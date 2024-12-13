Crea Video di Formazione sull'Identità Visiva in Modo Rapido e Facile

Trasforma rapidamente le tue linee guida del brand in contenuti coinvolgenti. Potenzia il tuo team per padroneggiare l'identità visiva con gli avatar AI di HeyGen.

445/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo professionale di 45 secondi che spieghi l'importanza cruciale delle linee guida del brand per mantenere un'identità di marca coerente, rivolto a responsabili marketing e team di comunicazione aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e autorevole, con esempi di buon e cattivo uso del brand, supportati da una voce narrante chiara e informativa. Impiega gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni in modo coinvolgente e credibile.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo completo di 90 secondi che dettagli il tipico processo cliente per lo sviluppo di un'identità visiva, dalla chiamata di scoperta iniziale alla consegna dei materiali finali, per designer freelance e agenzie creative. Questo video dovrebbe adottare una narrazione passo-passo con transizioni fluide e una voce amichevole e coinvolgente, delineando chiaramente ogni fase. Sfrutta la funzione di HeyGen Text-to-video from script per generare senza sforzo il flusso narrativo.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale elegante di 30 secondi che enfatizzi la Direzione Creativa efficace e l'uso strategico dei template per ottimizzare la creazione di asset di marca, rivolto a professionisti del marketing. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce, moderno ed energico, mostrando rapide trasformazioni di vari materiali di marketing. Incorpora il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare rapidamente gli esempi visivi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione sull'Identità Visiva

Produci efficacemente video di formazione coinvolgenti per comunicare l'identità visiva del tuo brand, garantendo coerenza e chiarezza su tutti i punti di contatto con HeyGen.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Delinea le linee guida del tuo brand e i contenuti di formazione. Usa la funzione Text-to-video from script di HeyGen per convertire senza sforzo i tuoi contenuti scritti in video, formando la base della tua formazione sull'identità visiva.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona tra una gamma di template e scene che si allineano con la tua identità visiva e l'estetica del brand. Questo aiuta a stabilire la base visiva per la tua formazione, rafforzando i template del tuo brand.
3
Step 3
Aggiungi Presentatori Coinvolgenti
Dai vita alla tua formazione selezionando e personalizzando avatar AI per presentare i tuoi concetti di identità visiva. Questo personalizza l'esperienza di apprendimento e comunica efficacemente la tua Direzione Creativa.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di formazione sfruttando le opzioni di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen. Assicurati che i tuoi materiali finali siano pronti per la distribuzione su varie piattaforme, rafforzando costantemente l'identità del tuo brand.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci aggiornamenti concisi delle linee guida del brand

.

Genera brevi clip video d'impatto per condividere rapidamente suggerimenti, aggiornamenti o esempi di linee guida del brand su piattaforme interne in modo efficiente.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione sull'identità visiva?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di formazione sull'identità visiva trasformando i testi in contenuti coinvolgenti con avatar AI. Sfrutta template personalizzabili e controlli di branding per garantire che ogni video si allinei perfettamente con la tua identità di marca e le linee guida visive stabilite.

Quali strumenti offre HeyGen per mantenere le linee guida del brand?

HeyGen fornisce robusti controlli di branding, permettendoti di integrare senza problemi il tuo logo, i colori del brand e i font personalizzati in ogni video. Questo assicura che tutta la tua direzione creativa e le linee guida del brand siano applicate in modo coerente su tutti i materiali finali.

HeyGen può facilitare la spiegazione del concetto di Design dell'Identità Visiva?

Sebbene HeyGen si concentri sulla creazione di video, può migliorare significativamente le tue presentazioni di Design dell'Identità Visiva. Puoi trasformare le tue note di Creazione del Concetto e i moodboard in spiegazioni video dinamiche, utilizzando template professionali e media diversi per articolare efficacemente la tua direzione creativa.

Come semplifica HeyGen il processo cliente per i materiali visivi?

HeyGen semplifica il processo cliente consentendo la produzione rapida di spiegazioni video di alta qualità per varie fasi, dagli approfondimenti della Chiamata di Scoperta al confezionamento dei materiali finali. Crea rapidamente contenuti su misura per il tuo pubblico di riferimento, migliorando la chiarezza e accelerando la consegna del progetto.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo