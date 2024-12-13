Crea Video di Partnership Universitaria per una Portata Globale

Mostra collaborazioni accademiche e attira studenti internazionali sfruttando la potente generazione vocale di HeyGen.

521/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Mostra i benefici tangibili dei nostri video di partnership universitaria attraverso un video ispiratore di 45 secondi, specificamente pensato per studenti potenziali e i loro genitori. L'estetica visiva dovrebbe essere luminosa, coinvolgente e autentica, catturando testimonianze genuine di studenti che parlano direttamente alla telecamera, completate da musica di sottofondo vivace. Gli avatar AI di HeyGen possono essere impiegati per introdurre senza soluzione di continuità ogni segmento studentesco, aggiungendo un tocco professionale e innovativo a questo video narrativo.
Prompt di Esempio 2
Per ex studenti, donatori e il pubblico generale, crea un video di 30 secondi che elevi la reputazione del nostro marchio illustrando vividamente l'ampio impatto sociale derivato dalle nostre collaborazioni accademiche. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo edificante e cinematografico, incorporando immagini diverse per trasmettere progresso e profondo coinvolgimento comunitario, tutto supportato da una narrazione emozionante e ispiratrice. Utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen si fornirà una ricca selezione di immagini per comunicare potentemente la vasta portata e influenza della nostra istituzione.
Prompt di Esempio 3
Coinvolgi studenti internazionali potenziali con un video di reclutamento dinamico di 60 secondi che mostri efficacemente i vantaggi e le opportunità uniche derivanti dalle nostre principali collaborazioni accademiche. La presentazione visiva dovrebbe essere multiculturale e vivace, incorporando sovrapposizioni di testo dinamico e una voce narrante professionale, criticamente migliorata dalla funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per fornire sottotitoli multilingue, garantendo così un'ottimale accessibilità e comprensione per un pubblico globale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Partnership Universitaria

Mostra efficacemente collaborazioni accademiche e l'impatto delle tue partnership universitarie attraverso video coinvolgenti, costruendo una reputazione del marchio più forte.

1
Step 1
Crea la Tua Narrazione di Partnership
Sviluppa uno script coinvolgente che delinei la storia della tua partnership, gli obiettivi e i successi chiave. Sfrutta la funzione text-to-video da script di HeyGen per iniziare a trasformare le tue idee in video narrativi coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona Immagini e Avatar
Seleziona da una gamma diversificata di avatar AI per rappresentare autenticamente studenti, docenti o partner. Questi presentatori digitali daranno vita alle tue collaborazioni accademiche con un tocco professionale.
3
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Migliora l'accessibilità e raggiungi un pubblico globale generando automaticamente sottotitoli/caption per il tuo video, assicurando che il tuo messaggio sui video di partnership universitaria risuoni con spettatori diversi attraverso sottotitoli multilingue.
4
Step 4
Esporta e Condividi Ampiamente
Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per adattare i tuoi video di partnership universitaria a varie piattaforme, garantendo una presentazione ottimale e massimizzando la tua portata attraverso campagne sui social media e oltre.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Racconta Storie di Partnership Coinvolgenti

.

Crea narrazioni video ispiratrici che evidenziano il valore e l'impatto delle partnership universitarie per coinvolgere e motivare gli stakeholder.

background image

Domande Frequenti

Come possono le università creare efficientemente video di alta qualità per mostrare collaborazioni e partnership accademiche?

HeyGen consente alle università di trasformare rapidamente script in video professionali utilizzando avatar AI e tecnologia text-to-video, rendendo semplice la creazione di contenuti coinvolgenti che evidenziano collaborazioni accademiche e ricerca. Questo semplifica il processo di produzione di video di partnership universitaria di impatto senza risorse estensive.

Quali tipi di video universitari possono essere creati utilizzando HeyGen per rafforzare la reputazione del marchio e il reclutamento di studenti internazionali?

Con HeyGen, le università possono creare una gamma diversificata di video coinvolgenti, da testimonianze dinamiche di studenti e profili di docenti a video esplicativi su ricerca e innovazione. Questa capacità migliora significativamente i video narrativi per campagne sui social media, aumentando la reputazione del marchio e attirando il reclutamento di studenti internazionali.

HeyGen può aiutare nella produzione di video di partnership universitaria multilingue per un pubblico globale?

Assolutamente, HeyGen supporta la creazione di video di partnership universitaria multilingue attraverso le sue avanzate funzioni di generazione vocale e sottotitoli automatici. Questo assicura che il tuo potente messaggio sulle collaborazioni accademiche raggiunga efficacemente un pubblico globale più ampio.

Come assicura HeyGen un branding professionale e una narrazione coerente nei video di partnership universitaria?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti, inclusi loghi personalizzati e colori del marchio, insieme a una ricca libreria di modelli e scene, per garantire coerenza visiva in tutti i tuoi video di partnership universitaria. Questo aiuta a mantenere un'immagine coesa e professionale, rafforzando la reputazione del marchio della tua università.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo