Crea video di orientamento personalizzati coinvolgenti per semplificare il check-in e migliorare la sicurezza, utilizzando i potenti controlli di branding di HeyGen.

Sviluppa un video informativo di 60 secondi per i responsabili delle strutture e i professionisti delle risorse umane, dimostrando come creare video di orientamento personalizzati che semplificano il check-in. L'estetica visiva dovrebbe essere chiara e rassicurante, con una narrazione calma e autorevole. Sottolinea la facilità di generare questi video cruciali con la capacità di testo-a-video da script di HeyGen, garantendo accessibilità e chiarezza aggiungendo sottotitoli per un pubblico diversificato.
Prompt di Esempio 2
Crea un video conciso di 30 secondi rivolto ai team di sicurezza aziendale e agli ufficiali di conformità, illustrando come i video di portavoce generati dall'AI possano comunicare efficacemente i protocolli di sicurezza essenziali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere autorevole e diretto, con un tono serio ma coinvolgente. Mostra come i diversi modelli e scene di HeyGen possano essere combinati con il supporto della libreria multimediale/stock per produrre messaggi d'impatto e coerenti rapidamente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video dinamico di 40 secondi per gli amministratori d'ufficio e i responsabili IT, evidenziando la potenza degli strumenti alimentati dall'AI per automatizzare i registri dei visitatori. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e user-friendly, accompagnato da una voce esplicativa fluida. Illustra come HeyGen consenta agli utenti di creare questi video informativi vitali, con la flessibilità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni per vari display digitali, con protagonisti avatar AI professionali.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Gestione dei Visitatori

Produci rapidamente video di orientamento professionali e alimentati dall'AI per il tuo sistema di gestione dei visitatori, migliorando la sicurezza e semplificando il check-in.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inserisci il messaggio di orientamento dei visitatori desiderato nel generatore di testo-a-video da script. Questo costituisce la base per il tuo contenuto personalizzato.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e la Scena
Seleziona un avatar AI coinvolgente per essere il tuo portavoce virtuale e personalizza la scena per allinearla perfettamente con l'estetica del tuo marchio.
3
Step 3
Applica Branding e Sottotitoli
Migliora i tuoi video personalizzati con i controlli di branding aziendale per mantenere la coerenza e garantire l'accessibilità aggiungendo sottotitoli chiari.
4
Step 4
Esporta e Integra
Esporta il tuo Video di Orientamento Personalizzato nel rapporto d'aspetto ottimale per un'integrazione senza soluzione di continuità nella tua segnaletica digitale o sistema di gestione dei visitatori.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video di Segnaletica Digitale d'Impatto

Produci rapidamente video informativi accattivanti per la segnaletica digitale, guidando i visitatori e migliorando la loro esperienza in loco.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di gestione dei visitatori personalizzati per la mia azienda?

HeyGen ti consente di creare video di gestione dei visitatori personalizzati con Avatar AI, permettendoti di personalizzare script, avatar e scene con un'interfaccia intuitiva. Questo rende facile produrre video di orientamento unici su misura per il tuo marchio e specifici protocolli di sicurezza.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per creare video di orientamento d'impatto?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per i tuoi video di orientamento, permettendoti di adattare gli script, selezionare tra diversi Avatar AI e progettare scene coinvolgenti. Puoi anche aggiungere il logo del tuo marchio, i colori e includere sottotitoli e traduzioni per garantire che i tuoi video personalizzati siano efficaci e accessibili a tutti i visitatori.

Come gli strumenti alimentati dall'AI di HeyGen semplificano il check-in dei visitatori e migliorano la sicurezza?

Gli strumenti alimentati dall'AI di HeyGen ti aiutano a creare video coinvolgenti per il tuo sistema di gestione dei visitatori, migliorando significativamente i protocolli di sicurezza e semplificando il check-in. Questi video personalizzati possono essere distribuiti su segnaletica digitale per fornire istruzioni chiare e coerenti e automatizzare i registri dei visitatori, garantendo un'esperienza fluida e sicura.

Posso generare video di portavoce generati dall'AI per i nostri contenuti di gestione dei visitatori?

Sì, HeyGen ti consente di generare facilmente video di portavoce di alta qualità generati dall'AI utilizzando i suoi avanzati Avatar AI e un generatore di testo-a-video gratuito. Basta inserire il tuo script e HeyGen darà vita ai tuoi messaggi di gestione dei visitatori con un portavoce realistico, rendendo la tua comunicazione più coinvolgente.

