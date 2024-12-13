Crea facilmente video di pitch VC con AI

Ispira gli investitori e ottieni finanziamenti senza sforzo. Trasforma il tuo pitch deck in un video professionale utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di pitch per investitori di 90 secondi progettato per catturare l'attenzione dei Venture Capitalist in cerca di soluzioni innovative e ottenere finanziamenti. Sviluppa una narrazione guidata dalla storia utilizzando animazioni vivaci e transizioni fluide, sottolineate da una colonna sonora vivace. Incorpora gli avatar AI di HeyGen per offrire la tua narrazione potenziata dall'AI, garantendo autenticità e una presentazione professionale.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di pitch prodotto persuasivo di 45 secondi specificamente per investitori interessati alla crescita guidata dal prodotto, puntando a sviluppare un video esplicativo animato che delinei chiaramente la tua proposta di valore unica. Utilizza uno stile di video esplicativo con grafiche eleganti e una narrazione ben modulata per chiarire caratteristiche complesse. Semplifica il processo di creazione sfruttando i modelli e le scene di HeyGen per ottenere un aspetto professionale e brandizzato in modo efficiente.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di pitch startup dinamico di 30 secondi rivolto a investitori angel e acceleratori, progettato per ispirarli con la visione e il potenziale unici della tua azienda. Presenta una narrazione veloce e visivamente guidata con un'estetica moderna, integrando forti elementi di branding. Migliora la tua presentazione con una narrazione convincente e ben modulata utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen, assicurando che il tuo messaggio risuoni con forza.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Pitch VC

Crea video di pitch VC convincenti e professionali che articolano la tua visione e opportunità di mercato, aiutandoti a ottenere finanziamenti cruciali con facilità.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Pitch
Inizia delineando la tua visione, strategia e opportunità di mercato. Utilizza la capacità di testo-a-video di HeyGen per trasformare la tua narrazione in una base video coesa.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Visual e Presentatore
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo brand. Completa il tuo script con visual coinvolgenti e scene dinamiche dalla nostra ampia libreria per catturare il tuo pubblico.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Branding e Voiceover
Assicurati che il tuo video si allinei perfettamente con l'identità del tuo brand applicando colori e loghi personalizzati utilizzando i controlli di branding. Migliora la chiarezza e l'impatto con voiceover professionali generati senza sforzo.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Pitch per Investitori
Finalizza il tuo video di pitch con sottotitoli perfettamente sincronizzati e transizioni senza soluzione di continuità. Poi, utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per consegnare senza sforzo la tua storia convincente ai potenziali investitori e ottenere finanziamenti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Traguardi e Successi dei Clienti

Dimostra la prova del concetto e la validazione dei clienti ai potenziali investitori creando video AI coinvolgenti che evidenziano i principali successi e la crescita.

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen a creare video di pitch per investitori convincenti?

Le capacità di narrazione potenziate dall'AI di HeyGen ti permettono di creare pitch per investitori convincenti senza sforzo. Sfrutta il suo intuitivo Generatore di Video Pitch VC per trasformare la tua visione in un video professionale che ottiene finanziamenti.

Quali opzioni creative offre HeyGen per i pitch per investitori?

HeyGen ti consente di creare una narrazione utilizzando diverse opzioni creative. Integra avatar AI, utilizza modelli e scene personalizzabili e applica controlli di branding per creare un video di pitch per investitori visivamente impattante.

HeyGen può trasformare il mio pitch deck per investitori esistente in un video?

Sì, HeyGen semplifica il processo, permettendoti di trasformare facilmente il tuo pitch deck in un video professionale. Puoi creare il tuo script da zero o convertire il tuo PPT in video, migliorandolo con avatar AI e generazione di voiceover.

HeyGen supporta la narrazione visiva avanzata per la mia opportunità di mercato?

Assolutamente. HeyGen fornisce strumenti potenti per la narrazione potenziata dall'AI, permettendoti di articolare la tua visione, strategia e opportunità di mercato con chiarezza. Incorpora animazioni e visuali dinamiche per catturare il tuo pubblico e ottenere finanziamenti.

