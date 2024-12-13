Crea Video per Programmi di Miglioramento delle Competenze: Potenzia le Competenze della Forza Lavoro
Accelera lo Sviluppo della Forza Lavoro e prepara il tuo team per il futuro. Genera video di formazione professionale da script con il testo-a-video di HeyGen.
Per i Dirigenti Aziendali preoccupati per la disgregazione causata dall'AI, crea un video moderno e futuristico di 60 secondi che dimostri come lo Sviluppo della Forza Lavoro proattivo possa mitigare i rischi. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare approfondimenti e statistiche chiave, assicurando uno stile audio analitico e sicuro per sottolineare l'importanza degli sforzi di riqualificazione.
Come possiamo motivare i dipendenti come i rappresentanti del servizio clienti a intraprendere nuovi percorsi di carriera come analisti della sicurezza informatica? Crea un video motivazionale dinamico di 30 secondi con una colonna sonora energica, caratterizzato da transizioni rapide e storie di successo. Impiega la generazione di voiceover di HeyGen per trasmettere messaggi potenti e incoraggianti sulla trasformazione della carriera attraverso il miglioramento delle competenze.
Semplifica il messaggio sull'adozione di un approccio basato sulle competenze per gli strateghi delle Risorse Umane e i professionisti L&D con un video esplicativo, raffinato e informativo di 75 secondi. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per dimostrare visivamente i vantaggi di integrare questa strategia nell'HRStrategy, mantenendo un tono calmo e persuasivo per tutto il tempo.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Scala la Produzione di Contenuti di Miglioramento delle Competenze.
Produci rapidamente numerosi corsi di miglioramento delle competenze di alta qualità, estendendo la portata a diversi apprendenti a livello globale per uno sviluppo del talento completo.
Migliora il Coinvolgimento e la Retenzione dell'Apprendimento.
Sfrutta l'AI per creare video formativi dinamici che aumentano significativamente il coinvolgimento degli apprendenti e migliorano la ritenzione delle conoscenze in tutti i programmi di miglioramento delle competenze.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video coinvolgenti per programmi di miglioramento delle competenze nello Sviluppo della Forza Lavoro?
HeyGen consente ai team di Sviluppo della Forza Lavoro di creare rapidamente video per programmi di miglioramento delle competenze utilizzando avatar AI realistici e testo-a-video da script. Questo permette una produzione efficiente di contenuti formativi di alta qualità senza complessi montaggi video.
Quali caratteristiche rendono HeyGen una piattaforma efficiente basata su AI per iniziative di formazione e riqualificazione?
La piattaforma basata su AI di HeyGen semplifica la formazione e la riqualificazione convertendo gli script in video con generazione di voiceover, sottotitoli/didascalie e una vasta gamma di modelli e scene. Questo riduce significativamente il tempo e le risorse di produzione.
Come supporta HeyGen i team di Sviluppo del Talento nel colmare le lacune di competenze con un approccio basato sulle competenze?
HeyGen consente ai team di Sviluppo del Talento di produrre rapidamente programmi di miglioramento delle competenze mirati che affrontano specifiche lacune di competenze. Sfruttando avatar AI e testo-a-video, le organizzazioni possono fornire contenuti formativi coerenti e scalabili, adattati a un approccio basato sulle competenze.
I video per programmi di miglioramento delle competenze creati con HeyGen possono essere personalizzati con controlli di branding specifici?
Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il logo della tua azienda e colori specifici in ogni video per programmi di miglioramento delle competenze. Questo assicura coerenza del brand in tutti i tuoi materiali formativi interni ed esterni.