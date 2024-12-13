Crea Video per Programmi di Miglioramento delle Competenze: Potenzia le Competenze della Forza Lavoro

Accelera lo Sviluppo della Forza Lavoro e prepara il tuo team per il futuro. Genera video di formazione professionale da script con il testo-a-video di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i Dirigenti Aziendali preoccupati per la disgregazione causata dall'AI, crea un video moderno e futuristico di 60 secondi che dimostri come lo Sviluppo della Forza Lavoro proattivo possa mitigare i rischi. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare approfondimenti e statistiche chiave, assicurando uno stile audio analitico e sicuro per sottolineare l'importanza degli sforzi di riqualificazione.
Prompt di Esempio 2
Come possiamo motivare i dipendenti come i rappresentanti del servizio clienti a intraprendere nuovi percorsi di carriera come analisti della sicurezza informatica? Crea un video motivazionale dinamico di 30 secondi con una colonna sonora energica, caratterizzato da transizioni rapide e storie di successo. Impiega la generazione di voiceover di HeyGen per trasmettere messaggi potenti e incoraggianti sulla trasformazione della carriera attraverso il miglioramento delle competenze.
Prompt di Esempio 3
Semplifica il messaggio sull'adozione di un approccio basato sulle competenze per gli strateghi delle Risorse Umane e i professionisti L&D con un video esplicativo, raffinato e informativo di 75 secondi. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per dimostrare visivamente i vantaggi di integrare questa strategia nell'HRStrategy, mantenendo un tono calmo e persuasivo per tutto il tempo.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video per Programmi di Miglioramento delle Competenze

Produci rapidamente video professionali per programmi di miglioramento delle competenze per affrontare le lacune di competenze e migliorare le tue iniziative di Sviluppo del Talento con piattaforme basate su AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto con un Modello
Inizia selezionando un modello predefinito o una scena vuota. Incolla il tuo script per delineare i contenuti principali dei tuoi programmi di miglioramento delle competenze.
2
Step 2
Scegli un Avatar AI e una Voce
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare i tuoi istruttori. La piattaforma genererà automaticamente voiceover dal suono naturale dal tuo script, garantendo una formazione coerente.
3
Step 3
Applica i Tuoi Elementi di Branding
Personalizza il tuo video con i colori unici e il logo del tuo brand utilizzando i controlli di branding. Questo assicura che i tuoi contenuti di Sviluppo della Forza Lavoro mantengano un'identità coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Programma
Finalizza il tuo video, regolando il rapporto d'aspetto se necessario, ed esportalo nel formato desiderato. Distribuisci il tuo nuovo video di miglioramento delle competenze per affrontare efficacemente le lacune di competenze.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci la Formazione su Competenze Complesse

Semplifica argomenti intricati all'interno dei programmi di miglioramento e riqualificazione delle competenze utilizzando video AI, rendendo accessibili competenze complesse e migliorando l'apprendimento complessivo della forza lavoro.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video coinvolgenti per programmi di miglioramento delle competenze nello Sviluppo della Forza Lavoro?

HeyGen consente ai team di Sviluppo della Forza Lavoro di creare rapidamente video per programmi di miglioramento delle competenze utilizzando avatar AI realistici e testo-a-video da script. Questo permette una produzione efficiente di contenuti formativi di alta qualità senza complessi montaggi video.

Quali caratteristiche rendono HeyGen una piattaforma efficiente basata su AI per iniziative di formazione e riqualificazione?

La piattaforma basata su AI di HeyGen semplifica la formazione e la riqualificazione convertendo gli script in video con generazione di voiceover, sottotitoli/didascalie e una vasta gamma di modelli e scene. Questo riduce significativamente il tempo e le risorse di produzione.

Come supporta HeyGen i team di Sviluppo del Talento nel colmare le lacune di competenze con un approccio basato sulle competenze?

HeyGen consente ai team di Sviluppo del Talento di produrre rapidamente programmi di miglioramento delle competenze mirati che affrontano specifiche lacune di competenze. Sfruttando avatar AI e testo-a-video, le organizzazioni possono fornire contenuti formativi coerenti e scalabili, adattati a un approccio basato sulle competenze.

I video per programmi di miglioramento delle competenze creati con HeyGen possono essere personalizzati con controlli di branding specifici?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il logo della tua azienda e colori specifici in ogni video per programmi di miglioramento delle competenze. Questo assicura coerenza del brand in tutti i tuoi materiali formativi interni ed esterni.

