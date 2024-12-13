Crea Video di Adozione Utente che Stimolano l'Engagement

Aumenta l'adozione degli utenti e semplifica l'onboarding con video istruttivi coinvolgenti, facilmente prodotti utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

371/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dinamico di 30 secondi per l'adozione degli utenti esistenti, mostrando una nuova funzionalità rilasciata che aumenta significativamente la produttività. Utilizza grafiche in movimento energiche e modelli e scene vibranti dalla libreria multimediale per evidenziare l'aggiornamento, accompagnato da musica contemporanea e una voce AI entusiasta per stimolare l'engagement e la riadozione degli utenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo professionale di 60 secondi rivolto agli utenti che affrontano sfide specifiche nel flusso di lavoro, offrendo una guida dettagliata su una funzionalità complessa. Utilizza un approccio visivo calmo e passo-passo con simulazioni dell'interfaccia utente, e assicurati chiarezza con sottotitoli generati da uno script testo-video preciso, consegnato da una voce AI neutrale.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video coinvolgente di 45 secondi pieno di consigli rapidi per migliorare l'adozione complessiva degli utenti per utenti intermedi che cercano di massimizzare l'efficienza del prodotto. Questo video dovrebbe presentare tagli rapidi e visuali animate, con un avatar AI conversazionale che fornisce consigli concisi, facilmente adattabili per varie piattaforme tramite ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, il tutto accompagnato da musica leggera e motivazionale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Adozione Utente

Aumenta l'engagement degli utenti e la comprensione del prodotto creando video istruttivi efficaci che guidano senza sforzo il tuo pubblico attraverso nuove funzionalità e flussi di lavoro.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Scegli un Avatar AI
Sviluppa uno script preciso per il tuo video di adozione utente. Poi, seleziona da una vasta libreria di avatar AI di HeyGen per presentare i tuoi contenuti in modo coinvolgente, garantendo una presenza professionale e coerente sullo schermo.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e di Branding
Arricchisci il tuo video istruttivo aggiungendo elementi visivi pertinenti, utilizzando l'ampia libreria multimediale di HeyGen o caricando i tuoi asset. Incorpora il logo e i colori specifici del tuo brand utilizzando i controlli di branding per un aspetto coerente.
3
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Trasforma il tuo script in un discorso dal suono naturale con la generazione avanzata di voiceover. Migliora ulteriormente l'accessibilità e la comprensione per tutti gli utenti aggiungendo facilmente sottotitoli o didascalie precise al tuo video.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video per una Condivisione Facile
Finalizza il tuo video di onboarding utente esportandolo in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme. Il tuo video di alta qualità è ora pronto per essere condiviso, migliorando la comprensione e l'engagement del prodotto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci le Funzionalità Complesse del Prodotto

.

Trasforma le funzionalità complesse del prodotto in video istruttivi chiari e digeribili per migliorare la comprensione e l'adozione da parte degli utenti.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video di adozione utente?

HeyGen ti consente di creare video di adozione utente coinvolgenti in modo efficiente utilizzando avatar AI e tecnologia testo-video. Questo approccio innovativo semplifica l'intero processo di produzione video, assicurando che i tuoi messaggi stimolino un'adozione utente di successo.

HeyGen può essere utilizzato per produrre video istruttivi SaaS efficaci e video di onboarding utente?

Assolutamente. HeyGen fornisce modelli e strumenti potenti per generare facilmente video istruttivi SaaS di alta qualità e video di onboarding utente. Puoi garantire un processo di onboarding fluido e aumentare l'engagement degli utenti con contenuti video coinvolgenti.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare walkthrough di prodotto efficaci?

HeyGen offre capacità avanzate di testo-video e generazione di voiceover realistici per creare walkthrough di prodotto dinamici. Questi strumenti consentono la creazione di simulazioni dell'interfaccia utente chiare, guidando efficacemente gli utenti attraverso il tuo prodotto.

Quali opzioni creative sono disponibili in HeyGen per personalizzare i video di adozione?

HeyGen consente un'ampia personalizzazione dei tuoi video di adozione con controlli di branding per loghi e colori, insieme a una ricca libreria multimediale. Puoi anche sfruttare video animati e grafiche in movimento per far risaltare davvero i tuoi contenuti e risuonare con gli utenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo