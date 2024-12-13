Crea Video di Rilascio Versione: Condividi Nuove Funzionalità Velocemente

Genera istantaneamente video di aggiornamento prodotto e note di rilascio coinvolgenti con la potente capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un dinamico video clip di 30 secondi condivisibile sui social media per annunciare il rilascio di una nuova versione, rivolto a potenziali utenti con uno stile visivo alla moda e musica moderna, sfruttando i Template e le scene di HeyGen per una produzione rapida e d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di storytelling di prodotto di 60 secondi per stakeholder e nuovi utenti, dettagliando l'evoluzione e il valore di una collezione di video di prodotto con uno stile visivo professionale e audio narrativo ispiratore, migliorando il messaggio attraverso la generazione di Voiceover di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video demo istruttivo di 90 secondi flessibile per utenti tecnici, spiegando un miglioramento chiave menzionato nelle note di rilascio, con un approccio visivo chiaro e calmo e musica di sottofondo che completa una narrazione precisa, garantendo l'accessibilità utilizzando i Sottotitoli/caption di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Rilascio Versione

Mostra rapidamente i tuoi ultimi aggiornamenti di prodotto e nuove funzionalità con video coinvolgenti e condivisibili, progettati per informare e coinvolgere efficacemente il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Delinea le nuove funzionalità o aggiornamenti del tuo prodotto. Scrivi uno script chiaro e conciso che evidenzi i benefici chiave, pronto per la produzione utilizzando la nostra capacità di trasformare il testo in video da script.
2
Step 2
Registra o Seleziona i Visual
Cattura walkthrough e dimostrazioni del prodotto utilizzando il registratore webcam e schermo integrato, o seleziona scene e media predefiniti per spiegare visivamente la tua registrazione dello schermo per video di prodotto.
3
Step 3
Migliora e Brandizza il Tuo Video
Applica il tuo branding unico con loghi e colori personalizzabili utilizzando i controlli di Branding per mantenere un aspetto coerente. Aggiungi generazione di voiceover professionale e sottotitoli per elevare il tuo storytelling di prodotto.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Rilascio
Finalizza il tuo video sfruttando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme. Genera clip video condivisibili e link diretti per distribuire i tuoi video di rilascio versione sui social media e canali interni.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Annunci di Funzionalità ad Alto Impatto

Crea rapidamente annunci video coinvolgenti per annunciare efficacemente nuove funzionalità e versioni di prodotto, stimolando interesse e adozione in modo efficiente.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di aggiornamento prodotto e annunci di nuove funzionalità?

HeyGen ti permette di creare senza sforzo "video di aggiornamento prodotto" e annunci di "nuove funzionalità" coinvolgenti con avatar AI e capacità di trasformare il testo in video. Puoi generare rapidamente video di "note di rilascio", assicurando che il tuo pubblico sia sempre informato sulle tue ultime offerte.

HeyGen può aiutare a creare video demo flessibili con capacità di registrazione dello schermo?

Assolutamente, HeyGen ti consente di produrre "video demo flessibili" dinamici combinando la "registrazione dello schermo per video di prodotto" con un presentatore avatar AI. Utilizza il "registratore webcam e schermo" integrato per mostrare efficacemente la funzionalità del tuo prodotto.

Quali funzionalità offre HeyGen per rendere i video di prodotto condivisibili su varie piattaforme?

HeyGen rende i tuoi contenuti altamente "condivisibili" permettendoti di generare facilmente "clip video condivisibili" con rapporti d'aspetto personalizzabili e opzioni di esportazione. Puoi aggiungere sottotitoli e controlli di branding per assicurarti che i tuoi "video di prodotto" siano ottimizzati per i social media e una distribuzione più ampia.

Come può HeyGen migliorare lo storytelling di prodotto e consolidare le collezioni di video?

HeyGen migliora significativamente il tuo "storytelling di prodotto" permettendoti di creare contenuti coerenti e brandizzati utilizzando avatar AI e template personalizzabili. Organizza tutti i tuoi materiali di marketing in "collezioni di video di prodotto" coese, semplificando la gestione e la distribuzione dei contenuti.

