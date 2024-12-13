Crea Video di Configurazione dei Fornitori Velocemente con l'AI

Semplifica i processi di gestione dei fornitori con video how-to personalizzabili, potenziati dai Modelli e scene efficienti di HeyGen per una creazione rapida.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video 'how-to' completo di 60 secondi rivolto ai fornitori esistenti che necessitano di una guida dettagliata per aggiornare le loro informazioni sul portale fornitori. Il video dovrebbe adottare uno stile tutorial professionale, combinando registrazioni dello schermo con la spiegazione di un avatar AI, il tutto supportato da 'Sottotitoli/didascalie' precisi generati dalla funzione 'Testo-a-video da script' per garantire che ogni passaggio nei 'processi di gestione dei fornitori' sia compreso.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video promozionale convincente di 30 secondi rivolto ai 'team HR' e ai responsabili degli acquisti, mostrando come 'creare video di configurazione dei fornitori' possa ridurre significativamente il 'tempo di onboarding'. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e basato su infografiche, utilizzando un 'Attore vocale AI' autorevole per evidenziare i guadagni di efficienza e dimostrare il risultato professionale ottenibile con 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video tutorial informativo di 50 secondi per aziende con fornitori globali diversi, concentrandosi su procedure di configurazione personalizzate e supportando 'più lingue'. Questo video dovrebbe trasmettere visivamente flessibilità con 'Modelli e scene' dinamici e presentare 'avatar AI' che parlano in varie lingue, completati da 'Sottotitoli/didascalie' per garantire chiarezza per ogni partner internazionale, evidenziando la potenza dei 'modelli video guidati dall'AI' per una portata globale.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Configurazione dei Fornitori

Crea rapidamente guide di onboarding dei fornitori chiare e professionali e video di formazione utilizzando il Generatore Video AI di HeyGen per semplificare la gestione dei fornitori.

1
Step 1
Seleziona un Modello Guidato dall'AI
Inizia il tuo progetto scegliendo tra una gamma di modelli video guidati dall'AI progettati professionalmente, perfetti per creare video di configurazione dei fornitori coinvolgenti.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Avatar AI
Personalizza il tuo contenuto istruttivo selezionando un avatar AI coinvolgente per fungere da presentatore sullo schermo, rendendo la tua formazione per i fornitori più dinamica.
3
Step 3
Genera una Voce Fuori Campo
Migliora la chiarezza e la professionalità utilizzando la funzione avanzata di generazione di voce fuori campo di HeyGen per aggiungere una narrazione dal suono naturale al tuo video.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Completa il tuo video di onboarding dei fornitori esportandolo nel rapporto d'aspetto desiderato, pronto per una distribuzione senza problemi ai nuovi fornitori.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica i Processi Complessi dei Fornitori

.

Trasforma facilmente processi di gestione dei fornitori complessi e formazione sul portale in tutorial video chiari e comprensibili potenziati dall'AI.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di configurazione dei fornitori?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di configurazione dei fornitori sfruttando modelli video guidati dall'AI e il nostro potente Generatore Video AI. Puoi produrre rapidamente video di formazione coinvolgenti e tutorial video per un onboarding dei fornitori efficiente, riducendo significativamente il tempo di onboarding.

Gli Avatar AI di HeyGen possono migliorare la formazione sul nostro portale fornitori?

Assolutamente. Gli Avatar AI realistici di HeyGen possono fornire formazione sul portale fornitori e video how-to in più lingue, garantendo una comunicazione chiara per i fornitori globali. Questa funzione aiuta i team HR a standardizzare i processi di gestione dei fornitori con visuali professionali e capacità di Attore vocale AI.

Quali funzionalità offre HeyGen per processi semplificati nell'onboarding dei fornitori?

HeyGen fornisce strumenti completi per creare video di configurazione dei fornitori di impatto che contribuiscono a processi semplificati per l'onboarding dei fornitori. Utilizza il Generatore di Sottotitoli AI, i controlli di branding personalizzati e una robusta libreria multimediale per garantire che i tuoi video istruttivi siano chiari, accessibili e in linea con l'identità della tua azienda.

Perché le aziende dovrebbero utilizzare HeyGen per video how-to e video istruttivi relativi alla gestione dei fornitori?

Le aziende dovrebbero scegliere HeyGen per creare in modo efficiente video how-to e video istruttivi di alta qualità per i processi di gestione dei fornitori. La nostra piattaforma ti consente di produrre rapidamente tutorial video professionali, migliorando la chiarezza e la coerenza in tutte le fasi di configurazione e onboarding dei fornitori.

