fidelizzazione dei dipendenti fin dal primo giorno.
Posso personalizzare i video di benvenuto creati con HeyGen per adattarli al branding della mia azienda?
Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding robusti per garantire che i tuoi video di benvenuto si allineino perfettamente con la cultura della tua azienda. Puoi incorporare il tuo logo e i colori del marchio, e persino utilizzare avatar AI personalizzati per trasmettere messaggi personalizzati dal tuo team di leadership, tutto generato da semplice testo-a-video.
È possibile convertire documenti di formazione esistenti in video di onboarding dinamici utilizzando HeyGen?
Sì, HeyGen ti consente di trasformare facilmente documenti di formazione statici in video di onboarding dinamici. La nostra piattaforma supporta la conversione da documento a video, rendendo semplice creare video tutorial e contenuti video di onboarding completi fornendo semplicemente il tuo script o testo esistente.