Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video professionale di 45 secondi, rivolto a responsabili marketing e strateghi di marca, mostrando diversi tipi di video adatti a una solida strategia di video marketing. Impiega uno stile visivo dinamico e immagini coinvolgenti, con un avatar AI per presentare approfondimenti chiave sulla strategia.
Prompt di Esempio 2
Crea un video ispiratore di 60 secondi rivolto a registi, narratori digitali ed educatori, illustrando tecniche di narrazione video d'impatto attraverso uno stile visivo cinematografico e musica emotiva. Assicurati l'accessibilità e una maggiore portata generando automaticamente sottotitoli con HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video vivace di 30 secondi per gestori di social media e influencer, dettagliando strategie efficaci di creazione di contenuti per varie piattaforme social. Usa uno stile visivo contemporaneo e veloce con un design sonoro nitido, evidenziando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per l'ottimizzazione delle piattaforme.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video Strategici per i Contenuti

Trasforma le tue idee in contenuti video strategici. Questa guida ti mostrerà come pianificare, produrre e distribuire video che risuonano con il tuo pubblico e raggiungono i tuoi obiettivi.

1
Step 1
Crea il Tuo Piano di Contenuti Video
Sviluppa la tua "pianificazione dei contenuti video" definendo i tuoi obiettivi e il pubblico di riferimento. Redigi uno script dettagliato per garantire che il tuo messaggio sia chiaro, quindi sfrutta la funzione "testo-a-video da script" di HeyGen per generare istantaneamente un video di base.
2
Step 2
Seleziona Immagini e Voce
Migliora l'impatto del tuo video scegliendo "elementi visivi" accattivanti e tipi di video adatti. Seleziona un "avatar AI" coinvolgente che rappresenti il tuo brand, o utilizza la generazione di voiceover per aggiungere un tocco personalizzato ai tuoi contenuti.
3
Step 3
Applica Branding e Rifinisci
Rafforza la tua "consapevolezza del brand" incorporando "controlli di branding" personalizzati come loghi e colori del brand. Aggiungi "sottotitoli" chiari per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento su diverse piattaforme social.
4
Step 4
Esporta per una Distribuzione Efficace
Ottimizza i tuoi sforzi di "video marketing" per varie piattaforme. Usa il "ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni" per garantire che i tuoi contenuti video finali appaiano professionali e coinvolgenti su tutti i canali, pronti per essere scoperti dal tuo pubblico.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

Produci testimonianze autentiche e persuasive dei clienti con video AI per costruire fiducia e rafforzare la reputazione del tuo brand.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di contenuti video coinvolgenti?

HeyGen consente agli utenti di creare facilmente contenuti video professionali trasformando script in video con avatar AI realistici ed elementi visivi dinamici. Questo permette una narrazione video efficace per una maggiore consapevolezza del brand senza una produzione complessa, semplificando la creazione dei contenuti.

Quali strumenti offre HeyGen per sviluppare una solida strategia di contenuti video?

HeyGen fornisce strumenti robusti per supportare la tua strategia di contenuti video, permettendoti di generare diversi tipi di video adatti a varie piattaforme social. Il ridimensionamento del rapporto d'aspetto assicura che i tuoi sforzi di video marketing siano ottimizzati per ogni canale, migliorando la pianificazione complessiva dei contenuti video.

Quanto velocemente posso creare contenuti video da uno script utilizzando HeyGen?

HeyGen semplifica il processo di creazione dei contenuti trasformando istantaneamente i tuoi script in contenuti video rifiniti con generazione avanzata di testo-a-video e voiceover. Questo riduce significativamente i tempi di produzione, rendendo efficiente la generazione di video di alta qualità per qualsiasi scopo.

HeyGen supporta la personalizzazione del branding per mantenere un'identità visiva coerente?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding completi per garantire che i tuoi contenuti video siano perfettamente allineati con l'identità del tuo brand. Puoi facilmente incorporare il tuo logo, i colori del brand e sfruttare modelli personalizzabili per creare elementi visivi unici che migliorano la consapevolezza del brand.

