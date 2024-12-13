Crea Video di Base sul Merchandising Visivo con AI

Crea rapidamente video d'impatto per display al dettaglio e narrazione visiva utilizzando l'efficiente funzione Text-to-video di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 45 secondi per aspiranti professionisti del retail e studenti di merchandising, dimostrando tecniche essenziali di layout del negozio. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e professionale con musica strumentale calma e una voce fuori campo precisa generata tramite la funzione Text-to-video di HeyGen per fornire consigli chiari e praticabili sui display al dettaglio.
Prompt di Esempio 2
Produci un video vivace di 30 secondi specificamente per marketer e strateghi del brand, esplorando le principali intuizioni sulla psicologia del colore per il merchandising visivo. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere coinvolgente e dinamico con transizioni vivaci e un attore vocale AI coinvolgente, sfruttando i Template e le scene di HeyGen per una narrazione visiva accattivante.
Prompt di Esempio 3
Progetta una guida pratica di 50 secondi per il personale al dettaglio di livello base e i visual merchandiser in formazione, coprendo la gestione di base dei manichini e il posizionamento efficace dei prodotti nei display al dettaglio. Il video necessita di uno stile visivo semplice e passo-passo con audio istruttivo amichevole, sfruttando appieno i Sottotitoli/caption di HeyGen per garantire che ogni dettaglio sia facilmente compreso.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Base sul Merchandising Visivo

Produci rapidamente tutorial e guide coinvolgenti sul merchandising visivo con i potenti strumenti di creazione video AI di HeyGen, perfetti per marketer e professionisti del retail.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia il tuo video di merchandising visivo scegliendo tra una varietà di modelli e scene progettati professionalmente per contenuti educativi. Questo semplifica la tua configurazione iniziale, fornendo una solida base per la tua guida ai display al dettaglio.
2
Step 2
Personalizza la Tua Scena
Personalizza il tuo video aggiungendo scene personalizzabili e selezionando tra una vasta gamma di avatar AI. Dai vita alla tua narrazione visiva integrando elementi visivi rilevanti e personaggi dinamici.
3
Step 3
Genera il Tuo Script
Trasforma il tuo testo in una narrazione coinvolgente utilizzando la capacità Text-to-video di HeyGen. Affina la voce fuori campo per garantire istruzioni chiare e professionali per i tuoi video di merchandising visivo.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza la tua produzione utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme. Condividi facilmente i tuoi video di layout del negozio di alta qualità sui canali desiderati.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Contenuti Coinvolgenti di Merchandising Visivo per i Social Media

Genera rapidamente consigli di merchandising visivo accattivanti e video di display al dettaglio per i social media per attrarre ed educare un ampio pubblico di marketer e professionisti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen assistere nella creazione di video di base sul merchandising visivo?

HeyGen consente a marketer e professionisti del retail di creare video di base sul merchandising visivo utilizzando modelli video guidati dall'AI. La nostra piattaforma semplifica la narrazione visiva, permettendoti di produrre rapidamente contenuti coinvolgenti per display al dettaglio e tutorial sulle vetrine.

Gli strumenti AI di HeyGen possono migliorare la produzione di video di merchandising visivo?

Assolutamente. Gli strumenti AI di HeyGen migliorano significativamente i video di merchandising visivo offrendo Avatar AI realistici e Attori Vocali AI. Queste funzionalità danno vita ai tuoi video di layout del negozio e alle guide sulla gestione dei manichini con una presentazione professionale, risparmiando tempo e risorse.

Qual è il ruolo del Generatore di Testo in Video Gratuito di HeyGen nello sviluppo di contenuti di merchandising visivo?

Il Generatore di Testo in Video Gratuito di HeyGen è centrale per creare efficientemente contenuti di merchandising visivo. Puoi trasformare script su intuizioni di psicologia del colore o tecniche di illuminazione in video dinamici con scene personalizzabili, rendendo concetti complessi facili da comprendere per il tuo pubblico.

Come supportano i modelli personalizzabili di HeyGen i professionisti del retail nella narrazione visiva?

HeyGen offre una vasta gamma di modelli personalizzabili e controlli di branding progettati per aiutare i professionisti del retail a eccellere nella narrazione visiva. Questi modelli possono essere adattati per vari display al dettaglio, garantendo che i tuoi video di merchandising visivo mantengano un'immagine di marca coerente e professionale.

