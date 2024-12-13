crea video di coordinamento fornitori facilmente ed efficacemente

Riduci il tempo di onboarding e garantisci la conformità con video di qualità professionale generati da avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per garantire efficacemente la conformità in tutte le operazioni dei fornitori, genera un video di formazione professionale di 60 secondi rivolto ai fornitori esistenti, dettagliando le politiche aggiornate. Il contenuto di questi video di formazione critici dovrebbe presentare uno stile visivo autorevole ma accessibile, incorporando elementi di branding e una traccia musicale di sottofondo chiara e composta. Assicurati la massima comprensione sfruttando i sottotitoli automatici di HeyGen per una maggiore chiarezza e accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Hai difficoltà a gestire e coordinare i tuoi fornitori in modo efficiente? Produci un video promozionale dinamico di 30 secondi rivolto ai team di approvvigionamento interni, evidenziando come il nostro sistema semplifica la gestione dei fornitori e consente agli utenti di creare video di coordinamento per varie esigenze. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno, veloce e coinvolgente con musica vivace e immagini professionali di stock, rapidamente costruito utilizzando i diversi modelli e scene di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Mostra i miglioramenti più recenti al nostro portale fornitori in un video informativo di 50 secondi progettato per tutti i fornitori, incoraggiandoli a inviare contenuti video più coinvolgenti con i nuovi strumenti. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo elegante e dimostrativo con una narrazione chiara e testo sullo schermo che evidenzia le nuove funzionalità. Semplifica la creazione di contenuti inserendo il tuo script dettagliato e trasformandolo in un video coinvolgente utilizzando la funzione Text-to-video from script di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Coordinamento Fornitori

Ottimizza l'onboarding e la comunicazione con video di coordinamento professionali e coinvolgenti, migliorando la conformità e riducendo lo sforzo manuale.

Step 1
Crea il Tuo Script
Sviluppa contenuti chiari e concisi per il tuo video di coordinamento fornitori, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per convertire facilmente il tuo testo in immagini coinvolgenti.
Step 2
Seleziona il Tuo Portavoce AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per rappresentare il tuo marchio e trasmettere il tuo messaggio con un tocco professionale, rendendo i tuoi contenuti video più incisivi.
Step 3
Integra Branding e Immagini
Applica l'identità unica del tuo marchio con controlli di branding personalizzati (logo, colori), aggiungendo loghi e colori. Arricchisci il tuo video con media pertinenti dalla libreria di stock e sottotitoli automatici per migliorare l'accessibilità.
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video di qualità professionale e utilizza le opzioni di esportazione di HeyGen, inclusa la ridimensionamento del rapporto d'aspetto, per assicurarti che sia pronto per una distribuzione senza problemi su tutte le tue piattaforme fornitori, ottimizzando la comunicazione.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Procedure Complesse per i Fornitori

Utilizza l'AI per semplificare procedure e politiche complesse per i fornitori in formati video facilmente comprensibili.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare l'onboarding dei fornitori?

HeyGen semplifica l'onboarding dei fornitori permettendoti di creare video di formazione coinvolgenti con modelli video potenziati dall'AI. Questo aiuta a ridurre il tempo di onboarding e garantisce che i fornitori comprendano rapidamente i tuoi processi e requisiti di conformità.

Quali tipi di video di coordinamento fornitori posso creare con HeyGen?

HeyGen ti consente di creare video di coordinamento fornitori di qualità professionale utilizzando avatar AI e script personalizzabili. Il nostro Generatore di Testo in Video trasforma i tuoi contenuti in una comunicazione visiva efficace per una gestione dei fornitori efficiente.

Come aiuta HeyGen a mantenere la coerenza del marchio e garantire la conformità nelle comunicazioni con i fornitori?

HeyGen ti aiuta a mantenere la coerenza del marchio attraverso elementi di branding personalizzabili e modelli. Puoi garantire la conformità consegnando costantemente messaggi chiari, arricchiti con funzionalità come sottotitoli automatici e avatar AI per affidabilità.

È facile produrre contenuti di formazione coinvolgenti per i fornitori con gli strumenti AI di HeyGen?

Sì, gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen rendono incredibilmente facile produrre contenuti di formazione coinvolgenti per i fornitori. Con funzionalità come avatar AI e sottotitoli automatici, puoi creare rapidamente video professionali che migliorano l'accessibilità e la ritenzione.

